ตร.เร่งล่า! โจรปริศนาบุกคอนโดอินฟลูฯ ดัง ยกตู้เซฟหนัก 250 กก.กวาดทองแท่งกว่า 3 ล้าน หายลอยนวล

ศูนย์ข่าวนครราชสีมา - อินฟลูเอนเซอร์ชื่อดังโดนโจรปริศนาบุกคอนโดฯ ใจกลางโคราช ยกตู้เซฟหนัก 250 กิโลฯ กวาดทองคำแท่ง 35 บาท พร้อมพระเครื่อง รวมมูลค่ากว่า 3 ล้าน หายลอยนวล ตร.เร่งล่าตัว ผู้การโคราชเผย สอบปากคำพยานแล้ว 3-4 ปาก เร่งไล่ดูกล้องวงจรปิด พบข้อมูลเป็นประโยชน์บางส่วนแล้ว
วันนี้ (16 มี.ค. 69) น.ส.พรรณราย เข็มมี ผู้เสียหาย อายุ 33 ปี ชาวอำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ ซึ่งเป็นอินฟลูเอนเซอร์สายอาหาร รู้จักในโลกออนไลน์ชื่อ “มดตานอย” ได้นำเอกสารใบแจ้งความมาเปิดเผยต่อสื่อมวลชน หลังถูกคนร้ายก่อเหตุลักทรัพย์ภายในห้องพักคอนโดมิเนียมที่อยู่ใจกลางเมือง ต.ในเมือง อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา โดยคนร้ายยกตู้เซฟนิรภัยไปทั้งตู้ ทั้งๆ ที่มีความสูง ประมาณ 1.28 เมตร และมีน้ำหนักราว 250 กิโลกรัม ออกไปจากคอนโดฯ หายไปอย่างปริศนา เหตุเกิดช่วงเวลาประมาณ 23.30 น. ของวันที่ 14 มีนาคม 2569 ที่ผ่านมา
น.ส.พรรณราย ผู้เสียหาย เปิดเผยว่า ตนได้ทราบว่าทรัพย์สินสูญหายหลังจากกลับเข้าห้องพักในวันเกิดเหตุแล้ว โดยแฟนของตนได้เปิดตู้บิลต์อินภายในห้อง และพบว่าตู้เซฟที่ซ่อนอยู่ด้านในตู้บิลต์อินหายไป รู้สึกตกใจและช็อกอย่างมาก เพราะตู้เซฟมีขนาดใหญ่และน้ำหนักมาก อีกทั้งถ้ามองจากภายนอกจะมองไม่เห็นตำแหน่งที่เก็บตู้เซฟ เพราะต้องเปิดตู้บิลต์อินก่อนจึงจะพบ
จากการตรวจสอบทรัพย์สินที่เก็บไว้ภายในตู้เซฟ พบว่ามีทรัพย์สินมูลค่าสูงหลายรายการ ได้หายไปพร้อมกับตู้ ประกอบด้วย ทองคำแท่ง หนัก 10 บาท จำนวน 2 แท่ง, ทองคำแท่ง หนัก 5 บาท จำนวน 2 แท่ง, ทองคำแท่ง หนัก 1 บาท จำนวน 5 แท่ง รวมทองคำแท่งทั้งหมดน้ำหนัก 35 บาท นอกจากนี้ ยังมีทรัพย์สินอื่นภายในตู้เซฟอีก เช่น สร้อยข้อมือเลส “หลวงพ่อรวย” น้ำหนัก 4 บาท เลี่ยมกรอบทองคำหนัก 1 บาท มูลค่าประมาณ 100,000 บาท และเหรียญหลวงพ่อคูณ เลี่ยมกรอบทองคำ มูลค่าประมาณ 10,000 บาท รวมมูลค่าความเสียหายทั้งหมดกว่า 3 ล้านบาท
แต่สิ่งที่น่าประหลาดใจ คือภายในห้องพักไม่พบร่องรอยการงัดแงะ หรือการรื้อค้นทรัพย์สินอื่นแต่อย่างใด โดยประตูห้องพักยังคงสภาพปกติ จึงเชื่อว่าคนร้ายอาจเข้ามาก่อเหตุในช่วงที่ไม่มีใครอยู่ในห้อง และมีการวางแผนมาเป็นอย่างดี นอกจากนี้ ตู้เซฟมีน้ำหนักถึง 250 กิโลกรัม เชื่อว่าการเคลื่อนย้ายไม่น่าจะทำได้เพียงคนเดียว แต่อาจต้องใช้คนอย่างน้อย 3 คนขึ้นไป และบริเวณหน้าห้องกับภายในตัวอาคารก็มีกล้องวงจรปิดติดตั้งอยู่หลายจุด แต่กลับไม่พบวี่แววของคนร้ายที่มาก่อเหตุ
