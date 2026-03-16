ระทึก! ไฟไหม้ลุกท่วมรถตู้ยี่ห้อดังวอด คนขับหนีรอดตายหวุดหวิด คาดเครื่องยนต์ขัดข้อง -ร้อนจัด

ศูนย์ข่าวนครราชสีมา- ระทึก!ไฟไหม้ลุกท่วมรถตู้ยี่ห้อดัง คนขับหนีออกมาได้ทันรอดตายหวุดหวิด คาด เครื่องยนต์ขัดข้อง อากาศร้อนจัด ทำไฟลุกไหม้วอดทั้งคัน
วันนี้ (16 มี.ค.69) สถานีดับเพลิงปรุใหญ่ ได้รับแจ้งจากสายด่วนเทศบาลตำบลปรุใหญ่ อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา ว่า เกิดเหตุเพลิงไหม้รถตู้ ที่บริเวณริมถนนทางเข้าซอยพระพุทธศรีชัยโย หมู่ที่ 4 (ตรงข้ามโรงแรมวิน D hotel) ต.หนองจะบก อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา ขอรับการสนับสนุนทีมเจ้าหน้าที่และรถดับเพลิง เพื่อช่วยระงับเหตุ จึงรีบจัดทีมเจ้าหน้าที่ พร้อมรถกู้ภัยระงับอัคคีภัย จำนวน 2 คัน และรถดับเพลิง อบต.หนองจะบก อีก 1 คัน ออกปฏิบัติงาน
โดยจุดเกิดเหตุ พบรถตู้ สีน้ำตาลส้ม ยี่ห้อโฟล์คสวาเกน ( Volkswagen) ทะเบียน บบ 2362 นครราชสีมา จอดอยู่ริมถนน ถูกไฟโหมไหม้อย่างรุนแรงทั้งคัน จากการตรวจสอบ ทราบว่า เป็นรถของ นายกิตติศักดิ์ เบ้ากลาง อยู่ ม.5 ต.หนองจะบก อ.เมือง จ.นครราชสีมา ซึ่งบอกกับเจ้าหน้าที่ ว่า ขับรถมาตามเส้นทางแต่จู่ๆ เครื่องยนต์เกิดมีปัญหา และเกิดควันไฟลุกไหม้ลุกขึ้นที่ห้องเครื่องยนต์ จึงรีบลงจากรถอย่างรวดเร็ว และโทร.แจ้งขอความช่วยเหลือดังกล่าว ซึ่งมีประชาชนที่อยู่ใกล้กับที่เกิดเหตุและเห็นเหตุการณ์ ได้นำถังดับเพลิงผงเคมีแห้ง มาช่วยเข้าระงับเหตุเบื้องต้น เพื่อป้องกันไม่ให้เพลิงลุกลามไหม้อาคารบ้านเรือน
เจ้าหน้าที่ ต้องใช้รถดับเพลิงมาฉีดโฟมระงับเหตุ ก่อนจะใช้รถกู้ภัยระงับอัคคีภัย ฉีดสกัดเพิ่มอีกรอบ และใช้น้ำของรถดับเพลิง ล้างคราบน้ำมัน คราบฝุ่นแป้งจากการใช้ถังดับเพลิง พร้อมกับนำรถยนต์ที่ไฟไหม้ ออกทาง ไม่ให้กีดขวางการจราจร
เบื้องต้น สันนิษฐานว่า สาเหตุน่าจะเกิดจากการทำงานของเครื่องยนต์ที่ผิดปกติ จึงทำให้เกิดความร้อนจนไฟลุกไหม้ดังกล่าว ซึ่งเจ้าหน้าที่ ฝากเน้นย้ำมาถึงประชาชนให้หมั่นตรวจสอบดูแลสภาพเครื่องยนต์ให้พร้อมใช้งานได้อย่างปลอดภัย โดยเฉพาะช่วงสภาพอากาศร้อนจัดในช่วงกลางวันแบบนี้ หากมีคราบน้ำมัน หรือน้ำมันเครื่องยนต์รั่วไหล เสี่ยงที่เครื่องยนต์รถจะเกิดความร้อนขึ้นสูง จนเกิดไฟลุกไหม้ได้ง่าย ขอให้เพิ่มความระมัดระวังในเรื่องนี้ด้วย