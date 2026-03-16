มักง่ายเกิน!เจ้าของบ้านโร่ขึ้นโรงพัก กลับจาก ตปท.พบสายสื่อสารพาดทะลุบ้าน

ลำปาง - เจ้าของบ้านสาวชาวลำปาง โร่ขึ้นโรงพักลงบันทึกประจำวัน..โวยกลับจาก ตปท.พบสายสื่อสารพาดเข้าทะลุบ้าน-โรงรถ จนยุงเหยิงห้อยระโยงระยาง หวั่นเกิดไฟช็อตเหมือนที่เคยเห็นข่าว ร้องหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรื้อออกเร็วที่สุด คาดเห็นแต่ตายายสูงอายุอยู่ ถือโอกาสพาดสายมาเป็น 10 ปี
ผู้ใช้เฟสบุ๊คชื่อ Mantra Sharma โพสต์ข้อความในกลุ่มโซเซียลลำปางว่า “วันนี้ได้เข้าแจ้งความและลงบันทึกประจำวันไว้เป็นหลักฐาน ที่ สภ.เมืองลำปาง เนื่องจากมีการพาดสายไฟฟ้าและสายสื่อสารอื่น ๆ ผ่านเข้ามาภายในบริเวณบ้านพักของข้าพเจ้า ซึ่งอาจก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินของข้าพเจ้าและบุคคลในครอบครัว
..ที่ผ่านมา ทางเราได้แจ้งเรื่องไปยังหลายหน่วยงานแล้ว ได้แก่ ศูนย์ดำรงธรรม การไฟฟ้า หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับสายสัญญาณสื่อต่าง ๆ และเทศบาลฯลำปาง แต่ไม่ได้รับความช่วยเหลือแต่อย่างใด อีกทั้งยังมีการบ่ายเบี่ยงให้ไปติดต่อหน่วยงานอื่นอยู่เรื่อย ๆ ทำให้ปัญหายังไม่ได้รับการแก้ไข
การเข้าแจ้งความในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อเก็บบันทึกประจำวันไว้เป็นหลักฐาน หากในอนาคตเกิดเหตุไม่คาดคิด เช่น ไฟไหม้ หม้อแปลงระเบิด หรือเหตุอันตรายอื่น ๆ ที่อาจเกิดจากปัญหาดังกล่าว ขอให้หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องเป็นผู้ดำเนินการและรับผิดชอบตามหน้าที่ จึงขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาตรวจสอบและดำเนินการแก้ไขโดยเร็ว เพื่อความปลอดภัยของประชาชนและผู้อยู่อาศัยในพื้นที่” พร้อมรูปภาพสายสื่อสารที่ระโยงระยางเข้าไปในพื้นที่บ้านของตัวเอง
หลังจากนั้นสมาชิกได้แสดงความคิดเห็นกันอย่างกว้างขวาง ซึ่งเสียงสะท้อนทั้งหมดก็เป็นไปในทิศททางเดียวกันคือ โห!!!!!! ทำไมงี้คะเนี่ย , น่าเกลียดเด้อ , แย่นะครับแบบนี้ , น่าเห็นใจครับ ควรได้รับการแก้ไขเร่งด่วน ,ความมักง่ายแหละ , ตอนที่เค้าทำครั้งแรกทำไมไม่คัดค้านเขาปล่อยให้เขาทำจนน่าเกลียดมาก ,บ้านมี แต่คนแก่คะไม่รู้เรื่องกัน ส่วนตัวเองอยู่ ตปท.นานเลยไม่ได้สนใจคนในบ้านเคยร้องเรียนไปปีที่แล้วทุกที่ก็ยังนิ่งเฉยกันโยนไปมา ฯลฯ
วันนี้(16 มี.ค.69) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ได้ลงพื้นที่ไปดูสถานที่จริง ซึ่งเป็นบ้านของคุณจีจี้ หรือวภัททิยาภรณ์ อยู่บริเวณถนนหลังค่ายสุรศักดิ์มนตรี บ้านติดถนน ซึ่งก็จะเห็นว่าบริเวณหน้าบ้าน2หลังที่ปลูกติดกันมีเสาไฟอยู่หน้าบ้าน บริเวณเสาไฟก็มีสายไฟสายสื่อระโยงระยางเต็มไปหมด และที่สังเกตเห็นคือสายสื่อสารประมาณ 4-5 เส้น พาดไปบนหลังคาบ้านและทะลุเข้าในพื้นที่บ้านและไปพาดบนหลังคาที่จอดรถของบ้านก่อนที่จะทะลุผ่านออกไปด้วย
คุณจีจี้ - วภัททิยาภรณ์ บอกว่า สายดังกล่าวน่าจะพาดเข้าในพื้นที่บ้านตนมาร่วม 10 ปี แล้ว แต่ด้วยในบ้านมีผู้สูงอายุ ลูกหลานไปอยู่ต่างจังหวัดกันหมด ตนก็อยู่ต่างประเทศ ตอนที่มาทำก็คงบอกกับคุณตา-คุณยายว่ามาทำสายไฟ ซึ่งท่านก็คงไม่รู้จะว่าอย่างไรก็ปล่อยในทำ
“พอตนกลับมาเห็นแบบนี้ก็ไม่สบายใจเลย เพราะโยงสายเข้ามาในบ้าน ประกอบกับเห็นข่าวตลอดเกี่ยวกับไฟช็อตเสาไฟฟ้าเพราะสายสื่อสาร ซึ่งสายพาดบนหลังคาบ้านและเข้ามาในบ้านหากไฟช็อตก็จะลามเข้าบ้าน หวั่นว่าจะเกิดเหตุการณ์ลักษณะนั้นก็ไม่ควรจะมาแก้ไขที่หลัง ควรจะต้องป้องกันไม่ให้มันเกิดขึ้นก่อนจะดีที่สุด จึงตัดสินใจไปพบตำรวจลงบันทึกประจำวันเอาไว้แล้ว และร้องหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ประสานบริษัทเจ้าของสายสื่อสารทั้งหมดมานำสายออกจากบ้านให้เร็วที่สุด”
แม้ในโซเซียลจะบอกว่าให้เราตัดเลย แต่ตนก็เห็นว่าควรให้หน่วยงานมาดำเนินการเอง เพราะหากเกิดข้อผิดพลาดเราก็จะมีความผิด ซึ่งวันนี้มีบริษัทสายสื่อสารมาดู 1 บริษัท แต่ก็ยังบอกไม่ได้ว่าเป็นสายเส้นไหน และล่าสุดได้ร้องเรียนไปยัง กสทช.3ลำปาง เพื่อให้ส่งเจ้าหน้าที่มาตรวจสอบแล้ว ซึ่งก็อยากให้เร่งมาดำเนินการด้วย