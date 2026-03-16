ภาค 1 แถลงทลายเครือข่าย “ท็อป อยุธยา” ยึดยาบ้ากว่า 5.5 ล้านเม็ด มูลค่ากว่า 165 ล้าน

พระนครศรีอยุธยา - ตำรวจภูธรภาค 1 แถลงผลงานกวาดล้างอาชญากรรมในพื้นที่อยุธยา จับเครือข่ายยาเสพติดรายใหญ่ “ท็อป อยุธยา” ยึดยาบ้ากว่า 5.5 ล้านเม็ด พร้อมขยายผลคดีสำคัญหลายคดี
บ่ายวันนี้( 16 มี.ค.) พล.ต.ท.วัฒนา ยี่จีน ผู้บัญชาการ ตำรวจภูธรภาค 1 พร้อมคณะผู้บังคับบัญชา และ นายเดชาธร เชาว์เลขา รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ร่วมกันแถลงผลการจับกุมคดีอาชญากรรมสำคัญในพื้นที่ ที่กองบังคับการ ตำรวจภูธรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
คดีสำคัญคือการจับกุมเครือข่ายยาเสพติดรายใหญ่ “ท็อป อยุธยา” โดยสามารถจับกุมผู้ต้องหาได้ 2 ราย ได้แก่ นายวุฒิชัย หรือท็อป อายุ 35 ปี และนายธนพัฒน์ หรืออั้ม อายุ 34 ปี พร้อมของกลางยาบ้าประมาณ 5,500,000 เม็ด รถยนต์กระบะตู้ทึบที่ใช้ลำเลียงยาเสพติด และรถยนต์เก๋งที่ใช้สำรวจเส้นทาง รวม 2 คัน
การจับกุมเกิดขึ้นภายในหมู่บ้านแห่งหนึ่งในพื้นที่ตำบลคลองสวนพลู อำเภอพระนครศรีอยุธยา เจ้าหน้าที่พบยาบ้าบรรจุในกระสอบจำนวน 13 กระสอบ ซุกซ่อนอยู่ท้ายรถกระบะ หากยาเสพติดดังกล่าวถูกนำออกจำหน่ายจะมีมูลค่ากว่า 165 ล้านบาท
นอกจากนี้ เจ้าหน้าที่ตำรวจพิสูจน์หลักฐานจังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้ตรวจสอบของกลางด้วยน้ำยาเคมีต่อหน้าสื่อมวลชน พร้อมนำของกลางจากคดีต่าง ๆ ในพื้นที่ 26 สถานีตำรวจมาจัดแสดง ทั้งรถยนต์ รถจักรยานยนต์ ยาบ้า และอาวุธปืน เพื่อแสดงผลการปฏิบัติงานอย่างโปร่งใส
ขณะเดียวกันยังมีการแถลงผลการจับกุมคดีสำคัญอื่น ๆ เช่น คดีใช้อาวุธมีดทำร้ายกันภายในที่พักคนงานในพื้นที่ตำบลบ้านหีบ อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เมื่อวันที่ 12 มีนาคมที่ผ่านมา ทำให้แรงงานชาวเมียนมาได้รับบาดเจ็บ 3 ราย และเสียชีวิต 1 ราย โดยตำรวจสามารถติดตามจับกุมผู้ก่อเหตุได้ในเวลาต่อมา
อีกคดีเป็นการจับกุมผู้ต้องหาลักรถจักรยานยนต์ภายในอพาร์ตเมนต์ในพื้นที่ตำบลคานหาม อำเภออุทัย หลังผู้เสียหายแจ้งว่ารถจักรยานยนต์ Honda Wave 110i ถูกขโมยไป โดยเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดก่อนติดตามจับกุมผู้ต้องหาได้พร้อมของกลาง
นอกจากนี้ยังมีคดีใช้อาวุธมีดแทงกันภายในบ้านพักในพื้นที่อำเภอบางปะหัน เมื่อคืนวันที่ 15 มีนาคมที่ผ่านมา ทำให้มีผู้เสียชีวิต 1 ราย และบาดเจ็บอีก 1 ราย ซึ่งตำรวจสามารถควบคุมตัวผู้ก่อเหตุได้ทันที พร้อมแจ้งข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา พยายามฆ่าผู้อื่น และพกพาอาวุธมีดไปในที่สาธารณะโดยไม่มีเหตุอันควร
ขณะเดียวกัน สถานีตำรวจภูธรพระนครศรีอยุธยาได้ดำเนินมาตรการป้องกันการแข่งรถในทาง ภายใต้ “โครงการพาน้องกลับบ้าน” ตามนโยบายของ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ โดยตั้งแต่เดือนตุลาคม 2568 จนถึงปัจจุบัน สามารถตรวจยึดรถจักรยานยนต์ที่กระทำผิดได้กว่า 200 คัน และยึดท่อไอเสียดัดแปลงเสียงดัง 70 ใบ เพื่อนำไปทำลาย
นอกจากนี้ เจ้าหน้าที่ตำรวจในพื้นที่ยังระดมกวาดล้างอาวุธปืนผิดกฎหมายอย่างต่อเนื่อง พร้อมจับกุมผู้ต้องหาค้ายาเสพติดในพื้นที่ตำบลปากจั่น อำเภอนครหลวง พร้อมของกลางยาบ้า 36,516 เม็ด
พล.ต.ท.วัฒนา ยี่จีน ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 1 กล่าวว่า การจับกุมครั้งนี้สะท้อนถึงการทำงานอย่างต่อเนื่องของเจ้าหน้าที่ตำรวจในการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม พร้อมขอความร่วมมือประชาชนหากพบเห็นพฤติกรรมต้องสงสัยสามารถแจ้งเบาะแสกับเจ้าหน้าที่ได้ทันที เพื่อร่วมกันสร้างความปลอดภัยในพื้นที่
ทั้งนี้ ตำรวจภูธรภาค 1 ยืนยันว่าจะเดินหน้าปราบปรามยาเสพติดและอาชญากรรมอย่างจริงจัง พร้อมขยายผลไปยังผู้เกี่ยวข้องในทุกคดี เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนต่อไป