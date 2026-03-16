xs
xsm
sm
md
lg

ท่าเรือแหลมฉบังมอบทุนเยาวชนรอบท่าเรือ 27 ทุน รวม 5.86 แสนบาท หนุนเรียนต่อถึงปริญญาตรี

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



ศูนย์ข่าวศรีราชา - ท่าเรือแหลมฉบัง มอบทุนการศึกษาอย่างยั่งยืนให้เยาวชนในชุมชนรอบท่าเรือที่มีผลการเรียนและความประพฤติดี จำนวน 27 ทุน รวมวงเงิน 586,000 บาท หวังเปิดโอกาสให้เยาวชนได้ศึกษาต่อจนสำเร็จระดับปริญญาตรี สร้างกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศในอนาคต

วันนี้ (16 มี.ค.) นางสิริมา กีรตยาคม  รองผู้อำนวยการ ท่าเรือแหลมฉบัง เป็นประธานเปิดโครงการทุนการศึกษาอย่างยั่งยืนสำหรับเยาวชนในชุมชนรอบท่าเรือแหลมฉบัง ประจำปีการศึกษา 2569 ครั้งที่ 1 พร้อมด้วย นายวีรชาติ พุทธรักษา ผู้ช่วยผู้อำนวยการท่าเรือแหลมฉบังนาง ภัทรชนันท์ ผ่องผาด นายอำเภอศรีราชา ผู้แทนจากอำเภอบางละมุง ผู้บริหารและพนักงานท่าเรือแหลมฉบัง ผู้ประกอบการท่าเทียบเรือ ผู้แทนชุมชนรอบท่าเรือ และเยาวชนที่ได้รับทุน เข้าร่วมงาน ณ ห้องแตรทอง 1 ศูนย์สวัสดิการท่าเรือแหลมฉบัง

นางสิริมา กล่าวว่า โครงการทุนการศึกษาอย่างยั่งยืนสำหรับเยาวชนในชุมชนรอบท่าเรือแหลมฉบัง เป็นโครงการที่กำหนดไว้ในกรอบการดำเนินกิจกรรมด้านสวัสดิการสังคม คุณภาพชีวิต และสิ่งแวดล้อม ของคณะอนุกรรมการพัฒนาชุมชนและสังคมรอบท่าเรือแหลมฉบัง ซึ่งประกอบด้วยภาคประชาชนและหน่วยงานภาครัฐ โดยได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2557 และได้สนับสนุนทุนการศึกษาไปแล้วรวมทั้งสิ้น 539 ทุน

ทั้งนี้ ท่าเรือแหลมฉบังเล็งเห็นถึงความสำคัญของการศึกษา และการพัฒนาเยาวชนที่มีความรู้ความสามารถ ซึ่งจะเป็นกำลังหลักและแรงขับเคลื่อนสำคัญของประเทศในอนาคต จึงได้จัดโครงการดังกล่าวขึ้น เพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ได้ศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีในสถาบันอุดมศึกษา ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด และผ่านการคัดเลือกจากคณะอนุกรรมการพัฒนาชุมชนและสังคมรอบท่าเรือแหลมฉบัง

สำหรับในปีงบประมาณ 2569 ครั้งที่ 1 ท่าเรือแหลมฉบังได้มอบทุนการศึกษาให้แก่เยาวชนในพื้นที่โดยรอบท่าเรือ จำนวน 27 ทุน เป็นเงินสนับสนุนรวมทั้งสิ้น 586,000 บาท เพื่อสนับสนุนการศึกษาและสร้างโอกาสให้เยาวชนได้พัฒนาศักยภาพของตนเองอย่างเต็มที่










ท่าเรือแหลมฉบังมอบทุนเยาวชนรอบท่าเรือ 27 ทุน รวม 5.86 แสนบาท หนุนเรียนต่อถึงปริญญาตรี
+1