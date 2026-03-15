ชาวชัยนาทแห่ต่อคิวเติมดีเซลยาวกว่า 200 เมตร รอตั้งแต่เช้าถึงค่ำ ปั๊มจำกัดคันละ 1,000 บาท แกลลอน 50 ลิตร

ชัยนาท – ชาวบ้านในพื้นที่ อ.เมืองชัยนาท แห่ต่อคิวยาวกว่า 200 เมตร เพื่อรอเติมน้ำมันดีเซล หลังรถขนน้ำมันเพิ่งนำมาส่งให้สถานีบริการช่วงบ่าย ขณะที่ทางปั๊มต้องจำกัดปริมาณการเติม คันละ 1,000 บาท และแกลลอนละไม่เกิน 50 ลิตร เพื่อให้ลูกค้าได้ใช้ทั่วถึง ท่ามกลางสถานการณ์น้ำมันขาดแคลนในพื้นที่ต่อเนื่องหลายวัน
วันนี้ (15 มี.ค.) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อช่วงค่ำที่ผ่านมา บริเวณสถานีบริการน้ำมัน PT บนถนนพหลโยธิน อำเภอเมือง จังหวัดชัยนาท มีรถยนต์ รถกระบะ และรถบรรทุกจำนวนมาก ต่อคิวยาวกว่า 200 เมตร เพื่อเข้าไปเติมน้ำมันดีเซล หลังจากรถขนน้ำมันจากบริษัทใหญ่เพิ่งนำน้ำมันดีเซลมาส่งให้เมื่อเวลาประมาณ 15.00 น. จำนวน 7,000 ลิตร
ทางสถานีบริการจึงกำหนดมาตรการจำกัดการเติมน้ำมัน โดยให้รถยนต์สามารถเติมน้ำมันดีเซลได้คันละไม่เกิน 1,000 บาท ส่วนผู้ที่นำถังน้ำมันหรือแกลลอนมาเติม จำกัดไม่เกินคันละ 50 ลิตร เพื่อให้ประชาชนสามารถเติมน้ำมันได้อย่างทั่วถึง เนื่องจากปริมาณน้ำมันมีจำกัด
ด้านนายพนมพร จีนอ่ำ อายุ 26 ปี ซึ่งนำถังแกลลอนมาเติมน้ำมัน เปิดเผยว่า ตนมารอเติมน้ำมันตั้งแต่เวลา 11.00 น. แต่เพิ่งจะได้เติมในช่วงเวลาประมาณ 19.00 น. โดยได้น้ำมันเพียง 50 ลิตร ซึ่งยังไม่เพียงพอกับความต้องการ เนื่องจากต้องนำไปใช้กับกิจการรถพ่วง
นายพนมพรกล่าวเพิ่มเติมว่า จากสถานการณ์น้ำมันขาดแคลน ทำให้ในช่วง 3 วันที่ผ่านมา ตนต้องออกจากบ้านตั้งแต่เช้าเพื่อตระเวนหาซื้อน้ำมันตามปั๊มต่าง ๆ ในตัวเมืองชัยนาท เพราะแต่ละปั๊มมีน้ำมันจำกัด และต้องรีบไปต่อคิวรอซื้อเหมือนกับประชาชนรายอื่น ๆ
ทั้งนี้ บรรยากาศบริเวณสถานีบริการยังคงมีรถยนต์ทยอยมาต่อคิวอย่างต่อเนื่อง ท่ามกลางความกังวลของประชาชนเกี่ยวกับปริมาณน้ำมันที่มีอยู่อย่างจำกัดในพื้นที่ช่วงนี้.