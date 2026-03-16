ระดมกำลังค้นหาร่างหนุ่มวัย 27 กระโดดสะพานช่องแคบจมหายแม่น้ำแควน้อย ญาติ-กู้ภัยระดมเรือ–นักประดาน้ำค้นหาทั้งวัน

กาญจนบุรี – เจ้าหน้าที่กู้ภัยหลายหน่วยระดมกำลังค้นหาร่างชายวัย 27 ปี หลังตัดสินใจกระโดดสะพานบ้านช่องแคบลงสู่แม่น้ำแควน้อยในพื้นที่ อ.ไทรโยค ต่อหน้าพยานที่พบเห็นเหตุการณ์ โดยกระแสน้ำไหลเชี่ยวพัดร่างจมหาย ญาติและกู้ภัยช่วยกันออกเรือค้นหาพร้อมจัดทีมประดาน้ำ แต่ยังไม่พบตัว ต้องยุติการค้นหาชั่วคราวช่วงค่ำเนื่องจากสภาพอากาศไม่เอื้ออำนวย
วันนี้( 16 มี.ค.) เจ้าหน้าที่ มูลนิธิกู้ภัยกาญจนบุรี จุดด่านมะขามเตี้ย ศูนย์ไทรโยคน้อย หน่วยกู้ชีพพลังบุญ จุดสหกรณ์นิคม พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ มูลนิธิพิทักษ์กาญจน์ ระดมกำลังนำเรือออกปูพรมค้นหาร่างชายวัยรุ่นอายุประมาณ 27 ปี หลังมีผู้พบเห็นกระโดดจาก สะพานบ้านช่องแคบ ข้าม แม่น้ำแควน้อย ซึ่งเชื่อมต่อระหว่างบ้านเขาช้าง หมู่ 1 ตำบลท่าเสา กับหมู่ 1 ตำบลวังกระแจะ อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี
เหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นเมื่อเวลาประมาณ 10.00 น. วันที่ 15 มีนาคม ที่ผ่านมา โดยมีผู้เห็นชายวัยรุ่นรายดังกล่าวกระโดดลงจากสะพาน ก่อนจมหายไปกับกระแสน้ำที่ไหลเชี่ยว ขณะเดียวกันเจ้าหน้าที่พบโทรศัพท์มือถือของผู้สูญหายตกอยู่บนสะพานจำนวน 1 เครื่อง
ภายหลังได้รับแจ้งเหตุ เจ้าหน้าที่ มูลนิธิกู้ภัยกาญจนบุรี ศูนย์ไทรโยคน้อย ได้จัดกำลังอาสาสมัครพร้อมเรือเข้าตรวจสอบที่เกิดเหตุ พบญาติของผู้สูญหายยืนรออยู่บริเวณท่าน้ำใต้สะพาน จากการสอบถามผู้เห็นเหตุการณ์ทราบว่า ชายดังกล่าวสวมเสื้อยืดสีขาว ส่วนกางเกงไม่ทราบลักษณะ หลังจากกระโดดลงน้ำได้จมหายไปทันที เนื่องจากบริเวณดังกล่าวเป็นช่วงโค้งของแม่น้ำ ทำให้เห็นเพียงร่างลอยไปตามกระแสน้ำก่อนจะหายไป
สำหรับปฏิบัติการค้นหา เจ้าหน้าที่ได้ใช้เรือออกตรวจค้นบริเวณผิวน้ำและริมตลิ่งใกล้จุดเกิดเหตุรวม 3 รอบ ขณะเดียวกันญาติของผู้สูญหายยังนำเจ็ตสกีจำนวน 2 ลำ มาช่วยค้นหา พร้อมทั้งจัดทีมประดาน้ำลงค้นหาใต้ท้องน้ำบริเวณจุดที่คาดว่ากระโดดลงไป
อย่างไรก็ตาม เนื่องจากกระแสน้ำใน แม่น้ำแควน้อย ไหลเชี่ยวและใต้น้ำมีโขดหินจำนวนมาก ทำให้การค้นหาเป็นไปด้วยความยากลำบาก เจ้าหน้าที่จึงประสานทีมประดาน้ำจาก มูลนิธิพิทักษ์กาญจน์ เข้าร่วมสนับสนุนการค้นหาอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งวัน
จนกระทั่งเวลา 18.00 น. เจ้าหน้าที่จำเป็นต้องยุติการค้นหาชั่วคราว เนื่องจากสภาพอากาศมืดลงและไม่ปลอดภัยต่อการปฏิบัติงาน โดยจะวางแผนระดมกำลังค้นหาอีกครั้งในวันถัดไป
เบื้องต้นทราบชื่อผู้สูญหายคือ นายกิตติศักดิ์ พงษ์พัว หรือ “แสน” อายุ 27 ปี ส่วนสาเหตุของการตัดสินใจกระโดดสะพานเพื่อปลิดชีพตัวเองนั้น อยู่ระหว่างการสอบสวนของเจ้าหน้าที่ สถานีตำรวจภูธรไทรโยค ต่อไป.