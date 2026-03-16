ปทส.รวบขบวนการค้าลิงข้ามชาติเตรียมส่งขายเขมรเปิบพิสดารยึดของกลางอีก30ตัว

สระแก้ว – ตำรวจ ปทส.รวบขบวนการค้าสัตว์ป่าข้ามชาติ ยึด“ลิงแสม” อีกกว่า 30 ตัวเตรียมส่งขายเขมรบริเวณชายแดนสระแก้ว ป้อนตลาดเปิบพิสดาร หลังก่อนหน้าทหารพราน ยึดได้กว่า 50 ตัว เร่งขยายผลถึงผู้ร่วมขบวนการ สลดบางตัวตายเพราะทนร้อนไม่ไหว
จากกรณีที่ ทหารพรานที่ 1204 หน่วยเฉพาะกิจอรัญประเทศ กองกำลังบูรพา ได้ตรวจพบลิงแสม จำนวน 51 ตัวถุงจับมัดรวมในถุงตาข่ายสีฟ้า วางทิ้งบริเวณช่องทางธรรมชาติภายในไร่อ้อยบ้านหนองปรือ ม.7 ต.ผ่านศึก อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว ซึ่งอยู่ห่างจากแนวชายแดนไทย–กัมพูชา ประมาณ 300 เมตร เชื่อเป็นฝีมือขบวนการลักลอบค้าสัตว์ป่าเตรียมส่งขายประเทศกัมพูชา เหตุเกิดเมื่อวันที่ 14 มี.ค.ที่ผ่านมานั้น
ล่าสุดในวันนี้ ( 16 มี.ค.) เจ้าหน้าที่ตำรวจกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิด เกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม (บก.ปทส.) สนธิกำลัง ได้สกัดจับขบวนการลักลอบขนสัตว์ป่าคุ้มครอง บริเวณชายแดน อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว ขณะกำลังลักลอบขน ลิงแสมจำนวนกว่า 30 ตัว เตรียมส่งขายประเทศกัมพูชา ลป้อนตลาดนักเปิดพิสดาร
โดยสามารถควบคุมตัวผู้ต้องหาได้ 1 รายคือ นายสุพจน์ อ่อนศรี อายุ 55 ปี ขณะที่ผู้ร่วมขบวนการอีกรายหลบหนีเข้าป่าหลังหมู่บ้าน และเจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างเร่งติดตามตัวมาดำเนินคดีตามกฎหมาย
ปฏิบัติการดังกล่าวอยู่ภายใต้การนำของ พ.ต.ท.นัทธวัฒน์ สุรนารถ สารวัตร กก.2 บก.ปทส. และ ร.ต.ต.ไตรลักษณ์ ทับบุรี รอง สว.(ป) กก.2 บก. ปทส. ที่ได้นำเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการ ประกอบด้วย ด.ต.อานนท์ณัฏฐ์ คล้ายหิรัญ, ด.ต.ศุภฤกษ์ จตุธรรมธาดา, ด.ต.วิศิษศักดิ์ กล้วยน้อย ผบ.หมู่ กก.2 บก.ปทส. และสืบเมืองสะแก้ว รวมทั้ง ด.ต.ภาสวร กวดสำโรง ผบ.หมู่ กก.3 บก.ปปป.พร้อมเจ้าหน้าที่ชุดสืบสวน สภ.เมืองสระแก้ว
หลังได้รับข้อมูลว่าจะมีการลักลอบขนสัตว์ป่าคุ้มครอง เข้ามาในพื้นที่จ.สระแก้ว
จากการตรวจสอบพบ ลิงแสม จำนวนกว่า 30 ตัวถูกขังอยู่ในถุงตาข่ายและภาชนะสำหรับขนส่งสัตว์สภาพแออัด และหลายตัวอยู่ในสภาพอิดโรย บางตัวส่งเสียงร้องโหยหวนเนื่องจากความเครียดและสภาพอากาศที่ร้อนจัด เจ้าหน้าที่จึงเร่งช่วยเหลือเบื้องต้นด้วยการนำน้ำมาให้ลิงกินเพื่อคลายความร้อน และประทังความหิว
แต่สุดท้ายก็พบว่ามีลิงแสมบางตัวที่ต้องตายจากสภาพอากาศร้อน และความอ่อนล้าระหว่างถูกขนย้าย
โดยผู้ต้องหาให้การรับสารภาพ ว่าตนเองมีหน้าที่นั่งมากับรถที่ใช้ขนลิงแสม โดยลิงทั้งหมดถูกนำมาจาก จ.ราชบุรี เพื่อนำส่งให้กับกลุ่มผู้รับซื้อในประเทศกัมพูชา บริเวณชายแดน อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว ก่อนจะส่งต่อไปยังนายทุนอีกทอดหนึ่งเพื่อป้อนตลาดนักเปิบพิสดาร
พร้อมยอมรับว่าทราบดีว่าสิ่งที่ขนมานั้นเป็น ลิงแสม ซึ่งเป็นสัตว์ป่าคุ้มครอง แต่จำเป็นต้องทำเพราะปัญหาเศรษฐกิจและความยากจน ซึ่วจะได้รับค่าจ้างครั้งละ 3,000 บาท และยังอ้างว่าทำเป็นครั้งแรก
ส่วนคนขับรถที่อยู่ระหว่างหลบหนีซึ่งเป็นผู้ติดต่อและตัวต้นเรื่อง ได้อาศัยจังหวะชุลมุนหลบหนีเข้าไปในป่าหลังหมู่บ้านใหม่ถาวร ซึ่งเจ้าหน้าที่ได้ระดมกำลังค้นหา พร้อมประสานผู้นำชุมชนช่วยสอดส่อง หากพบเห็นบุคคลต้องสงสัย หรือชายแปลกหน้าตามรูปพรรณที่เจ้าหน้าที่แจกจ่าย ให้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจในทันที
หลังจากการตรวจยึดเจ้าหน้าที่ได้นำ ลิงแสม ส่งต่อไปยังสถานีเพาะเลี้ยงสัตว์ป่ากระบกคู่ ต. ท่าตะเกียบ จ.ฉะเชิงเทรา เพื่อให้สัตวแพทย์ และเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญตรวจสุขภาพ ฟื้นฟูสภาพร่างกาย และจะดำเนินการตามขั้นตอนของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืชต่อไป
ส่วนผู้ต้องหาได้ถูกควบคุมตัวส่งพนักงานสอบสวน ดำเนินคดีในข้อหาที่เกี่ยวข้องกับการครอบครองและเคลื่อนย้ายสัตว์ป่าคุ้มครองโดยไม่ได้รับอนุญาต พร้อมทั้งจะเร่งขยายผลไปยังเครือข่าย ผู้สั่งการ และผู้รับซื้อ เพื่อดำเนินการปราบปรามขบวนการลักลอบค้าสัตว์ป่าตามแนวชายแดนต่อไป
อย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่คาดว่า ผู้ต้องหารายนี้น่าจะเป็นขบวนการเดียวกันกับที่ลักลอบจับและลำเลียงลิงแสมจากพื้นที่ต่างจังหวัด เพื่อนำมาส่งขายต่อ บริเวณชายแดนที่ถูกตรวจยึดได้ 51 ตัวก่อนหน้านี้ และหาก ลิงแสม เหล่านี้ถูกส่งข้ามแดนไปได้จะมีมูลค่าสูงถึงตัวละ 4, 000-5, 000 บาท