แม่สอดยังแตกตื่น!แห่รอเติมน้ำมันจนรถล้นปั๊มยาว 3 กม.ตั้งแต่ตีสี่ ไม่กี่ชั่วโมงเกลี้ยงคลัง

ตาก – กระแสแตกตื่นน้ำมันขาดแคลนยังไม่คลาย..ล่าสุดพบปั๊มชายแดนแม่สอดแทบแตก หลังผู้คนทั้งใน-นอกพื้นที่ แห่นำทั้งรถบรรทุก-เก๋ง กระบะ จยย.ยันอีแต๊ก รถไถ พร้อมถังแกลลอน ต่อแถวรอเติมน้ำมันจนล้นออกถนนยาวเกือบ 3 กิโลเมตรตั้งแต่ตี 4 แบบไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน บางคนมารอข้ามคืน แถมไม่กี่ชั่วโมงเกลี้ยงคลังแทบทุกปั๊มรอลุ้นล็อตใหม่ จนตำรวจ-ฝ่ายปกครอง ต้องช่วยระเบียบ
วันนี้(16 มี.ค.69) ตั้งแต่ตีสี่เศษเป็นต้นมา บริเวณหน้าปั๊มน้ำมันทุกแห่งในพื้นที่ชายแดนแม่สอด เต็มไปด้วยขบวนรถบรรทุกสินค้าขนาดใหญ่ รถทางการเกษตร รถยนต์กระบะและรถจักรยานยนต์ ทั้งของชาว อ.แม่สอด และใกล้เคียง ที่พากันมาจอดรอคิวล้นออกนอกถนนอย่างที่ไม่ค่อยปรากฎภาพแบบนี้มาก่อน
อย่างที่สถานีบริการน้ำมันแห่งหนึ่งที่ตั้งอยู่ริมถนนสายแม่สอด-ท่าสองยาง อ.แม่สอด จ.ตาก พบว่าชาวบ้านต่างนำรถมาจอดต่อแถวตั้งแต่หน้าปั๊มน้ำมันยาวล้นออกมาบนถนนระยะทางยาวไปไกลกว่า 2 - 3 กิโลเมตร จนทำให้การจราจรติดขัด ซึ่งรถแต่ละคันต่างมาจอดรอคิวเติมน้ำมันหน้าปั๊มน้ำมันทุกแห่งตั้งแต่เวลาตี 4 และบางคันมาจอดรอคิวตั้งแต่ช่วงเย็นวานที่ผ่านมา(15 มี.ค.) เพื่อรอได้คิวแรกของวันนี้
และทันทีที่ปั๊มน้ำมันเปิดบริการรถทุกคันที่เข้าคิวก็รีบเข้าไปเติม ซึ่งวันนี้ปั๊มในพื้นที่อำเภอแม่สอดให้รถยนต์ทั่วไปเติมได้คันละ 500 บาท รถยนต์ขนส่งเติมได้คันละ 100 ลิตร รถบรรทุกสินค้าขนาดใหญ่เติมได้คันละ 200 ลิตร และให้เกษตรกรนำแกลลอนมาเติมน้ำมันได้คนละไม่เกิน 10 ลิตร เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในภาคเกษตร และไม่เติมน้ำมันทุกชนิดให้รถจากประเทศเมียนมาโดยเด็ดขาดเนื่องจากน้ำมันมีไม่เพียงพอ
และยิ่งสายก็พบว่าจำนวนคน-จำนวนรถที่มาต่อแถวเพิ่มจำนวนมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง ขณะที่หลายคนพยายามจะแซงคิวจนมีปากเสียงกันในปั๊มน้ำมันหลายครั้ง เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.แม่สอด พร้อมเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองอำเภอแม่สอด ต้องร่วมกันจัดกำลังไปดูแลความเรียบร้อยภายในปั๊มน้ำมันทุแห่งที่มีคนมารอคิวเติมน้ำมันจำนวนมาก ท่ามกลางอากาศร้อนจัดและการรอคิวที่นานนานหลายชั่วโมง ขณะที่น้ำมันที่กำลังจะหมดลงแบบลุ้นระทึกว่ารถของตนเองจะได้เติมน้ำมันในรอบนี้หรือไม่
หลังเวลาผ่านไปเพียงไม่กี่ชั่วโมงทุกสถานีบริการน้ำมันในพื้นที่อำเภอแม่สอด จ.ตาก ต่างก็ขึ้นป้ายว่าน้ำมันทุกชนิดหมด หลายแห่งปิดบริการชั่วคราวเป็นเวลา 1 วัน ก็ยิ่งทำให้กระแสแตกตื่นแย่งเติมน้ำมันทวีความรุนแรงมากขึ้น
อย่างไรก็ตาม ล่าสุดมีรายงานว่าช่วงบ่ายวันนี้จะมีรถขนส่งน้ำมันจะนำน้ำมันเข้ามาเสริมในพื้นที่อำเภอแม่สอดซึ่งก็ทำให้ชาวบ้านจำนวนมากต่างก็รีบนำรถไปจอดรถต่อแถวรอเติมน้ำมันรอบต่อไปแบบใจจดใจจ่อ