รถขนส่งสินค้าข้ามแดนไทย-ลาววางแผนรับมือวิกฤตน้ำมัน

หนองคาย-บริษัทขนส่งสินค้าข้ามแดนในหนองคาย วางแผนรับมือวิกฤตน้ำมัน เติมจากหนองคายแวะจอดนครราชสีมาเติมอีกทีจนถึงปลายทาง หวั่นต่อคิวยาวทำขนส่งเดินทางล่าช้า
นายวิโรจ ชฎาทอง กรรมการผู้จัดการบริษัทชฎาทอง 2003 จำกัด เปิดเผยว่า ในช่วงสถานการณ์การสู้รบระหว่างสหรัฐอเมริกา อิสราเอล กับ อิหร่าน ส่งผลกระทบต่อน้ำมันทั่วโลก โดยทางบริษัทชฏาทอง เป็นบริษัทขนส่งสินค้า นำเข้าจากประเทศลาวปลายทางส่งสินค้าที่ท่าเรือแหลมฉบังเป็นส่วนใหญ่ แม้ว่าในช่วงนี้ภาคธุรกิจหลายแห่งจะได้รับผลกระทบแล้ว แต่ในส่วนของบริษัทชฏาทอง มีการวางแผนเตรียมการรับมือไว้แล้ว
โดยจะทำการเติมน้ำมันตั้งแต่ต้นทางที่หนองคาย แวะเติมที่นครราชสีมา ซึ่งจะมีการติดต่อประสานกับปั๊มน้ำมันที่ใช้บริการกันมานาน เตรียมน้ำมันสำหรับรถบรรทุกสินค้าไว้ให้จนถึงปลายทางที่ท่าเรือแหลมฉบัง ทำให้ไม่เกิดปัญหา แต่หากสถานการณ์ยังยืดเยื้อต่อไป ปัญหาที่เกิดจะไม่ใช่การขาดแคลนน้ำมัน แต่เป็นการรอคิวเติมน้ำมันนาน
จนส่งผลให้เดินทางถึงปลายทางล่าช้ากว่ากำหนด หรือหากในอนาคตมีการปรับราคาขึ้นน้ำมันก็จะต้องพิจารณาปรับขึ้นราคาค่าบริการขนส่งเช่นเดียวกัน