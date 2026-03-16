(คลิป)ระทึก! นาที ตร.โคราชไล่ล่า ปิดเกมแก๊ง“โป้ง สูงเนิน”รวบพี่น้องสมุน 8 ราย ยึดยาบ้าอื้อทรัพย์สินกว่า 12 ล้าน

ศูนย์ข่าวนครราชสีมา- คลิประทึก ! นาทีตำรวจไล่ล่า ปิดเกมเครือข่าย “โป้ง สูงเนิน” รวบพี่น้อง พร้อมสมุน 8 ราย ยึดยาบ้ากว่า 1.7 แสนเม็ด ทรัพย์สินอีกกว่า 12.8 ล้าน
วันนี้ (16 มี.ค.69) เวลา 14.00 น. เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2569 ที่หน้ากองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนครราชสีมา พล.ต.ต.ณรงค์ศักดิ์ พรหมทา ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนครราชสีมา พร้อมด้วย พ.ต.อ.อโณทัย จินดามณี รอง ผบก.ภ.จว.ตราด ปฏิบัติราชการ รอง ผบก.ภ.จว.นครราชสีมา , พ.ต.อ.คเชนท์ เสตะปุตตะ รอง ผบก.ภ.จว.นครราชสีมา , พ.ต.อ.สหพร เอียการนา ผกก.สืบสวน ภ.จว.นครราชสีมา , พ.ต.ท.มณฑล หงษ์กลาง รอง ผกก.ป.สภ.เทพารักษ์ และ พ.ต.ท.วิชานนท์ บ่อพิมาย รอง ผกก.สส.ภ.จว.นครราชสีมา ร่วมกันแถลงผลการทลายเครือข่ายค้ายาเสพติดรายสำคัญ “โป้ง สูงเนิน” หลังเจ้าหน้าที่เปิดปฏิบัติการไล่ล่ากดดันเครือข่าย จนนำไปสู่การจับกุมผู้ต้องหา ได้รวม 8 ราย พร้อมของกลางยาบ้าจำนวนมาก และทรัพย์สินรวมมูลค่ากว่า 12.8 ล้านบาท
ปฏิบัติการดังกล่าว เกิดขึ้นหลังเจ้าหน้าที่ตำรวจ กก.สืบสวน ภ.จว.นครราชสีมา ร่วมกับชุดปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยี ทำการสืบสวนขยายผลจากการจับกุมผู้เสพยาเสพติดในพื้นที่ สภ.เมืองนครราชสีมา พบว่า มีการติดต่อซื้อขายยาบ้าผ่านแอปพลิเคชันแมสเซนเจอร์ และกระจายยาเสพติดในพื้นที่ อ.เมืองนครราชสีมา อ.สีคิ้ว อ.สูงเนิน และ อ.ปากช่อง หรือที่เรียกกันในกลุ่มว่า “โซนยุโรป”
กระทั่งวันที่ 8 มีนาคม 2569 เจ้าหน้าที่เข้าตรวจค้นบุคคลเป้าหมายในพื้นที่ ต.หนองบัวศาลา อ.เมืองนครราชสีมา สามารถจับกุม นายเบ็น (นามสมมุติ) พร้อมยาบ้า 1 เม็ด ก่อนที่ผู้ต้องหาจะให้การขยายผลว่า เคยสั่งซื้อยาบ้าจากผู้ใช้บัญชีเฟซบุ๊กชื่อ “โป้ง จักรพงษ์” หลายครั้ง โดยมีนายจักรพงษ์ หรือโป้ง เที่ยงแท้ เป็นผู้ใช้บัญชีดังกล่าวจากนั้น เจ้าหน้าที่จึงวางแผนล่อซื้อ กระทั่งวันที่ 11 มีนาคม 2569 เวลาประมาณ 01.00 น. ชุดจับกุมสามารถเข้าปิดล้อมจับกุมตัวนายจักรพงษ์ หรือโป้ง เที่ยงแท้ (พี่ชาย) และนายศุภโชค หรือบอล เที่ยงแท้ (น้องชาย) ได้ภายในบ้านพัก ซึ่งเปิดเป็นโต๊ะสนุกเกอร์และเป็นแหล่งมั่วสุม รวมถึง ปล่อยเงินกู้และรับจำนำรถในพื้นที่เขตอุตสาหกรรมนวนคร อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี ได้พร้อมของกลางยาบ้า 60,597 เม็ด และยาไอซ์ 12.8 กรัม
