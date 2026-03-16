ห่วงน้ำมันขาดแคลน-รัฐไม่พยุงราคาต่อ ชาวบ้านขับอีแต๊กเติมน้ำมันจนเกลี้ยงปั๊ม

ศูนย์ข่าวขอนแก่น - คนน้ำพองหวั่นน้ำมันขาดแคลน ทั้งรัฐอาจไม่พยุงราคาต่อ ขับรถไถ-รถอีแต๊กแห่เติมจนเกลี้ยงปั๊ม เผยปั๊ม ปตท.จำกัดปริมาณเติมได้คันละ 500 บาท ส่วนปั๊มบางจากและปั๊มพีทีไม่จำกัดปริมาณการเติม แต่ต้องรอรถขนส่งน้ำมัน
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า วันนี้ (16 มี.ค.) ที่ปั๊มน้ำมัน ปตท. แยกเขื่อนอุบลรัตน์ ถนนมิตรภาพ บ้านคำแก่นคูณ ต.ม่วงหวาน อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น เจ้าของรถยนต์ต่างนำรถมารอเติมน้ำมันจำนวนมากกระทั่งน้ำมันหมดปั๊ม เจ้าหน้าที่ปั๊มต้องนำป้ายข้อความ “ขออภัย อยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไข Currentiy under maintenance Apologies for any inconvenience” มาแขวนไว้ที่หัวจ่ายน้ำมันดีเซล แจ้งให้เจ้าของรถยนต์ได้ทราบว่าน้ำมันใกล้จะหมดปั๊มแล้ว
โดยเฉพาะน้ำมันดีเซล ซึ่งมีรถยนต์ส่วนบุคคลที่ใช้น้ำมันดีเซลเข้าแถวรอเติมเป็นจำนวนมาก ที่น่าสนใจพบว่ามีชาวบ้านขับรถอีแต๊กและรถไถนาที่ใช้ทำการเกษตร มาเข้าคิวเติมน้ำมันด้วย เพราะกลัวน้ำมันจะปรับราคาขึ้นในวันพรุ่งนี้หลังสิ้นสุดมาตรการพยุงราคาน้ำมันที่กำหนดไว้เบื้องต้น 15 วัน
หลังจากนั้นในเวลาไม่นาน พนักงานปั๊มได้นำป้ายมีข้อความว่า “น้ำมันอยู่ในระหว่างการขนส่ง” มาติดที่ป้ายทางเข้าปั๊ม เพื่อแจ้งให้ทราบว่าน้ำมันดีเซลหมดแล้ว พร้อมทั้งเดินแจ้งให้รถที่จอดรอเติมน้ำมันได้ทราบว่าน้ำมันหมดแล้ว ต้องรอการขนส่งมาถึงปั๊มในช่วงบ่าย หรือช่วงเย็นวันนี้ และทางปั๊มจะไม่เติมน้ำมันใส่แกลลอน หรือถังน้ำมันกลับบ้าน โดยจำกัดการเติมเพียง 500 บาททุกชนิดน้ำมัน
ขณะที่ปั๊มน้ำมันพีที ซึ่งอยู่ห่างจากปั๊ม ปตท.ถนนมิตรภาพ ออกไป 500 เมตร บรรยากาศภายในปั๊มมีรถบรรทุกขนาดใหญ่ และขนาดเล็ก จอดรอเพื่อเติมน้ำมันดีเซลกว่า 20 คัน ซึ่งราคาน้ำมันต่อลิตรที่ติดป้ายของปั๊มพีทีแจ้งว่า ดีเซล 30.40 แก๊สโซฮอล์ 31.59 แก๊สโซฮอล์ 91 31.22 และ E20 28.30 บาท
พนักงานปั๊มน้ำมันพีทีอจ้งว่าตั้งแต่ช่วงเช้ามานี้น้ำมันดีเซลหมดไปจากปั๊มแล้ว 1 รอบ คือ 15,000 ลิตร โดยรอบที่ 2 ห่างกันไม่ถึง 3 ชั่วโมง ทางปั๊มต้องรอเติมน้ำมันเพิ่ม อีก 15,000 ลิตร ซึ่งยังมีรถบรรทุกมาจอดรอเติมน้ำมัน โดยทางปั๊มไม่จำกัดจำนวนการเติม ส่วนใหญ่รถที่มาใช้บริการจะเป็นรถบรรทุกขนาดใหญ่ ที่ขนส่งเส้นทางไกลๆ
ส่วนที่สถานีบริการน้ำมันบางจาก ของสหกรณ์การเกษตรอำเภอเมืองขอนแก่น พบว่ารถบรรทุกขนส่งน้ำมันได้ขนส่งน้ำมันดีเซลมาเติมเข้าถังเก็บดีเซลหลังจากที่หมดลงช่วงเช้า ก่อนจะเปิดให้ประชาชนได้เติมน้ำมันดีเซลตามปกติ โดยพบว่ามีประชาชนบางส่วนนำแกลลอนมาใส่น้ำมันเพื่อสำรองไว้ใช้หากปรับขึ้นราคาน้ำมัน ซึ่งปั๊มน้ำมันบางจากไม่จำกัดปริมาณ สามารถเติมน้ำมันได้ตามปกติ