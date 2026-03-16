(คลิป)แตกตื่นทั้งตลาด-แม่ค้าหวิดดับคาหม้อก๋วยเตี๋ยว!ตัดต้นไม้ล้มทับร้านพังยับ แม่ค้าหนีตายเส้นยาแดงผ่าแปด

พะเยา – เผยนาทีอุทาหรณ์..ทีมงานตัดแต่งกิ่งไม้ใหญ่หลังตลาดสดฯดอกคำใต้ คำณวนพลาด ต้นไม้ใหญ่ล้มผิดทิศทาง โค่นทับร้านขายน้ำ-ร้านก๋วยเตี๋ยวในตลาด พังยับ เดชะบุญแม่ค้ายืนลวกเส้นอยู่ได้ยินเสียงผิดปกติรีบวิ่งหนีตายมาได้แบบเส้นยาแดงผ่าแปด
วันนี้(16 มี.ค.69) เกิดเหตุระทึกขึ้นในตลาดสดบ้านถ้ำ หมู่ 2 ตำบลบ้านถ้ำ อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา ระหว่างมีการตัดต้นไม้ขนาดใหญ่บริเวณด้านหลังตลาด แต่ระหว่างดำเนินการ ต้นไม้กลับล้มผิดทิศทาง โค่นทับร้านขายน้ำและร้านก๋วยเตี๋ยวภายในตลาดอย่างจัง จนโครงสร้างร้านและหลังคาสังกะสีพังเสียหายหลายจุด สร้างความแตกตื่นให้กับพ่อค้าแม่ค้าและประชาชนที่อยู่ในบริเวณดังกล่าว
จากการตรวจสอบพบว่า ขณะเกิดเหตุแม่ค้าร้านก๋วยเตี๋ยวกำลังยืนลวกเส้นให้ลูกค้าอยู่ภายในร้าน ระหว่างนั้นสังเกตเห็นต้นไม้เริ่มเอนตัวผิดปกติ พร้อมได้ยินเสียงดังบริเวณหลังคา จึงรีบวิ่งหนีออกจากร้านอย่างรวดเร็ว เพียงไม่กี่วินาทีก่อนที่ต้นไม้ขนาดใหญ่จะล้มลงทับร้านเต็มแรง ทำให้โครงเหล็ก หลังคา และอุปกรณ์ภายในร้านพังเสียหาย กระจัดกระจายทั่วบริเวณสร้างความตกใจให้กับพ่อค้าแม่ค้าและชาวบ้านที่อยู่ในบริเวณใกล้เคียงเป็นอย่างมาก อย่างไรก็ตามเบื้องต้นไม่มีรายงานผู้ได้รับบาดเจ็บถือว่าเคราะห์ดีที่แม่ค้าและผู้ที่อยู่ใกล้เคียงสามารถหนีออกมาได้ทันเวลา
หลังเกิดเหตุ เจ้าหน้าที่และผู้เกี่ยวข้องได้เข้าตรวจสอบพื้นที่ พร้อมเร่งเคลื่อนย้ายกิ่งไม้ขนาดใหญ่และซากโครงสร้างร้านที่ได้รับความเสียหาย เพื่อความปลอดภัย
ทั้งนี้ เหตุการณ์ดังกล่าวได้กลายเป็นประเด็นที่ชาวบ้านในพื้นที่วิพากษ์วิจารณ์ถึงมาตรการความปลอดภัยในการตัดต้นไม้ในเขตชุมชน โดยหลายฝ่ายมองว่าควรมีการวางแผนและป้องกันความเสี่ยงอย่างรัดกุม เพื่อไม่ให้เกิดอันตรายต่อประชาชนและทรัพย์สินในพื้นที่อีก