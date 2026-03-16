เย้ย "อนุทิน" จนท.เห็นแก่ได้เอื้อลักลอบนำเข้า "มะม่วงแก้วขมิ้น"จากเขมรนับแสนตันทุ่มขายตลาดไทย

ศูนย์ข่าวศรีราชา-เย้ย "อนุทิน" เจ้าหน้าที่เห็นแก่เอื้อนายทุนลอบนำเข้า "มะม่วงแก้วขมิ้น" จากเขมรนับแสนตันส่งขายตลาดไทยโลละไม่ถึงบาท ตัดราคามะม่วงไทยที่กำลังออกสู่ตลาด พบนำเข้าทางทะเลชลบุรีแบบสบายๆ
วันนี้ ( 16 มี.ค.) ผู้สื่อข่าวได้รับแจ้งจากแหล่งข่าวว่า "มะม่วงแก้วขมิ้น" จากกัมพูชา กำลังทะลักเข้าไทยอย่างต่อเนื่อง ทั้งที่มะม่วงสดจากกัมพูชา เป็นสิ่งต้องห้ามนำเข้าตามพระราชบัญญัติกักพืชของไทยเนื่องจากเป็นพืชที่กำหนดให้เป็นพาหะเสี่ยง โดยมักไม่อนุญาตให้นำเข้าอย่างเป็นทางการตามประกาศกรมวิชาการเกษตร ซึ่งการลักลอบนำเข้าถือเป็นความผิดลักลอบหนีภาษี
และ กัมพูชา ก็ได้ออกประกาศห้ามนำเข้าผักและผลไม้ รวมทั้งสินค้าทุกชนิดจากไทยในช่วงที่กำลังมีข้อพิพาทแนวชายแดน ซึ่งผลกระทบจากการปิดด่านชายแดน ทำให้มะม่วงในไทย (โดยเฉพาะพันธุ์แก้วขมิ้น) มีราคาสูงขึ้นเนื่องจากขาดแคลนสินค้าจากกัมพูชา
ขณะที่ในฝั่งกัมพูชา กำลังประสบปัญหามะม่วงล้นตลาดและราคาตกต่ำเพราะส่งออกมาไทยไม่ได้ จนเกิดการลักลอบนำเข้ามะม่วงตามแนวชายแดนอย่างต่อเนื่อง
รวมถึงการลักลอบนำเข้าทางทะเล โดยมีเจ้าหน้าที่ไทยบางกลุ่มเอื้อประโยชน์ให้นายทุนในการนำเข้า โดยไม่คำนึงผลกระทบที่จะเกิดกับเกษตรกรไทย
และยังมีรายงานว่า ขณะนี้ มะม่วงแก้วขมิ้นจากเขมร ทะลักเข้าไทยแล้วหลายแสนตัน และมีการลำเลียงเข้ามาทางทะเลใน จ.ชลบุรี โดยมีเจ้าหน้าที่ไทยบางกลุ่มคอยอำนวยความสะดวกในการลำเลียงไปยังตลาดไทย โดยมีต้นทุนขายที่กิโลกรัมละไม่ถึง 1 บาท ถือเป็นการทุบตลาดมะม่วงไทยที่กำลังออกสู่ตลาดอย่างรุนแรง