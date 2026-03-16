ผจว.เชียงใหม่ยันน้ำมันในพื้นที่มีเพียงพอต่อความต้องการของประชาชน-สั่งตรวจเข้มป้องกันกักตุนขึ้นราคา

เชียงใหม่ - ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ยืนยันปริมาณน้ำมันในพื้นที่ยังคงมีเพียงพอ สั่งตรวจปั๊มทั่วจังหวัด ป้องกันการฉวยโอกาสขึ้นราคาและกักตุนสินค้า
วันนี้(16 มี.ค.69) นายรัฐพล นราดิศร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่าสถานการณ์น้ำมันเชื้อเพลิงในจังหวัดเชียงใหม่ยังมีเพียงพอต่อความต้องการของประชาชนและนักท่องเที่ยว พร้อมสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามปริมาณน้ำมันและก๊าซหุงต้มอย่างใกล้ชิด เพื่อไม่ให้กระทบต่อกิจกรรมทางเศรษฐกิจในพื้นที่ โดยกำหนดให้มีการรายงานปริมาณน้ำมันคงเหลือและการหมุนเวียนในพื้นที่ทุกวันพฤหัสบดี เริ่มตั้งแต่วันที่ 19 มีนาคม เพื่อประเมินสถานการณ์อย่างใกล้ชิด พร้อมกำชับสำนักงานพาณิชย์จังหวัดและฝ่ายปกครองตรวจสอบสถานีบริการน้ำมันและร้านค้าอุปโภคบริโภคอย่างเข้มงวด เพื่อป้องกันการฉวยโอกาสขึ้นราคาสินค้าและค่าขนส่งเกินจริง
ขณะที่จากการที่เจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ตรวจสอบสถานีบริการน้ำมันรวม 53 แห่ง ใน 5 อำเภอ ได้แก่ อำเภอเมืองเชียงใหม่ อำเภอสารภี อำเภอแม่ริม อำเภอสันทราย และอำเภอสันกำแพง ประกอบด้วย ปตท. จำนวน 12 แห่ง บางจาก จำนวน 13 แห่ง PT จำนวน 10 แห่ง คาลเท็กซ์ จำนวน 2 แห่ง เชลล์ จำนวน 2 แห่ง ปั๊มอิสระ จำนวน 14 แห่งพบว่าปิดให้บริการชั่วคราว 7 แห่ง เนื่องจากน้ำมันหมด โดยเฉพาะน้ำมันดีเซลที่มีความต้องการสูง ส่วนสถานีบริการอีก 46 แห่งยังเปิดให้บริการตามปกติ โดยเฉพาะสถานีบริการของ ปตท. และบางจากที่ยังมีน้ำมันสำรอง
ทั้งนี้ราคาน้ำมันหน้าปั๊มยังคงเป็นไปตามราคาที่กำหนด แม้รถขนส่งน้ำมันจะมีความล่าช้ากว่าปกติ แต่ยังสามารถทยอยให้บริการประชาชนได้อย่างต่อเนื่อง และไม่พบการต่อแถวยาวเพื่อเติมน้ำมันในพื้นที่ โดยในวันที่ 16-17 มี.ค.69 สำนักงานพลังงานจังหวัดเชียงใหม่จะลงพื้นที่ร่วมกับสำนักงานพาณิชย์จังหวัด เพื่อติดตามสถานการณ์ราคาน้ำมันและป้องกันการกักตุนน้ำมันอย่างใกล้ชิดต่อไป.