ระทึก! เครื่องบินเล็กตกพุ่งชนบ้านที่สระบุรี ครูฝึกบินวัย 75 รอดปาฏิหาริย์ เด็ก 9 ขวบเจ็บ

สระบุรี - เครื่องบินเล็กเฉี่ยวสายไฟก่อนพุ่งตกใส่บ้านชาวบ้านในพระพุทธบาท จ.สระบุรี ครูฝึกบินวัย 75 ปีรอดชีวิต บาดเจ็บเล็กน้อย ขณะเด็กชายวัย 9 ปีในบ้านถูกเศษกระแทกศีรษะ เจ้าหน้าที่เร่งตรวจสอบสาเหตุ
เมื่อเวลา 18.35 น. วันนี้( 15 มี.ค.) พ.ต.ท.สมาน ภูมิภาค สารวัตร (สอบสวน) สภ.พระพุทธบาท จังหวัด สระบุรี ได้รับแจ้งเหตุเครื่องบินขนาดเล็กประสบอุบัติเหตุเฉี่ยวสายไฟก่อนพุ่งตกลงชนบ้านเรือนประชาชน บริเวณบ้านเลขที่ 14 หมู่ 2 ตำบล ธารเกษม อำเภอ พระพุทธบาท มีผู้ได้รับบาดเจ็บ 2 ราย จึงประสานหน่วยกู้ชีพ 1669 จาก โรงพยาบาลพระพุทธบาท และอาสาสมัคร มูลนิธิร่วมกตัญญู เข้าตรวจสอบ
ในที่เกิดเหตุพบเครื่องบินขนาดเล็กสีเหลืองตกอยู่ใต้ต้นมะขาม สภาพปีกหักเสียหายอย่างหนัก ใกล้กันพบสายไฟฟ้าขาด รวมถึงรถจักรยานยนต์ยี่ห้อฮอนด้าสีแดง ทะเบียน ลพบุรี ล้มได้รับความเสียหาย นอกจากนี้ยังพบศาลพระภูมิของบ้านพังเสียหายจากแรงกระแทก
ทราบชื่อผู้ขับเครื่องบินคือ นายปองศักดิ์ วัฒนะพงษ์ อายุ 75 ปี ซึ่งเป็นครูฝึกบิน ได้รับบาดเจ็บเป็นแผลถลอก ฟกช้ำตามร่างกาย และมีแผลฉีกขาดบริเวณหน้าแข้งขวา แต่ยังรู้สึกตัวดี สามารถพูดคุยโต้ตอบได้ เจ้าหน้าที่กู้ชีพจึงเร่งนำตัวส่งรักษาที่โรงพยาบาลพระพุทธบาท
นอกจากนี้ยังมีผู้ได้รับบาดเจ็บอีก 1 ราย คือ เด็กชายสุทธินัย แซ่ย่าง อายุ 9 ปี ซึ่งอยู่ภายในบ้าน ได้รับบาดเจ็บศีรษะบวมโน อาสาสมัครมูลนิธิร่วมกตัญญูได้นำตัวส่งโรงพยาบาลเพื่อให้แพทย์ตรวจรักษา
นางอัจฉรา สุขสวัสดิ์ อายุ 63 ปี เจ้าของบ้าน เล่าว่า ขณะเกิดเหตุกำลังล้างจานอยู่ ได้ยินเสียงดังคล้ายวัตถุพุ่งผ่านก่อนจะมีเสียงระเบิดและชนอย่างแรง จากนั้นเห็นไฟลุกขึ้นจึงตกใจมาก โดยขณะนั้นคนในบ้านหลายคนกำลังทำกิจกรรมอยู่ ทั้งน้องชาย – ลูกชาย ที่กำลังอาบน้ำ และหลานชายนั่งกินบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปอยู่บริเวณหน้าบ้าน ก่อนจะพบว่ามีหลานชายได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยที่ศีรษะ
เบื้องต้นทรัพย์สินภายในบ้านได้รับความเสียหายบางส่วน โดยเฉพาะศาลพระภูมิที่หักพัง ขณะที่เจ้าหน้าที่ตำรวจอยู่ระหว่างสอบปากคำพยานในพื้นที่ และประสานเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานจังหวัดสระบุรีเข้าตรวจสอบ เพื่อหาสาเหตุของอุบัติเหตุเครื่องบินตกในครั้งนี้ต่อไป