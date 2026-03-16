โควตาปั๊มใหญ่หมดไม่พอ โดนหั่นซ้ำ! ชี้ก่อโกลาหลคนแห่รอเติมเพิ่มอีก

กำแพงเพชร - ผู้ประกอบการปั๊มใหญ่แบรนด์ดังเริ่มบ่นอุบ..โควตาสั่งน้ำมันหมดห้ามเพิ่มยอดไม่พอ ล่าสุดตั้งแต่ 16 มีนาฯ โดนหั่นซ้ำ ดีเซลเหลือ 4,000-6,000 ลิตร ส่อซ้ำเติมโกลาหลคนแห่รอล้นปั๊มแน่
บ่ายวันนี้ (16 มี.ค. 69) ผู้สื่อข่าวได้ออกสำรวจสถานการณ์การให้บริการน้ำมันเชื้อเพลิงตามปั๊มต่างๆ ในพื้นที่ อ.คลองขลุง จ.กำแพงเพชร วันสุดท้ายของการประกาศตรึงราคาของรัฐบาล พบว่าหลายปั๊มปิดให้บริการอย่างไม่มีกำหนด เนื่องจากไม่มีน้ำมันจำหน่ายให้ลูกค้า ส่วนใหญ่จะติดป้ายไว้ที่บริเวณด้านหน้าว่าน้ำมันหมด
ขณะที่ประชาชนยังมาปักหลักนำรถมาจอดทิ้งไว้และนั่งรอต่อคิวเพื่อใช้บริการกันตั้งแต่เวลา 04.00 น. เพราะเมื่อวาน (15 มี.ค.) พลาดที่จะได้น้ำมันกลับไปใช้ในการเกษตรและเติมยานพาหนะเพื่อใช้ในชีวิตประจำวัน โดยในส่วนของปั๊มพีทีได้แจ้งลูกค้าว่าจะมีน้ำมันมาในช่วงเย็น ทำให้หลายคนต้องรอจนกว่าจะได้น้ำมันกลับไป
หนึ่งในเกษตรกรชาวไร่อ้อยที่มารอเติมน้ำมันได้ให้ข้อมูลว่า วันนี้ไม่สนใจเรื่องของการตรึงราคาแล้ว เพราะน้ำมันแพงแค่ไหนก็ต้องซื้อ หากไม่มีไปใช้สูบน้ำเข้าไร่อ้อยก็จะลำบาก ยอมรับสภาพหากราคาหลังจากนี้จะพุ่งสูงขึ้นก็ยอม
อีกหนึ่งในเกษตรกรชาวนาที่มารอน้ำมัน ได้ให้ข้อมูลว่า ตนเองมารอตั้งแต่เวลา 04.00 น. ซึ่งต้องการน้ำมันกลับไปสูบน้ำเข้านาข้าวที่กำลังออกรวงตั้งท้อง ตนเป็นห่วงเรื่องต่อคิวหากไม่ลัดคิวกันก็จะเป็นเรื่องดีเลย ขอเฝ้ารอจนกว่าน้ำมันจะมาไม่ได้ไม่ยอมกลับ
ขณะที่นางคำมูล มั่นศักดิ์ อายุ 63 ปี ชาว ต.ถาวรวัฒนา อ.ทรายทองวัฒนา จ.กำแพงเพชร เล่าว่า มารอตั้งแต่ตี 4 ของเมื่อวาน แต่กลับต้องผิดหวังไม่ได้น้ำมัน เพราะตอนที่มาพนักงานปั๊มบอกว่ารอให้รถลงน้ำมันใส่ปั๊มให้เสร็จก่อนแล้วค่อยจับบัตรคิว ที่ไหนได้จับบัตรคิวกันไปหมดแล้ว วันนี้เดินทางมาตั้งแต่เที่ยงวันขอนั่งเฝ้าจนกว่าจะได้น้ำมันกลับไป ซึ่งหากหมดมาตรการตรึงราคาน้ำมันของรัฐบาลตนก็ยอมที่จะซื้อในราคาที่แพงจะทำยังไงได้ก็มันต้องใช้ในชีวิตประจำวันและภาคเกษตร ไม่คิดว่ากำแพงเพชรจะมีวิกฤตขนาดนี้
ทั้งนี้มีเสียงสะท้อนจากปั๊มใหญ่แบรนด์ดังที่มีโควตาซื้อน้ำมันจากบริษัทแม่ ระบุว่าตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปแม้แต่ปั๊มใหญ่ๆ ก็อาจจะมีปัญหามากขึ้น จากเดิมที่สั่งน้ำมันลงปั๊มตามโควตาปกติ แต่ห้ามเพิ่มปริมาณ ล่าสุดบริษัทแม่แจ้งว่าเพื่อจัดสรรน้ำมันให้ทั่วถึง จากวันนี้เป็นต้นไปโควตาดีเซลทุกสถานีบริการจะเหลือเพียง 4,000-6,000 ลิตร ปั๊มไหนน้ำมันหมดระหว่างวันให้ขึ้นป้าย “น้ำมันหมด” ปั๊มไหนมียอดรับน้ำมันวันที่ 15 มี.ค.ไปแล้ว งดสั่งซื้อในบางราย ซึ่งจะทำให้เกิดความโกลาหลมากขึ้นแน่นอน