หลังจากนั้น เจ้าหน้าที่ได้ขยายผลต่อเนื่อง จนเกิดเหตุการณ์ระทึกตามที่ปรากฏในคลิป ขณะเจ้าหน้าที่ตำรวจขับรถไล่ล่าปิดล้อมผู้ต้องหา ก่อนเข้าจับกุมเครือข่ายเพิ่มเติมได้อีกหลายราย ต่อมาวันที่ 12 มีนาคม 2569 เวลาประมาณ 04.00 น. เจ้าหน้าที่ขยายผลจับกุมนายธนกร หรือโบ๊ท ชูแวน ได้ที่บริเวณริมถนนบางคูวัด อ.เมือง จ.ปทุมธานี พร้อมยาบ้า 100,000 เม็ด เคตามีน 100 กรัม และพอตเคตามีน 19 หัว ก่อนตรวจค้นบ้านพักในพื้นที่ ต.สวนใหญ่ อ.เมือง จ.นนทบุรี ซึ่งพบว่า เป็นหนึ่งในผู้ร่วมเครือข่ายค้ายาเสพติดของนายจักรพงษ์ฯ จากนั้นเวลา 12.00 น. วันเดียวกัน เจ้าหน้าที่ได้ขยายผลจับกุมผู้ค้ารายย่อยในพื้นที่ อ.สูงเนิน ได้แก่ นายธีระศักดิ์ หรือเก็ต พรมมา พร้อมยาบ้า 90 เม็ด และนายภักดี หรือแหยม ไชยมะเริง พร้อมยาบ้า 5 เม็ด
ต่อมา วันที่ 13 มีนาคม 2569 เวลา 18.00 น. เจ้าหน้าที่ขยายผลจับกุมผู้ร่วมขบวนการเพิ่มเติมอีก 2 ราย คือ นายจารึก หรืออาท แสงรุ้ง พร้อมยาบ้า 10,000 เม็ด ในพื้นที่ สภ.หมูสี และนายนิรันดร์ หรือกอล์ฟ หลุมนา พร้อมยาบ้า 998 เม็ด ในพื้นที่ สภ.เมืองนครราชสีมา
จากการปฏิบัติการครั้งนี้ เจ้าหน้าที่สามารถจับกุมผู้ต้องหาในเครือข่าย “โป้ง สูงเนิน” ได้รวม 8 ราย ใน 5 คดี พร้อมของกลางยาบ้า รวม 171,690 เม็ด , ยาไอซ์ 12.8 กรัม , เคตามีน 100 กรัม และพอตเคตามีน 19 หัว นอกจากนี้ ยังตรวจยึดทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดจำนวนมาก ประกอบด้วย บ้านพร้อมที่ดินใน อ.สูงเนิน 1 หลัง , รถยนต์เบนซ์ 1 คัน , รถยนต์โตโยต้า ฟอร์จูนเนอร์ 1 คัน , รถกระบะอีซูซุ ดีแมกซ์ 1 คัน , รถยนต์โตโยต้า อัลตีส 1 คัน , รถยนต์ฮอนด้า แจ๊ส 1 คัน , รถจักรยานยนต์หลายรุ่น รวม 9 คัน รวมทั้ง อาวุธปืนกล็อก 26 ขนาด 9 มม. 1 กระบอก , ปืนกล็อก 43 ขนาด 9 มม. 1 กระบอก และปืนลูกซองยาว อีก 1 กระบอก รวมมูลค่าทรัพย์สินที่ตรวจยึดทั้งหมด ประมาณ 12,800,000 บาท
เบื้องต้นเจ้าหน้าที่ได้แจ้งข้อหา “ร่วมกันจำหน่ายและครอบครองยาเสพติดเพื่อจำหน่าย” ก่อนควบคุมตัวผู้ต้องหาทั้งหมด ส่งพนักงานสอบสวนดำเนินคดีตามกฎหมาย พร้อมเดินหน้าขยายผลตรวจสอบเส้นทางการเงินและเครือข่ายที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติมต่อไป