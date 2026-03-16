กู้ภัยวอนปั๊มปลดล็อกเกณฑ์เติมน้ำมันรถกู้ชีพห้ามเกิน 500 ชี้ทำผู้ป่วยเสี่ยงเพิ่ม

เชียงใหม่ - ประธานมูลนิธิเพชรเกษม วอนปั๊มน้ำมันปลดล็อกเกณฑ์เติมน้ำมันห้ามเกิน 500 บาท ชี้กระทบงานกู้ชีพ-กู้ภัยทั่วประเทศ ทำงานลำบาก วิ่งได้แค่ 2-3 เคสน้ำมันหมด ผู้ป่วยเสี่ยงเพิ่ม หลังสงครามตะวันออกกลางก่อวิกฤตพลังงาน
นายสหชาติ ลิ้มเจริญภักดี ประธานมูลนิธิเพชรเกษม เปิดเผยถึงการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่กู้ภัยและหน่วยปฏิบัติการแพทย์ฉุกเฉินขณะนี้ ว่าสถานีบริการน้ำมันหลายแห่งมีการจำกัดปริมาณการจำหน่ายน้ำมันเชื้อเพลิงเพียงวันละ 500 บาทต่อคัน ซึ่งส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อการออกเหตุช่วยเหลือชีวิตประชาชน
ปัจจุบันมูลนิธิเพชรเกษมมีหน่วยปฏิบัติการแพทย์ฉุกเฉินกระจายอยู่ทั่วประเทศกว่า 20 หน่วย เช่น เชียงใหม่ ลำพูน น่าน ยโสธร อำนาจเจริญ ระยอง รวมถึงในกรุงเทพฯ โดยเฉพาะในพื้นที่ห่างไกลตัวเมือง รถกู้ชีพต้องวิ่งรับส่งผู้ป่วยเป็นระยะทางไป-กลับกว่า 40 กิโลเมตรต่อครั้ง แต่ละวันมีเหตุฉุกเฉินเฉลี่ยกว่า 10 เคส การจำกัดวงเงินน้ำมันเพียง 500 บาท ทำให้รถหนึ่งคันสามารถปฏิบัติงานได้เพียง 2-3 เคสเท่านั้น
นายสหชาติได้พาผู้สื่อข่าวไปดูรถพยาบาลของมูลนิธิฯ ที่โดยปกติแล้ว มาตรฐานของมูลนิธิฯ คือรถทุกคันต้องน้ำมันเต็มถังเสมอ หากลดลงมาถึงครึ่งถัง ถือว่าน้ำมันหมดและต้องรีบเติมทันที เพื่อความพร้อมในการเผชิญเหตุวิกฤตที่อาจเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อ แต่ในวันนี้ไม่สามารถเติมน้ำมันให้ถึงครึ่งถังได้ด้วยซ้ำ ไม่เพียงพอต่อการสแตนด์บายรอรับเหตุตลอด 24 ชั่วโมง ทำให้เกิดความเสี่ยงต่อการช่วยเหลือประชาชนที่บางครั้งน้ำมันรถไม่พอที่จะไปถึงจุดหมาย
นอกจากนี้ ผลกระทบยังขยายวงกว้างไปถึงงานกู้ภัยในรูปแบบอื่นๆ เช่น อุปกรณ์กู้ภัยหลักเครื่องตัดถ่างไฮดรอลิกที่ใช้ช่วยชีวิตผู้ประสบอุบัติเหตุทางรถยนต์ จำเป็นต้องใช้เชื้อเพลิงในการเดินเครื่อง เครื่องอัดอากาศสำหรับถังดำน้ำ ต้องใช้น้ำมันเชื้อเพลิงเพื่ออัดอากาศให้นักประดาน้ำใช้หายใจขณะลงงมค้นหาผู้สูญหาย หรืองมสิ่งของ
นอกจากนี้ยังกระทบไปถึงการช่วยเหลือประชาชนที่รถน้ำมันหมดกลางทาง เจ้าหน้าที่ไม่สามารถนำแกลลอนไปซื้อน้ำมันเพื่อนำไปเติมให้ประชาชนได้ เนื่องจากติดข้อจำกัดในการจำหน่ายน้ำมันใส่แกลลอนในบางพื้นที่
ประธานมูลนิธิเพชรเกษมจึงขอความเห็นใจและวอนขอความร่วมมือไปยังสถานีบริการน้ำมันต่างๆ รวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้ช่วยพิจารณาขยายปริมาณการเติมน้ำมัน หรือยกเว้นเกณฑ์การจำกัดวงเงินให้กับรถกู้ชีพและรถกู้ภัยที่มีสัญลักษณ์ถูกต้องชัดเจน เพื่อให้เจ้าหน้าที่สามารถปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลือชีวิตเพื่อนมนุษย์และบรรเทาสาธารณภัยได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ
“การออกมาเรียกร้องในครั้งนี้ ไม่ได้มีเจตนาจะใช้อภิสิทธิ์เหนือประชาชนทั่วไป หรือต้องการเอาเปรียบผู้ใช้รถใช้ถนนที่ต้องการเติมน้ำมันเต็มถังเช่นกัน แต่เนื่องจากภารกิจของมูลนิธิฯ เกี่ยวพันกับความเป็นความตายและความเดือดร้อนของประชาชน จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องขอความร่วมมือจากสถานีบริการน้ำมันในการขยายวงเงินหรือปลดล็อกข้อจำกัดให้กับรถกู้ชีพกู้ภัย”
ขณะวันที่ 15-16 มี.ค. 69 ผู้สื่อข่าวจังหวัดเชียงใหม่ได้ลงพื้นที่ไปยังปั๊มน้ำมันต่างๆในตัวเมืองเชียงใหม่ พบว่าบางปั๊มยังคงมีน้ำมันอยู่ บางปั๊มน้ำมันก็หมด ขณะที่ประชาชนชาวเชียงใหม่ยังคงต่อคิวเข้ามาเติมน้ำมันกันอย่างต่อเนื่อง