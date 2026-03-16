อ่างทองวิกฤตดีเซลขาดหลายปั๊ม ชาวบ้านตระเวนหาน้ำมัน คิวยาวตั้งแต่เช้า

อ่างทอง - หลายปั๊มน้ำมันในอ่างทองดีเซลหมดตั้งแต่ช่วงเช้า ขึ้นป้ายอยู่ระหว่างขนส่งมาเติม ประชาชนต้องตระเวนหาปั๊มที่ยังมีน้ำมัน พร้อมต่อคิวยาวรอเติม
วันนี้( 16 มี.ค.) ผู้สื่อข่าวรายงานบรรยากาศที่ ปั๊มน้ำมัน ปตท.ไผ่ล้อม ในพื้นที่อำเภอเมือง จังหวัด อ่างทอง พบว่ามีประชาชนจำนวนมากนำรถมาต่อคิวเติมน้ำมันตั้งแต่ช่วงเช้า และน้ำมันดีเซลเริ่มใกล้หมด ทำให้ประชาชนหลายรายที่มาต่อคิวต้องผิดหวัง หลังตระเวนหาปั๊มน้ำมันตั้งแต่ถนนสายเอเชียจนถึงตัวเมืองอ่างทอง
จากการสำรวจพบว่า สถานีบริการน้ำมันหลายแห่งในพื้นที่มีน้ำมันดีเซลหมดตั้งแต่ช่วงเช้า และขึ้นป้ายแจ้งว่าอยู่ระหว่างขนส่งน้ำมันมาเติม ทำให้ประชาชนที่น้ำมันเกือบหมดถังต้องนั่งรออยู่ที่ปั๊มเพื่อรอรถขนน้ำมันมาส่ง ขณะที่บางรายซึ่งยังมีน้ำมันเหลืออยู่ในถัง ก็ต้องขับรถตระเวนหาปั๊มที่ยังพอมีน้ำมันให้บริการและต่อคิวรอเติม
ขณะเดียวกัน ผู้สื่อข่าวรายงานสถานการณ์น้ำมันในพื้นที่เพิ่มเติมว่า ปั๊มบางจาก สหกรณ์การเกษตรโพธิ์ทอง อำเภอ โพธิ์ทอง แจ้งว่าน้ำมันหมดชั่วคราวทุกชนิด งดให้บริการชั่วคราว อยู่ระหว่างประสานจัดหาน้ำมันมาเติม ปั๊มบางจาก ป่าโมก อำเภอ ป่าโมก น้ำมันดีเซลและแก๊สโซฮอล์ 95 หมดชั่วคราว อยู่ระหว่างประสานบริษัทต้นสังกัดเพื่อนำมาจัดส่งเพิ่มเติม ปั๊มบางจาก แยกบ้านรอ น้ำมันดีเซลธรรมดา ดีเซลพรีเมียม และแก๊สโซฮอล์ 95 หมดชั่วคราว โดยยังเหลือเพียงแก๊สโซฮอล์ 91 ประมาณ 6,000 ลิตร E20 ประมาณ 2,000 ลิตร และเบนซินพรีเมียม 97 ประมาณ 1,300 ลิตร
ทั้งนี้ น้ำมันที่หมดในหลายสถานีบริการอยู่ระหว่างการประสานจัดหาและขนส่งมาเติมเพิ่มเติม เพื่อให้สามารถกลับมาให้บริการประชาชนได้ตามปกติ