มทร.ธัญบุรี พลิกโฉมทรัพยากรท้องถิ่นสู่เศรษฐกิจมูลค่าสูง อัปไซเคิลปลาหมอคางดำสู่อุตสาหกรรมสุขภาพ

คณะการแพทย์บูรณาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (มทร.ธัญบุรี) ชูความสำเร็จในการยกระดับทรัพยากรธรรมชาติสู่ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพระดับสากล พลิกบทบาท "ปลาหมอคางดำ" สู่ผลิตภัณฑ์แคลเซียมชีวภาพประสิทธิภาพสูง แบรนด์ “SARO Calcium Plus” หลังได้รับความสนใจและยอมรับในคุณภาพจากเวทีประกวดนวัตกรรมระดับโลก
ผศ.ดร.วัชระ ดำจุติ นักวิจัยคณะการแพทย์บูรณาการ มทร.ธัญบุรี เปิดเผยว่าโครงการนี้คือการนำหลักการด้านโภชนเภสัช (Nutraceutical) และเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) มาใช้ เพื่อดึงศักยภาพของทรัพยากรประมงที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยเปลี่ยนการนำไปใช้ประโยชน์ในระดับพื้นฐานสู่การพัฒนาเป็นสารอาหารระดับพรีเมียมที่มีคุณค่าสูงต่อร่างกายมนุษย์ ซึ่งมีความโดดเด่นใน 4 มิติสำคัญ
1. มาตรฐานความสะอาดและความบริสุทธิ์ระดับสากล
ทีมวิจัยใช้เทคโนโลยีสกัดในระดับโมเลกุลเพื่อให้ได้แคลเซียมชีวภาพที่มีความบริสุทธิ์สูง ปลอดภัยตามมาตรฐานสากล โดยผ่านกระบวนการตรวจสอบคัดกรองอย่างเข้มงวด เพื่อให้มั่นใจว่าสารสกัดที่ได้คือทรัพยากรคุณภาพเยี่ยมที่เหมาะสำหรับการผลิตอาหารเสริมเกรดพรีเมียม
2. ประสิทธิภาพการดูดซึมที่เป็นธรรมชาติ (Bio-availability)
แคลเซียมจากโครงสร้างของก้างปลาหมอคางดำอยู่ในรูป ไฮดรอกซีอะพาไทต์ (Hydroxyapatite) ซึ่งมีโครงสร้างทางเคมีที่สอดรับกับกระดูกมนุษย์ตามธรรมชาติ ช่วยให้ร่างกายดูดซึมและนำไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีปริมาณธาตุแคลเซียมสูงถึง 12-15% มอบโภชนาการที่เข้มข้นเทียบชั้นทรัพยากรจากปลาเศรษฐกิจระดับพรีเมียมอย่างแซลมอนที่มีอยู่ 18%
3. การสร้างมูลค่าเพิ่มสู่เศรษฐกิจหมุนเวียนอย่างยั่งยืน
นวัตกรรมนี้คือการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรประมงอย่างคุ้มค่า (Zero Waste) ด้วยการนำส่วนประกอบของปลาเช่น หัว ก้างและเกล็ด มาสร้างมูลค่าเพิ่ม กลายเป็นผลิตภัณฑ์สุขภาพที่สร้างโอกาสทางเศรษฐกิจและรายได้ให้กับผู้เกี่ยวข้องในห่วงโซ่อุปทาน เป็นการเปลี่ยนต้นทุนทางธรรมชาติให้กลายเป็นสินทรัพย์ที่มีมูลค่าสูง
4. ความสำเร็จที่โลกยอมรับ
คุณภาพของนวัตกรรมนี้ได้รับการการันตีด้วย รางวัลเหรียญทองแดง (Bronze Medal) จากเวที iENA 2024 ณ ประเทศเยอรมนี ซึ่งเป็นเวทีนวัตกรรมระดับตำนานของยุโรป และรางวัล Special Award จาก China Association of Inventions (CAI) ตอกย้ำว่านักวิจัยไทยสามารถใช้ความคิดสร้างสรรค์เปลี่ยนทรัพยากรใกล้ตัวให้เป็นที่ต้องการในระดับสากล
ผลิตภัณฑ์ “SARO Calcium Plus” ออกแบบมาเพื่อเป็นทางเลือกในการดูแลสุขภาพที่อ่อนโยนและปลอดภัย เหมาะสำหรับทุกช่วงวัย โดยเฉพาะกลุ่มที่ต้องการเสริมมวลกระดูกและดูแลระบบร่างกายด้วยวิถีธรรมชาติ
ความสำเร็จในครั้งนี้คือบทพิสูจน์ถึงความสามารถของคนไทย ในการมองเห็นโอกาสและใช้สติปัญญาพัฒนาทรัพยากรในท้องถิ่นสู่ทางออกด้านสุขภาพระดับโลกได้อย่างสง่างาม