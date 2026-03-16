พลังงานนครปฐมยันน้ำมันมีพอ 98 วัน วอนประชาชนอย่ากักตุน หลังแห่ต่อคิวเติมแน่นปั๊ม

นครปฐม - พลังงานจังหวัด นครปฐม ขอประชาชนอย่าตื่นตระหนก หลังเกิดการต่อคิวเติมน้ำมันจำนวนมาก ยืนยันมีน้ำมันสำรองเพียงพอตามแผน 98 วัน ชี้ความต้องการเพิ่มสูงทำให้การขนส่งล่าช้า
วันนี้( 16 มี.ค.) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า บรรยากาศการเติมน้ำมันบริเวณถนนพระประโทน–บ้านแพ้ว ตำบล พระประโทน อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม มีประชาชนจำนวนมากนำรถมาต่อแถวเติมน้ำมันตามสถานีบริการหลายแห่ง เนื่องจากความกังวลเกี่ยวกับสถานการณ์ราคาน้ำมัน
ด้านนายนรินทร์ สุวรรณโณ พลังงานจังหวัดนครปฐม ได้ลงพื้นที่สังเกตการณ์และชี้แจงสถานการณ์ พร้อมทำความเข้าใจกับประชาชน โดยระบุว่า ความต้องการใช้น้ำมันในช่วงนี้เพิ่มขึ้นมากกว่าปกติ ส่วนหนึ่งเกิดจากความวิตกกังวลต่อสถานการณ์ในพื้นที่ ตะวันออกกลาง และเกรงว่าราคาน้ำมันจะปรับตัวสูงขึ้น ทำให้ประชาชนจำนวนมากออกมาเติมน้ำมันพร้อมกัน
นอกจากนี้ ยังพบว่ามีรถบรรทุกจำนวนมากออกมาเติมน้ำมันตามสถานีบริการภายนอก ซึ่งโดยปกติผู้ประกอบการรถบรรทุกหรือบริษัทก่อสร้างจะมีคลังน้ำมันเป็นของตนเอง แต่ในช่วงนี้มีการระงับการส่งน้ำมันให้กับผู้ประกอบการบางส่วน ทำให้รถบรรทุกต้องออกมาเติมน้ำมันร่วมกับประชาชน ส่งผลให้ปริมาณการใช้น้ำมันเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว
อย่างไรก็ตาม พลังงานจังหวัดนครปฐมยืนยันว่า น้ำมันยังมีเพียงพอต่อความต้องการของประชาชน โดยประเทศไทยมีน้ำมันสำรองตามแผนประมาณ 98 วัน แต่เนื่องจากความต้องการใช้ที่เพิ่มขึ้นอย่างมากในช่วงสั้น ๆ ทำให้การขนส่งน้ำมันจากคลังไปยังสถานีบริการบางแห่งเกิดความล่าช้า
ทั้งนี้ ขอความร่วมมือประชาชนให้ใช้ยานพาหนะตามความจำเป็น ร่วมกันประหยัดพลังงาน และวางแผนการเดินทางล่วงหน้า เพื่อช่วยลดความแออัดของสถานีบริการน้ำมัน และทำให้สถานการณ์กลับเข้าสู่ภาวะปกติโดยเร็ว