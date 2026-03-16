กระทบเป็นลูกระนาด!น้ำมันขาด-ปั๊มจำกัด-คิวยาวหาเติมยาก ซ้ำเติมธุรกิจท่องเที่ยว-ยอดจองรีสอร์ตที่พักซบชัด

อุทัยธานี – ที่พักรีสอร์ต คาเฟ่ ร้านอาหาร สถานที่ท่องเที่ยว บ้านไร่ เมืองอุทัยธานี ซบเซาชัด กระทบต่อเนื่องเป็นลูกระนาด..หลังสงครามตะวันออกกลางทำน้ำมันขาดตลาด-ปั๊มจำกัดปริมาณการจำหน่าย แถมคิวยาว หาเติมยาก ทำคนเดินทางลด-ยอดจองหาย
สถานการณ์น้ำมันขาด หาเติมยาก-จำกัดปริมาณการเติม-คิวยาวแทบทุกปั๊มทุกอำเภอทุกจังหวัด แถมราคาสูงขึ้นจากสงครามตะวันออกกลาง ซ้ำเติมการท่องเที่ยว การเดินทางท่องเที่ยวในพื้นที่อำเภอบ้านไร่ จ.อุทัยธานี ซบเซาลงอย่างเห็นได้ชัด ผู้ประกอบการสถานที่ท่องเที่ยว คาเฟ่ ร้านอาหาร ตลอดจนที่พักและรีสอร์ตในพื้นที่ เริ่มได้รับผลกระทบจากจำนวนนักท่องเที่ยวที่ลดลง
อย่างเช่นที่ สวนสมุนไพรภูปางสวรรค์ อีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวจุดเช็กอินชื่อดังในอำเภอบ้านไร่ ช่วงนี้บรรยากาศโดยรวมภายในร้านมีนักท่องเที่ยวค่อนข้างบางตา ขณะที่ รัชนี รีสอร์ต ซึ่งเป็นที่พักราคาประหยัดและได้รับความนิยมในพื้นที่อำเภอบ้านไร่ ก็พบว่ายอดการจองห้องพักลดลงเช่นเดียวกัน
นายชิฎพรรณ แห้วเพ็ชร พนักงานของร้าน เปิดเผยว่า ปกติแล้วในช่วงวันเสาร์–อาทิตย์ ทางร้านจะมีลูกค้าเข้ามาใช้บริการค่อนข้างมากกว่าวันธรรมดาอยู่แล้ว แต่ในช่วงนี้หากถามว่าจำนวนลูกค้าลดลงหรือไม่ ก็ต้องยอมรับว่าลดลงไปบ้างส่วนหนึ่ง ซึ่งเป็นผลมาจากสถานการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในช่วงนี้
อย่างไรก็ตาม ช่วงเวลานี้ยังเป็นช่วงโลว์ซีซั่นของการท่องเที่ยว ทำให้จำนวนนักท่องเที่ยวลดลงตามปกติอยู่แล้ว ทางร้านจึงพยายามปรับตัวด้วยการเพิ่มการประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางสื่อโซเชียลต่าง ๆ เพื่อช่วยส่งเสริมการขายและโปรโมทร้านให้เป็นที่รู้จักมากขึ้นในช่วงที่นักท่องเที่ยวลดลง
ขณะที่ นางรัชนี ชาวป่า เจ้าของรัชนี รีสอร์ต บ้านสะนำ ตำบลบ้านไร่ อ.บ้านไร่ เปิดเผยว่า ยอดการจองห้องพักลดลงค่อนข้างมาก เมื่อเทียบกับช่วงก่อนหน้า เนื่องจากนักท่องเที่ยวหลายคนกังวลเรื่องราคาน้ำมันที่ปรับตัวสูงขึ้น รวมถึงการเติมน้ำมันที่ต้องต่อคิวยาวและใช้เวลานาน ซึ่งมีผลต่อการตัดสินใจของนักท่องเที่ยวพอสมควร เพราะหลายคนกังวลว่า หากเดินทางมาแล้วอาจหาปั๊มน้ำมันเติมได้ยาก หรืออาจต้องเสียเวลาต่อคิวนาน บางส่วนจึงเลือกชะลอการเดินทางท่องเที่ยวออกไปก่อน