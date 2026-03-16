พบอีกแห่ง!อาคารราชการสวนป่าเมืองแพร่ สร้างแล้วทิ้งตั้งตระหง่านรอไฟป่าผลาญงบบรรลัย

แพร่ – พบอาคารสำนักงานของทางราชการในพื้นที่เมืองแพร่อีกแห่ง..สร้างเสร็จตั้งแต่ 2 ปีก่อน แต่จนถึงวันนี้ 16 มีนาฯ69 ยังไม่มีการใช้งาน ถูกปล่อยทิ้งร้าง-หัวก๊อก-สายไฟโดนรื้อ/ขโมย ท่อน้ำถูกไฟป่าเผาชำรุด แถมเจอรถ 6 ล้อเก่าตีตราสวนป่าฯจอดทิ้งไว้อีกคัน
วันนี้(16 มี.ค.69) ผู้สื่อข่าวรายงานจากอำเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่ ว่า สิ่งก่อสร้างดังกล่าวคือ อาคารสำนักงาน และเส้นทางศึกษาธรรมชาติ พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกบริการนักท่องเที่ยวเป็นโครงการของกรมป่าไม้ สร้างขึ้นที่บริเวณสวนป่าแม่พวก หมู่ 5 ตำบลเด่นชัย อ.เด่นชัย จ.แพร่ ริมทางหลวงหมายเลข 11 ดำเนินการก่อสร้างมาราวปีพ.ศ 2567
บริเวณก่อสร้างดังกล่าว ประกอบด้วย อาคารสำนักงาน เสาธงชาติ ป้ายแผนที่ทางเดินศึกษาธรรมชาติ ป้ายชี้เส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติ ลานสนามหญ้ากว้างใหญ่ ห้องน้ำบริการนักท่องเที่ยว รวมทั้งเส้นทางเดินป่าศึกษาธรรมชาติ และยังมีรถยนต์กระบะ 6 ล้อ ติดป้ายสวนป่าแม่พวกจอดอยู่ 1 คันเป็นรถเก่าทรุดโทรมใช้งานไม่ได้
ปัจจุบัน วันที่ 16 มีนาคม พ.ศ 2569 อาคารดังกล่าวยังไม่ได้เปิดใช้ ถูกทิ้งร้างจนส่วนประกอบของอาคารได้รับความเสียหาย บางส่วนชำรุดจากไฟป่า เช่น ท่อน้ำ และบางส่วนถูกขโมย เช่น หัวก๊อกน้ำ สายไฟที่เดินภายในอาคารถูกรื้อออกทั้งหมด ห้องน้ำชำรุดเสียหายทุกห้อง ภาพรวมแล้วอาคารตามโครงการนี้ไม่พร้อมใช้งาน
ชาวอำเภอเด่นชัยเห็นมาตั้งแต่การก่อสร้างจนแล้วเสร็จ จนถึงปัจจุบันไม่มีการเปิดให้บริการหรือไม่มีเจ้าหน้าที่เข้าประจำ จากป้ายที่ติดอยู่หน้าอาคาร ที่พอระบุได้ว่าเป็นของกรมป่าไม้ ต่างกำลังสงสัยว่าไม่มีแผนงานในการพัฒนาฟื้นฟููป่าสวนป่าแม่พวกหรืออย่างไรจึงไม่เปิดใช้อาคาร การสร้างอาคารดังกล่าวใครเป็นผู้อนุมัติ ใช้งบประมาณของทางราชการอย่างแน่นอนและใช่งบประมาณเท่าไหร่ ซึ่งเป็นภาษีอากรของประชาชน
เรื่องนี้เป็นปัญหาใหญ่ของจังหวัดแพร่ที่มีงบประมาณมาก่อสร้างแล้วทิ้งจำนวนมาก อาคารนี้เป็นหนึ่งในหลายๆอาคารที่มีการสร้างแล้วทิ้ง
ทั้งนี้มีการตั้งข้อสังเกตกันว่าเป็นโครงการของทางราชการที่ผู้บังคับบัญชาหรือผู้มีอำนาจต้องการเพียงส่วนแบ่งเปอร์เซ็นการก่อสร้าง เมื่อได้ส่วนแบ่งแล้วอาคารดังกล่าวไม่มีโครงการหรือไม่มีเจ้าหน้าที่ของทางราชการมารองรับ ก็ปล่อยทิ้งร้าง งบประมาณที่เป็นภาษีอากรของประชาชนทั่วประเทศต้องสูญเสียไปอย่างน่าเสียดาย
ชาวเด่นชัยหลายรายเรียกร้องให้ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ออกมาตรวจสอบการดำเนินการดังกล่าวว่าเกิดขึ้นได้อย่างไร ใครเป็นผู้อนุมัติสร้างอาคารหลังนี้ ใครเป็นผู้รับเหมา แล้วเหตุไฉนเมื่อสร้างแล้วจึงไม่ใช้