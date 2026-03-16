“สุชาติ” สั่งด่วนเยียวยา 2 ผู้พิทักษ์ป่าเขื่อนศรีนครินทร์ บาดเจ็บล่ามอดไม้-ล้มป่วยหลังลุยดับไฟป่าหนัก

กาญจนบุรี – รมว.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สั่งเร่งดูแลสวัสดิการเจ้าหน้าที่อุทยานฯ เขื่อนศรีนครินทร์ 2 ราย หลังบาดเจ็บและล้มป่วยจากการปฏิบัติหน้าที่ ทั้งภารกิจจับกุมมอดไม้และดับไฟป่าต่อเนื่อง พร้อมกำชับทุกหน่วยเพิ่มมาตรการความปลอดภัยพื้นที่เสี่ยง โดยเฉพาะภูเขาสูงชัน
วันนี้ (16 มี.ค.) นายคุณากร บุญเกื้อสง หัวหน้า อุทยานแห่งชาติเขื่อนศรีนครินทร์ จ.กาญจนบุรี เปิดเผยว่า สุชาติ ชมกลิ่น รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วย รวีวรรณ ภูริเดช ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และ อรรถพล เจริญชันษา อธิบดี กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ได้แสดงความห่วงใยและสั่งการด่วนให้เร่งดูแลสวัสดิการเจ้าหน้าที่อุทยานฯ 2 ราย หลังได้รับบาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่อย่างหนัก พร้อมกำชับหน่วยงานทั่วประเทศเพิ่มมาตรการความปลอดภัยในการทำงานในพื้นที่เสี่ยง โดยเฉพาะพื้นที่ภูเขาที่มีความลาดชันสูง
ทั้งนี้ อรรถพล เจริญชันษา เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 15 มีนาคมที่ผ่านมา กรมอุทยานฯ ได้รับรายงานจากหัวหน้าอุทยานแห่งชาติเขื่อนศรีนครินทร์ ถึงเหตุการณ์เจ้าหน้าที่ได้รับบาดเจ็บขณะปฏิบัติภารกิจลาดตระเวนเชิงรุกและเฝ้าระวังไฟป่าตามนโยบายของกระทรวง
รายแรกคือนายนพดล อยู่นุช พนักงานจ้างเหมาบริการ (TOR) ประสบอุบัติเหตุขณะนำกำลังเข้าปิดล้อมจับกุมกลุ่มผู้ลักลอบตัดไม้บริเวณ “ป่าห้วยขนุน” ซึ่งเป็นพื้นที่หุบเขาลาดชัน โดยระหว่างวิ่งไล่ติดตามผู้กระทำผิดได้เสียหลักล้มกระแทกโขดหินอย่างรุนแรง ทำให้กระดูกขาซ้ายหัก เพื่อนร่วมงานต้องช่วยกันแบกหามออกจากป่าลึกเพื่อนำส่งรักษาที่ โรงพยาบาลทองผาภูมิ และมีกำหนดเข้ารับการผ่าตัดใหญ่ในวันที่ 17 มีนาคมนี้
อีกรายคือนายปรีชา บำรุงเขต หัวหน้าหน่วยพิทักษ์อุทยานฯ ที่ ศร.2 (ดงใหญ่) ซึ่งเป็นกำลังหลักในการบัญชาการดับไฟป่าในพื้นที่รอยต่อสำคัญ ได้ปฏิบัติหน้าที่ต่อเนื่องหลายวันท่ามกลางสภาพอากาศร้อนจัดและควันไฟสะสม ส่งผลให้ร่างกายอ่อนเพลียอย่างรุนแรง มีไข้สูงเฉียบพลัน และขาซ้ายบวมอักเสบ ล่าสุดถูกนำตัวส่งรักษาที่ โรงพยาบาลสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต เพื่อเจาะเลือดตรวจหาเชื้อและติดตามอาการอย่างใกล้ชิด
อย่างไรก็ตาม สุชาติ ชมกลิ่น ได้เน้นย้ำให้ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช จัดสวัสดิการและเงินช่วยเหลือเยียวยาอย่างเต็มที่ เพื่อสร้างขวัญกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานที่ทุ่มเทปกป้องทรัพยากรธรรมชาติของประเทศ พร้อมกำชับหัวหน้าหน่วยงานทุกแห่งประเมินความพร้อมด้านสุขภาพและอุปกรณ์ความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่อย่างสม่ำเสมอ เพื่อป้องกันความสูญเสียจากการปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่เสี่ยง.