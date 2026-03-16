(คลิป)วัดดัง จ.นครพนม วิกฤตหนัก! ขาดน้ำมันเผาศพ ปั๊มไม่ขายใส่แกลลอน ต้องงดรับศพ–ปิดเมรุชั่วคราว

นครพนม-บริการเผาศพวัดมหาธาตุพนม เจอวิกฤตหนัก หลังเกิดปัญหาขาดแคลนน้ำมันสำหรับใช้กับเตาเผาศพ
ส่งผลให้ทางวัดต้องประกาศงดรับศพและปิดเมรุชั่วคราว ท่ามกลางความกังวลของชาวบ้านที่ต้องใช้บริการฌาปนกิจ โดยเฉพาะครอบครัวยากไร้และศพไร้ญาติ
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า จากกรณีมีกระแสข่าวในโซเชียลมีเดียว่า วัดมหาธาตุพนม อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม ประกาศงดรับศพและปิดเมรุชั่วคราวนั้น ล่าสุด พระครูสมุห์กิตติชัย สุขวฑฒโน รองเจ้าอาวาสวัดมหาธาตุพนม และผู้ช่วยเจ้าคณะจังหวัดนครพนม เปิดเผยว่า เรื่องดังกล่าวเป็นความจริง โดยทางวัดได้แจ้งประกาศผ่านเพจเฟซบุ๊กของวัดอย่างเป็นทางการแล้ว
ทั้งนี้ สาเหตุสำคัญมาจากการที่ทางวัดไม่สามารถจัดหาน้ำมันสำหรับใช้กับเตาเผาศพได้ เนื่องจากปั๊มน้ำมันในพื้นที่ปฏิเสธการจำหน่ายน้ำมันบรรจุแกลลอน ทำให้วัดไม่สามารถสำรองน้ำมันไว้ใช้งานได้ตามปกติ ส่งผลกระทบต่อการให้บริการฌาปนกิจโดยตรง
พระครูสมุห์กิตติชัย เปิดเผยว่า เตาเผาศพของวัดมหาธาตุพนมเป็นเตาเผาศพปลอดมลพิษ ซึ่งทำงานด้วยระบบน้ำมันควบคู่กับไฟฟ้า โดยในการเผาศพแต่ละครั้งต้องใช้น้ำมันเฉลี่ยประมาณ 90 ลิตร คิดเป็นค่าใช้จ่ายประมาณครั้งละ 3,000 บาท
ที่ผ่านมา ทางวัดจำเป็นต้องมีการสำรองน้ำมันไว้ในปริมาณไม่เกิน 100 ลิตรต่อครั้ง แต่ขณะนี้ปั๊มน้ำมันมีมาตรการจำกัดการเติมน้ำมันครั้งละไม่เกิน 500 บาท และไม่อนุญาตให้เติมใส่ภาชนะหรือแกลลอน ส่งผลให้วัดไม่สามารถจัดซื้อน้ำมันมาเก็บสำรองได้
“หากวัดไม่มีน้ำมันสำรองในแทงค์ เมื่อมีศพเข้ามา ทางวัดก็ไม่สามารถรับประกันได้ว่าจะมีน้ำมันเพียงพอสำหรับการเผาศพ จึงจำเป็นต้องประกาศงดรับศพและปิดเมรุเป็นการชั่วคราว จนกว่าสถานการณ์เรื่องน้ำมันจะกลับเข้าสู่ภาวะปกติ” พระครูสมุห์กิตติชัย กล่าว
อย่างไรก็ตาม หากเจ้าภาพงานศพมีความประสงค์จะจัดหาน้ำมันมาเอง ทางวัดก็สามารถดำเนินการเผาศพให้ได้ แต่ก็อาจติดปัญหาข้อจำกัดในการซื้อน้ำมันจากปั๊มเช่นเดียวกัน
พระครูสมุห์กิตติชัย ยังกล่าวเพิ่มเติมว่า ที่ผ่านมา วัดมหาธาตุพนมมีบทบาทสำคัญในการช่วยเหลือสังคม โดยรับเผาศพไร้ญาติไม่น้อยกว่าเดือนละ 10 ศพ หากปัญหานี้ยืดเยื้อยาวนาน อาจส่งผลกระทบต่อประชาชน โดยเฉพาะผู้ยากไร้ที่ต้องพึ่งพาบริการฌาปนกิจของวัด
ทั้งนี้ ทางวัดจึงอยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในระดับจังหวัดเข้ามาช่วยประสานกับผู้ประกอบการปั๊มน้ำมัน เพื่อขอความอนุโลมให้วัดสามารถซื้อน้ำมันใส่ถังหรือแกลลอนได้ในปริมาณประมาณ 90 ลิตรต่อครั้ง เพื่อใช้ในการประกอบพิธีฌาปนกิจศพ
“หากให้ทางวัดถือแกลลอนไปเติมน้ำมันเอง ปั๊มก็ปฎิเสธไม่ขายให้ จึงอยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องช่วยพูดคุยทำความเข้าใจกับผู้ประกอบการ เพื่อช่วยเหลือภารกิจของวัดและลดผลกระทบต่อพี่น้องประชาชน” พระครูสมุห์กิตติชัย กล่าวทิ้งท้าย.