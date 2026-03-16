จันทบุรียืนยันมีน้ำมันเพียงพอ ชูระบบ"แบ่งปัน" จำกัดปริมาณเติมใส่ภาชนะสำรองไม่เกิน 100 ลิตรต่อคน

จันทบุรี - จันทบุรียืนยันมีน้ำมันเพียงพอ พลังงาน-พาณิชย์จังหวัดลงพื้นที่ตรวจสถานีบริการสร้างความมั่นใจ ชูระบบ "แบ่งปัน" จำกัดปริมาณการเติมน้ำมันใส่ภาชนะสำรองได้ไม่เกิน 100 ลิตรต่อคน ให้ชาวสวนได้มีน้ำมันใช้ในการผลิตผลไม้อย่างทั่วถึง ขอแค่ประชาชนต้องปรับลดการใช้พลังงาน ไม่กักตุน ไม่ตื่นตระหนก ไม่ขาดแคลน
วันนี้ (16 มี.ค.) หน่วยงานภาครัฐในจังหวัดจันทบุรี นำโดยสำนักงานพลังงานจังหวัดและสำนักงานพาณิชย์จังหวัด ได้สนธิกำลังเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ตรวจสอบสถานีบริการน้ำมันใน อ. อำเภอมะขาม เพื่อติดตามสถานการณ์และเร่งสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชน ยืนยันว่าปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิงใน จ.จันทบุรี ยังมีเพียงพอต่อความต้องการและจะไม่เกิดภาวะขาดแคลนอย่างแน่นอน พร้อมขอความร่วมมือประชาชนใช้น้ำมันอย่างรู้คุณค่าผ่านระบบการบริหารจัดการแบบ "แบ่งปัน"
นายนเรศวร์ แพงมา พลังงานจังหวัดจันทบุรี เผยว่าจากการตรวจสอบสถานีบริการน้ำมันร่วมกับสำนักงานพาณิชย์จังหวัด พบว่าทุกแห่งยังมีน้ำมันให้บริการตามปกติ แม้ปริมาณการจัดสรรในแต่ละสถานีอาจมีการปรับลดลงจากช่วงสถานการณ์ปกติไปบ้าง แต่เป็นการบริหารจัดการโควตาน้ำมันในลักษณะของการ "กระจายและแบ่งปัน" เพื่อให้ทุกสถานีบริการมีน้ำมันครอบคลุมทั่วทั้งจังหวัด ป้องกันปัญหาน้ำมันขาดแคลนในระหว่างรอรอบการขนส่ง
"ขอให้พี่น้องประชาชนมั่นใจว่า ภาครัฐได้เฝ้าระวังและออกตรวจติดตามอย่างใกล้ชิด เพื่อป้องกันการกักตุนสินค้า และจากการตรวจสอบข้อมูลระดับประเทศ และรัฐบาลขอยืนยันว่าประเทศไทยมีปริมาณน้ำมันสำรองเพียงพอต่อการใช้สอยอย่างน้อยถึง 96 วัน จึงขอให้ประชาชนอย่าตื่นตระหนก แต่ให้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมด้วยการวางแผนการเดินทางและใช้พลังงานอย่างประหยัด" นายนเรศวร์ กล่าว
ด้าน น.ส.ชลาลัย แสวงสุข นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดจันทบุรี เผยถึงมาตรการดูแลเกษตรกรชาวสวนผลไม้ในจังหวัดที่กำลังเข้าสู่ฤดูกาลเก็บเกี่ยวและมีความจำเป็นต้องใช้น้ำมันดีเซลจำนวนมาก ว่าทางหน่วยงานเข้าใจถึงความกังวลของเกษตรกร ที่เกรงว่าน้ำมันจะไม่เพียงพอและอาจต้องการซื้อเก็บสำรองไว้
และเพื่อให้การบริหารจัดการน้ำมันเป็นไปอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม สถานีบริการน้ำมัน จึงได้กำหนดมาตรการแบ่งปัน โดยจำกัดปริมาณการเติมใส่ภาชนะสำรองไม่เกิน 100 ลิตรต่อคน เพื่อให้ชาวสวนทุกคนมีน้ำมันใช้ในการเกษตรอย่างเพียงพอและทั่วถึง
ขณะที่เสียงสะท้อนจากภาคประชาชนในพื้นที่ พบว่าส่วนใหญ่มีความเข้าใจและพร้อมปรับตัวรับมือกับสถานการณ์
โดยประชาชนผู้ใช้รถยนต์ส่วนบุคคลรายหนึ่งระบุว่า ไม่มีความกังวลใจและไม่ได้เตรียมการกักตุนน้ำมันแต่อย่างใด เนื่องจากเชื่อมั่นในแผนรับมือและมาตรการของรัฐบาล อีกทั้งในอดีตก็เคยผ่านพ้นวิกฤตราคาน้ำมันลิตรละ 50 บาทมาแล้ว หากรัฐบาลจะมีการกำหนดกติกาการเติมน้ำมันเพื่อให้ทุกคนได้ใช้อย่างทั่วถึง ก็พร้อมที่จะให้ความร่วมมือ
เช่นเดียวกับผู้ประกอบการขับรถบรรทุกขนส่งสินค้าใน จ.จันทบุรี ที่ยอมรับว่าในช่วงแรกมีความกังวลอยู่บ้างเนื่องจากต้องใช้รถขนาดใหญ่และเดินทางไกล จนเคยคิดที่จะกักตุนน้ำมันสำรองไว้ แต่เมื่อได้ประเมินสถานการณ์แล้วจึงตัดสินใจปรับตัวด้วยวิธีการ "เติมทีละน้อยแต่บ่อยครั้ง"
โดยจะแวะเติมน้ำมันครั้งละ 1,000 บาท ตามจุดพักรถต่างๆ เพื่อไม่ให้ระดับน้ำมันในถังลดต่ำจนเกินไป แม้จะต้องเสียเวลาแวะสถานีบริการบ่อยขึ้นแต่ก็เป็นวิธีที่ช่วยให้สามารถทำงานต่อไปได้โดยไม่เดือดร้อน และยังพบว่าสถานีบริการในเส้นทางขนส่งก็ยังมีน้ำมันให้บริการตลอด ไม่ได้ขาดแคลนตามที่เคยกังวลไว้