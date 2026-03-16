กระแสตื่นน้ำมันแพงลามเมืองแปดริ้ว หลังครบกำหนดรัฐบาลประกาศตรึงราคา 15วัน

ฉะเชิงเทรา- กระแสตื่นน้ำมันแพงลามถึงเมืองแปดริ้ว หลังครบกำหนดการประกาศตรึงราคาน้ำมันดีเซลของรัฐบาล ทำปั้มหลายแห่งมีรถต่อคิวรอเติมน้ำมันจนแน่นตั้งแต่เช้ายันเย็น
วันนี้ ( 16 มี.ค.) ผู้สื่อข่าวรายงานว่าปั๊มน้ำมันหลายแห่งในเขตตัวเมืองฉะเชิงเทรา ได้มีประชาชนจำนวนมากแห่นำรถยนต์และรถจักรยานยนต์ต่อคิวเติมน้ำมันจนล้นไปยังพื้นที่แนวถนน ซึ่งถือเป็นปรากฎการณ์ที่ไม่เคยเกิดขึ้นในพื้นที่มานานนับสิบปีนับตั้งแต่มีการปรับเปลี่ยนราคาน้ำมันครั้งใหญ่ในช่วงปี 2540-2550
โดยเชื่อว่ากระแสตื่นตูมราคาน้ำมันแพงในพื้นที่เมืองฉะเชิงเทรา เนื่องจากในวันนี้เป็นวันครบกำหนดการประกาศตรึงราคาน้ำมันดีเซล 15 วันของรัฐบาลหลังเกิดสงครามในตะวันออกกลาง
โดยพาะสถานีบริการน้ำมันแห่งหนึ่งซึ่งตั้งอยู่ริมถนนศรีโสธรตัดใหม่ ฝั่งตรงข้ามห้างสรรพสินค้ากลางใจเมืองฉะเชิงเทรา ที่พบว่าประชาชนพากันนำรถเข้าแถวรอเติมน้ำมันจนยาวล้นออกไป ภายนอกปั้มตั้งแต่ช่วงเช้าจนถึงเที่ยง ก็ยังไม่มีทีท่าว่าจำนวนยานพาหนะจะลดน้อยลง
เช่นเดียวกับสถานีบริการน้ำมันริมถนนสิริโสธร (ฉะเชิงเทรา-บางปะกง) ฝั่งมุ่งหน้าทางสามแยก โรงเรียนเทศบาล 2 ที่มียานพาหนะมารอต่อคิวเติมน้ำมันเป็นจำนวนมากเช่นเดียวกัน และส่วนใหญ่เป็นรถบรรทุกขนาดใหญ่ เนื่องจากเป็นสถานีบริการริมถนนสายใหญ่ และมียานพาหนะขนาดเล็กสลับอยู่ในแถว จึงทำให้รถยนต์กระบะบางคันไม่ทนต่อการต่อแถวยาว เพื่อรอคิวคอยเติมน้ำมันที่ยืดเยื้อเป็นเวลานาน
ทั้งนี้ผู้สื่อข่าวยังได้รับข้อมูลจากชาวบ้านใน อ.บางคล้า ว่าขณะนี้เริ่มมีสถานีบริการน้ำมันหลายแห่งเริ่มจำกัดการเติมน้ำมันของประชาชนแล้ว โดยให้เติมได้เพียงคันละไม่เกิน 500 บาท