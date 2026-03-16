แห่หนีคดีไปพม่า! ตม.เชียงรายสกัดจับคาด่านฯ แม่สาย วันเดียว 3 รับตัวจากเมียนมาอีก 4

เชียงราย - ผู้ต้องหาไทยแห่หนีคดีข้ามแดนเข้าพม่า..ล่าสุด ตม.เชียงรายสกัดจับคาด่านฯ แม่สาย วันเดียว 3 ราย มีทั้งคนสุราษฎร์-ภูเก็ต ถูกหมายจับคดียาเสพติดล้วน ขณะที่เมียนมาส่งตัวคนต้องคดีสำคัญทั้งค้ายา-ฆ่าผู้อื่น อีก 4 รายรวด
วันนี้ (16 มี.ค.) พ.ต.อ.สุรศักดิ์ เทียนทอง ผกก.ตม.จว.เชียงราย, พ.ต.ท.หญิง พัสษลพร ศุกระศร รอง ผกก. และ พ.ต.ท.วิชัย ปันนา สว.ตม.จว.เชียงราย สั่งการให้เจ้าหน้าที่ด่านตรวจคนเข้าเมือง (ตม.) ด้าน อ.แม่สาย จ.เชียงราย สืบสวนและเฝ้าติดตามกลุ่มคนต่างด้าวและคนไทยที่มีหมายจับคดีสำคัญต่างๆ ที่อาจจะลักลอบออกนอกประเทศ รวมไปถึงกลุ่มคนที่ทำผิดกฎหมายที่อยู่ในระบบ
ต่อมาเจ้าหน้าที่ชุดสืบสวน ตม.จว.เชียงรายได้ตรวจพบชายและหญิงรวม 3 คนท่าทางมีพิรุธพากันเดินจากฝั่งไทยจะผ่านจุดผ่านแดนถาวรสะพานมิตรภาพไทย-เมียนมา แห่งที่ 1 อ.แม่สาย จะข้ามไปยัง จ.ท่าขี้เหล็ก ประเทศเมียนมา จึงเชิญตัวทั้ง 3 คนเข้าตรวจสอบด้วยระบบสารสนเทศสำนักงานตำรวจแห่งชาติ (POLIS) ระบบสารสนเทศสถานีตำรวจ (CRIMES) และระบบศูนย์ข้อมูลอาชญากรรม (PDC)
พบว่าแต่ละคนต่างถูกออกหมายจับจากศาลอาญา ประกอบด้วย คนแรกชื่อนายวุฒิพงศ์ อายุ 35 ปี ชาว อ.เมืองสุราษฎร์ จ.สุราษฎร์ธานี ต้องข้อหา "ร่วมกันจำหน่ายวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 2 (เคตามีน) โดยการมีไว้เพื่อจำหน่ายฯ, สมคบโดยการตกลงกันตั้งแต่ 2 คนขึ้นไปเพื่อกระทำความผิดร้ายแรงเกี่ยวกับยาเสพติดฯ
คนที่ 2 ชื่อนายธนพัชญ์ อายุ 27 ปี ต้องข้อหาคดีละ 2 กรรม ประกอบด้วยข้อหา “ร่วมกันจำหน่ายยาเสพติดให้โทษประเภท 1 (เมทแอมเฟตามีน, ยาบ้า) โดยการมีไว้เพื่อจำหน่ายโดยไม่ได้รับอนุญาตฯ, สมคบโดยการตกลงกันตั้งแต่ 2 คนขึ้นไปเพื่อกระทำความผิดร้ายแรงเกี่ยวกับยาเสพติดฯ
ส่วนคนสุดท้ายเป็นหญิงชื่อนางขวัญจิตร อายุ 39 ปี ชาว จ.ภูเก็ต ต้องข้อหา “ร่วมกันจำหน่ายวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 2 (เคตามีน) โดยการมีไว้เพื่อจำหน่ายโดยไม่ได้รับอนุญาตฯ, สมคบโดยการตกลงกันตั้งแต่ 2 คนขึ้นไปเพื่อกระทำความผิดร้ายแรงเกี่ยวกับยาเสพติดฯ เจ้าหน้าที่จึงควบคุมตัวส่ง กก.2 บก.ปส.3
วันเดียวกัน เจ้าหน้าที่ ตม.จว.เชียงรายได้รับการประสานจาก ตม.จว.ท่าขี้เหล็ก ว่ามีคนไทยที่ถูกดำเนินคดีในประเทศเมียนมาและคดีสิ้นสุดจะส่งตัวกลับประเทศไทย อีก 6 ราย ฝ่ายไทยจึงจัดเจ้าหน้าที่รับตัวบริเวณสะพานมิตรภาพไทย-เมียนมา ข้ามแม่น้ำสายแห่งที่ 1
พบ 4 ใน 6 คนต้องคดีสำคัญ คนแรกชื่อนายภูวดล อายุ 19 ปี ชาว จ.เพชรบูรณ์ ต้องข้อหา “ร่วมกันจำหน่ายยาเสพติดให้โทษประเภท 1 (เมทแอมเฟตามีน) โดยการมีไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายฯ, และสมคบโดยตกลงกันตั้งแต่ 2 คนขึ้นไปเพื่อกระทำความผิดร้ายแรงเกี่ยวกับยาเสพติดฯ
คนที่ 2 ชื่อนายรชานนท์ อายุ 38 ปี ชาวกรุงเทพฯ ต้องข้อหา ร่วมกันมียาเสพติดให้โทษประเภท 1 (เมทแอมเฟตามีน) ไว้ในครอบครอง อันเป็นการกระทำเพื่อการค้าฯ, คนที่ 3 ชื่อนายเกียรติศักดิ์ อายุ 31 ปี ชาว จ.พระนครศรีอยุธยา และนายมานิตย์ ทั้งคู่เป็นชาว จ.พระนครศรีอยุธยาและต้องข้อหาเหมือนกันคือ “ร่วมกันฆ่าผู้อื่นโดยไตร่ตรองไว้ก่อน ร่วมกันมีอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืนไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาตฯ, ร่วมกันพาอาวุธปืนไปในทาง หมู่บ้าน ทางสาธารณะ โดยไม่ได้รับอนุญาต และร่วมกันยิงปืนซึ่งใช้ดินระเบิดโดยใช่เหตุ ในเมือง หมู่บ้านหรือในที่ชุมชน
เจ้าหน้าที่ด่าน ตม.จว.เชียงรายจึงควบคุมตัวผู้ต้องหาทั้ง 7 คนส่งพนักงานสอบสวนในแต่ละท้องที่เกิดเหตุเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป