พ่อค้าผักขอนแก่นวอนรัฐอุ้มดีเซลต่อ ห่วงขึ้นราคาน้ำมันกระทบต้นทุนพุ่ง

ศูนย์ข่าวขอนแก่น-พ่อค้ากระบะขนผัก ตลาดสดศรีเมืองทองขอนแก่น วอนรัฐบาลช่วยพยุงราคาน้ำมันดีเซลต่อ หลังสงครามตะวันออกกลางไม่มีท่าทียุติ ชี้ค่าขนส่งเป็นต้นทุนหลัก หากรัฐไม่ช่วยกระทบต้นทุนพุ่ง ปรับขึ้นราคาผักสดตามต้นทุน
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่ตลาดสดศรีเมืองทอง ในเขตเทศบาลนครขอนแก่น ตลาดขายส่งผักผลไม้รายใหญ่ของจังหวัดขอนแก่น บรรยากาศโดยทั่วไป พ่อค้าแม่ค้าต่างนำผักสดที่ซื้อจากแปลงปลูกของเกษตรกรในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์ มาขายส่งให้กับลูกค้าภายในตลาดแห่งนี้จำนวนมาก โดยผักชนิดต่างๆถูกบรรทุกมาด้วยรถกระบะจำนวนมาก เพื่อขนส่งผักส่งถึงพ่อค้าแม่ค้า ณ ตลาดแห่งนี้
นายสายัณ สายบุญเทียม พ่อค้าผักสด บอกว่าตนรับซื้อผักจากเกษตรกร ในพื้นที่อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ จากนั้นนำมาขายต่อที่ตลาดศรีเมืองทอง เพราะเป็นตลาดขายส่งผักใหญ่ของจังหวัดขอนแก่น ซึ่งต้องบรรทุกผักมาจำนวนมาก ต้นทุนหลักคือค่าน้ำมันไปกลับต่อเที่ยว จะอยู่ระหว่าง 1,500 ถึง 2,000 บาท ขึ้นอยู่กับน้ำหนักที่บรรทุก ขณะนี้ครบ 15 วันที่รัฐบาลจะพยุงราคาน้ำมัน ไม่แน่ใจว่า ภาครัฐจะปรับขึ้นราคาน้ำมันวันไหน
หากน้ำมันดีเซลปรับขึ้น จะกระทบแน่นอน เพราะตอนนี้ผักที่รับซื้อจากเกษตรกร ได้ปรับราคาขึ้นตามต้นทุนการปลูก ราคาน้ำมันที่ปรับขึ้น ก็คงจะต้องปรับขึ้นราคาผักสดตามต้นทุนอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ จึงอยากให้กองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงและรัฐบาล ได้พยุงราคาน้ำมันดีเซล ให้อยู่ในระดับราคาปัจจุบันต่อไปอีก เพื่อไม่ให้กระทบต่อภาคขนส่ง