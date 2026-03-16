ชาวบุรีรัมย์แห่นำรถยนต์/จยย ต่อแถวเติมน้ำมันยาวเหยียด หวั่นขาดสต็อกและขึ้นราคาจี้รัฐเร่งแก้ไข

บุรีรัมย์-ประชาชน และ เกษตรกร ต่างขับรถยนต์ รถจักรยานยนต์เข้าคิวรอเติมน้ำมันที่ปั้ม ปตท.อำเภอโนนดินแดงยาวเหยียด หลังมีข่าวลือน้ำมันขาดสต็อกและขึ้นราคา ส่วนใหญ่รถยนต์จะเติมเต็มถัง จากปกติเคยเติมคันละ 500 – 1,000 บาท
เช้าวันนี้(16 มี.ค.) บรรยากาศที่ปั้ม ปตท.แห่งหนึ่งในอำเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์ ซึ่งตั้งอยู่ถนนสาย 348 โนนดินแดง – ตาพระยา ได้มีประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนน รวมถึงชาวบ้าน และเกษตรกรในพื้นที่อำเภอโนนดินแดง ต่างขับรถยนต์ และรถจักรยานยนต์ ไปเข้าคิวรอเติมน้ำมันเป็นแถวยาวเหยียด หลังมีกระแสข่าวว่าน้ำมันอาจจะขาดสต็อก ผลพวงจากภาวะความไม่สงบในประเทศตะวันออกกลาง ทั้งมีข่าวว่าจะมีการปรับขึ้นราคาน้ำมัน เนื่องจากรัฐบาลไม่สามารถตรึงราคาน้ำมันต่อได้ ทำให้ประชาชน เกษตรกร ต้องแก่นำรถไปต่อแถวรอเติมน้ำมัน
ซึ่งส่วนใหญ่รถยนต์ที่ไปต่อแถวรอเติมน้ำมันจะเติมเต็มถัง จากที่ก่อนหน้านี้จะเติมแค่คันละ 500 – 1,000 บาทเท่านั้น ก็ส่งผลกระทบกับชาวบ้าน และเกษตรกร เพราะบางคนไม่ได้มีเงินสำรองที่จะเติมน้ำมัน จึงอยากให้รัฐบาลหามาตรการรองรับแก้ปัญหาน้ำมันขาดแคลน และตรึงราคาไม่ให้กระทบกับประชาชน เพราะน้ำมันคือปัจจัยหลักในการดำเนินชีวิตในปัจจุบัน
นายประหยัด สิงห์ทอง ผู้ใหญ่บ้านแห่งหนึ่งใน อำเภอโนนดินแดง บอกว่า หลังมีกระแสข่าวว่าน้ำมันจะหมดสต็อก และอาจจะปรับขึ้นราคา เพราะรัฐบาลไม่สามารถตรึงราคาน้ำมันต่อได้ จึงต้องรีบนำรถยนต์มาเติมน้ำมันให้เต็มถัง จากปกติจะเติมไม่เกินวันละ 500 – 1,000 บาทเท่านั้น
จากสถานการณ์ดังกล่าวก็ทำให้ประชาชนเดือดร้อน เพราะน้ำมันเป็นปัจจัยหลักในการประกอบอาชีพ ก็อยากให้รัฐบาลหามาตรการรองรับช่วยเหลือประชาชนด้วย
ขณะที่พนักงานปั้ม บอกว่า มีประชาชนนำรถยนต์ และรถจักรยานยนต์ มาเข้าคิวรอเติมน้ำมันที่ปั้มเป็นแถวยาวตั้งแต่ช่วงเช้า อาจจะกลัวว่าน้ำมันจะไม่เพียงพอ และอาจจะปรับขึ้นราคา จึงได้นำรถมาเติมให้เต็มถังไว้ ซึ่งทางปั้มยืนยันว่ามีน้ำมันในสต็อกเพียงพอ