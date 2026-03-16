ส.ส.ดังพิด’โลก-อดีตจอบเบอร์ ชำแหละโกลาหลน้ำมันขาดแคลน ชี้ปั๊มใหญ่โควต้าหมด-Jobber ทุ่มตัดสดตุนเก็งกำไร

พิษณุโลก - ส.ส.ดังพิษณุโลก-อดีต Jobber หันมาเปิดปั๊ม ปตท.บ้านกร่าง เผยน้ำมันขาดแคลนจนโกลาหลทั่วประเทศ เพราะโควต้าปั๊มแบรนด์ดัง-ราคาพยุงหมด เพิ่มไม่ได้ ต้องรอล็อตใหม่วันต่อวัน แต่จ็อบเบอร์มองราคาพุ่งแรง ควักเงินสดซื้อน้ำมันสต็อกต้นทุนก่อนสงคราม วันนี้ปาไปลิตรละ 39 ยังตุนได้-เห็นกำไร แต่ปั๊มหลอด-โนแบรนด์ ขายไม่ออก เกษตรกรที่เคยเป็นลูกค้าแห่เข้าปั๊มใหญ่แทนจนวิกฤตรถล้นสถานีบริการ
วันนี้ (16 มี.ค. 69) นายนิยม ช่างพินิจ ส.ส.เขต 4 พรรคภูมิใจไทย ในฐานะเจ้าของ หจก.ช่างพินิจปิโตเลียม ปั๊ม ปตท.บ้านกร่าง ริมถนนพิษณุโลก-สุโขทัย ต.บ้านกร่าง อ.เมืองพิษณุโลก เปิดเผยว่า เดิมตนเคยเป็น Jobber น้ำมันในจังหวัดพิษณุโลก แต่ปัจจุบันทำธุรกิจร่วมค้ากับปตท.เน้นไปธุรกิจค้าปลีก ไม่ได้ซื้อขายน้ำมันแล้ว
สำหรับปัญหาวิกฤติน้ำมันลามทั่วประเทศ สถานีน้ำมันเชื้อเพลิงหรือปั๊มน้ำมันต้องติดประกาศน้ำมันหมด บ้างก็ปิดบริการชั่วคราว ภาพที่เห็นคือรถบรรทุกขนาดใหญ่ต่อคิวรอเติมน้ำมันทั้งเบนซินและดีเซล เนื่องจากเจ้าของธุรกิจปั๊มรับน้ำมันเป็นโควตา เป็นไปตามยอดขายในแต่ละวัน
“วันใดขายดี ก็ไม่สามารถเพิ่มยอดน้ำมันได้ โควตาน้ำมันวันละหมื่นลิตร ปั๊มไหนหมดก็ต้องรอใหม่พรุ่งนี้ ไม่ได้เพิ่มยอด ก็ทำให้คนต่อคิว เพราะความต้องการมากผิดปกติ เท่าไรก็ไม่พอ วันนี้ตนก็สั่งรถน้ำมันออกไปรับน้ำมันดีเซลและเบนซินที่คลังสถานีรถไฟ ต.บึงพระ อเมืองพิษณุโลก เหมือนปกติ 2-3 รถพ่วงต่อวัน คาดว่า ไม่กี่ช่วงโมงก็หมดแล้ว แม้จะจำกัดเพียงคันละ 1,000 บาท
ส.ส.นิยม ช่างพินิจ เผยอีกว่า น้ำมันในประเทศมีพอ สต็อก 90 วัน ซึ่งเป็นราคาน้ำมันก่อนเกิดสงคราม แต่ปัจจุบันราคาน้ำมันอยู่ที่ 39 บาทต่อลิตร แต่ปัญหาก็คือ Jobber น้ำมัน หรือ ตัวแทนจำหน่าย เรียกว่า คนที่เอาเงินสดไปซื้อน้ำมันมาขายต่อ โดย Jobber น้ำมัน จะนำไปขายน้ำมันให้กับกลุ่มบริษัทรับเหมาก่อสร้างและปั๊มน้ำมันที่ไม่มีแบรนด์ ซึ่งราคาขึ้นลงไปตามหน้าโรงกลั่นไทยออยล์
ดังนั้นเมื่อไปซื้อราคา 39 บาท ขายให้ปั๊มหลอดหรือปั๊มแบรดน์เล็กๆ ปั๊มก็ขายราคา 30 บาทไม่ได้ พวกชาวไร่ชาวนาที่เคยซื้อน้ำมันถังละ 200 ลิตรตามชนบท ก็ไม่สามารถหาซื้อได้ จึงนำถังแกลลอนหันเข้าไปปั๊มที่มีแบรนด์อย่างปตท. บางจาก พีที เป็นต้น ทำให้เกิดปัญหาต่อคิว
“ราคาน้ำมันที่สูงก็คือ Jobber ที่เขาคาดการณ์ว่า ราคาน้ำมันจะพุ่งแรง และขาดตลาด จึงมีการเก็บกักตุนเพื่อค้ากำไร หากน้ำมันลงเขาก็มีความเสี่ยงเอง”
ณ.วันนี้ รัฐบาล ต้องพยุงราคาน้ำมันไว้ 30 บาทโดยใช้เงินกองทุน หากน้ำมันพุ่ง ราคาสินค้าอุปโภคบริโภคอาจขึ้น และลงไม่ได้ อย่างไรก็ตาม ผู้ประกอบการรับเหมาก่อสร้าง จะมาขอซื้อน้ำมันจาก ปตท. ลิตรละ 30 บาทก็ขายให้ไม่ได้ เพราะเป็นเงื่อนไขที่ทำกับบริษัทปตท. แถมมีกล้องวงจรและมิเตอร์ควบคุมปริมาณน้ำมัน กลุ่มผู้รับเหมาและผู้ค้าน้ำมันย่อยๆ ต้องแบกภาระไปซื้อน้ำมันจาก Jobber ซึ่งมีราคาแพง
ขณะที่ นางสาวสรินรัตน์ เกิดสกุลรุ่งโรจน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก พร้อมสำนักงานพลังงานจังหวัดพิษณุโลก สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพิษณุโลก กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.) และสำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 1–4 พิษณุโลก ลงพื้นที่ตรวจสอบน้ำมันคงเหลือตามสถานีบริการ หลังเกิดกระแสหวั่นวิตก น้ำมันดีเซลขาดแคลน ลักษณะจู่โจมโดยไม่แจ้งล่วงหน้า เพื่อดูสถานะแต่ละปั้มน้ำมันหลายแห่งว่า เพียงพอให้บริการประชาชนหรือไม่ เพราะมีการติดป้ายประกาศว่าน้ำมันหมด
อาทิ ตรวจสอบสถานีบริการน้ำมันเชลล์ บริเวณเรือนแพ พบว่าเหลือเพียงน้ำมันแก๊สโซฮอล์ 95 หากน้ำมันหมด ก็ยืนยันเวลาการเข้ามาของรถขนส่งน้ำมันไม่ได้ หากรับน้ำมันดีเซล 8,000 ลิตร ก็ใช้เวลาไม่เกิน 2 ชั่วโมงก็หมด ส่วนปั๊มบางจาก สาขาโคกช้าง จำกัดการเติมน้ำมันดีเซล คันละ 500 บาท หากรับน้ำมันดีเซล 25,000 ลิตร ก็ใช้เวลาไม่นานก็หมดเช่นกัน