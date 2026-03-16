ไม่ต้องกักตุน! กลุ่มโรงกลั่น ยืนยันน้ำมันสำรองยังเพียงพอ รถบรรทุกหน้าโรงกลั่นเป็นคิวรับตามปกติ

ศูนย์ข่าวศรีราชา - กลุ่มอุตสาหกรรมโรงกลั่นน้ำมันปิโตรเลียมย้ำปริมาณน้ำมันสำรองของประเทศยังเพียงพอ หลังโลกออนไลน์แชร์ภาพรถบรรทุกน้ำมันต่อคิวหน้าโรงกลั่นฯ ระบุเป็นการรับน้ำมันตามแผนปกติของลูกค้าปั๊มน้ำมัน
จากกรณีเพจเฟซบุ๊ก “หัวลากไวไฟ” โพสต์ภาพและข้อความขณะรถบรรทุกน้ำมันจอดต่อคิวรอรับน้ำมันที่หน้าโรงกลั่นฯ พร้อมระบุว่าไม่จำเป็นต้องกักตุน เนื่องจากน้ำมันยังมีเพียงพอ โดยในภาพปรากฏรถบรรทุกจำนวนมากจอดเรียงต่อคิวบริเวณหน้าโรงกลั่น จนกลายเป็นประเด็นที่ถูกพูดถึงในโลกออนไลน์
ล่าสุดเมื่อเวลา 15.30 น. วันนี้( 16 มี.ค.) ผู้สื่อข่าวลงพื้นที่บริเวณหน้าโรงกลั่นฯ ในพื้นที่ตำบล ทุ่งสุขลา อำเภอ ศรีราชา จังหวัด ชลบุรี พบว่าบรรยากาศโดยรอบมีรถบรรทุกน้ำมันเข้า–ออกอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่รถบรรทุกขนาดเล็กไปจนถึงรถบรรทุกขนาดใหญ่ที่มารอรับน้ำมัน เพื่อนำไปกระจายยังพื้นที่ต่าง ๆ ตามปกติ
ทั้งนี้ พบว่าไม่ได้มีจำนวนรถบรรทุกน้ำมันเพิ่มขึ้นแต่อย่างใด โดยรถบรรทุกเข้ามารับน้ำมันตามแผนของลูกค้าที่เป็นบริษัทค้าปลีก หรือสถานีบริการน้ำมัน ตามรอบการจัดส่งตามปกติ
ขณะเดียวกัน กลุ่มอุตสาหกรรมโรงกลั่นน้ำมันปิโตรเลียม ภายใต้ Federation of Thai Industries ได้ออกมายืนยันว่า ปริมาณน้ำมันสำรองของประเทศไทยยังคงมีเพียงพอต่อการใช้งาน และพร้อมปรับแผนบริหารจัดการเพื่อรักษาความมั่นคงด้านพลังงานของประเทศ
โดยระบุว่า จากความกังวลเกี่ยวกับสถานการณ์การจัดหาน้ำมันเชื้อเพลิงในช่วงที่ผ่านมา ผู้ประกอบกิจการกลั่นและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมของประเทศได้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด พร้อมชี้แจงข้อเท็จจริงเพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องแก่ประชาชน
ปัจจุบันประเทศไทยมีปริมาณน้ำมันสำรองทั้งภายในประเทศและระหว่างการขนส่งเพียงพอ ครอบคลุมต่อการใช้งานภายในประเทศ และสอดคล้องกับรอบการจัดหาและการผลิตใหม่ ทำให้ระบบการผลิตและการจัดส่งน้ำมันสามารถดำเนินการได้อย่างต่อเนื่อง
ทั้งนี้ ยืนยันว่าระบบพลังงานของประเทศยังมีความมั่นคง และไม่มีความจำเป็นที่ประชาชนจะต้องตื่นตระหนกหรือกักตุนน้ำมันในช่วงเวลานี้