น.ส.พรรณรายยังเปิดเผยอีกว่า ล่าสุดที่เห็นตู้เซฟยังอยู่ภายในห้องคือเมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2569 ก่อนจะมาเปิดดูอีกครั้งในวันที่ 14 มีนาคม 2569 และพบว่าตู้เซฟหายไป เป็นช่วงเวลาที่ค่อนข้างยาว แต่ปกติผู้ที่เข้าออกห้องจะมีเพียงตนและแฟนเท่านั้น กุญแจห้องมีทั้งหมด 2 ชุด ซึ่งตนและแฟนถือไว้ 1 ชุด และอีกชุดฝากไว้กับนิติบุคคลของคอนโดมิเนียม โดยหลังเกิดเหตุได้สอบถามข้อมูลกับนิติบุคคลของคอนโดฯ ซึ่งวันนี้นิติบุคคลแจ้งว่าได้ส่งไฟล์ภาพจากกล้องวงจรปิดให้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจแล้วตั้งแต่วันที่ 15 มีนาคมที่ผ่านมา
อย่างไรก็ตาม น.ส.พรรณราย ผู้เสียหาย ยังต้องการตรวจสอบความชัดเจน จึงเตรียมเดินทางไปยังสถานีตำรวจอีกครั้ง เพื่อติดตามความคืบหน้าของคดี พร้อมกับฝากถึงเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ช่วยเร่งรัดติดตามจับกุมคนร้ายโดยเร็ว เนื่องจากทรัพย์สินที่สูญหายมีมูลค่าสูง และเหตุการณ์ดังกล่าวอาจกระทบต่อความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัยของลูกบ้านภายในคอนโดมิเนียมด้วย
เบื้องต้นเจ้าหน้าที่ตำรวจอยู่ระหว่างรวบรวมพยานหลักฐาน และตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดในพื้นที่เกิดเหตุและบริเวณใกล้เคียง เพื่อติดตามตัวผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีตามกฎหมายโดยเร็ว
ด้าน พล.ต.ต.ณรงค์ศักดิ์ พรหมทา ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัด (ผบก.ภ.จว.) นครราชสีมา เปิดเผยถึงความคืบหน้าของคดีว่า ภายหลังผู้เสียหายเข้าแจ้งความ เจ้าหน้าที่ได้เข้าตรวจสอบสถานที่เกิดเหตุทันที พร้อมประสานเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานและนิติวิทยาศาสตร์เข้าตรวจเก็บพยานหลักฐานภายในห้องพักอย่างละเอียด ขณะเดียวกัน ชุดสืบสวนได้เร่งตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดภายในคอนโดมิเนียม ซึ่งมีติดตั้งอยู่หลายจุด โดยพบว่าช่วงเวลาที่ผู้เสียหายยังพบทรัพย์สินครั้งสุดท้ายคือวันที่ 21 กุมภาพันธ์ และมาทราบว่าทรัพย์สินสูญหายในวันที่ 14 มีนาคม ทำให้เจ้าหน้าที่ต้องไล่ตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดย้อนหลังเป็นเวลาหลายวัน
เบื้องต้นเจ้าหน้าที่พบข้อมูลบางส่วนที่เป็นประโยชน์ต่อการสืบสวนสอบสวน และได้สอบปากคำพยานไปแล้วประมาณ 3-4 ปาก โดยอยู่ระหว่างรวบรวมพยานหลักฐานเพิ่มเติม
พล.ต.ต.ณรงค์ศักดิ์กล่าวอีกว่า ขั้นตอนต่อไปเจ้าหน้าที่จะรอผลการตรวจพิสูจน์ทางนิติวิทยาศาสตร์ เพื่อนำมาประกอบกับพยานบุคคลและพยานแวดล้อม ก่อนสรุปข้อเท็จจริงของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
อย่างไรก็ตาม เจ้าหน้าที่ตำรวจยืนยันว่าคดีดังกล่าวเป็นคดีลักทรัพย์ ซึ่งจะดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายอย่างรอบคอบ และจะให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่าย แม้ว่าคดีนี้จะได้รับความสนใจจากสื่อมวลชนและประชาชนจำนวนมากก็ตาม