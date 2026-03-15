ลุงโคราชไอเดียเจ๋ง! ประดิษฐ์นวัตกรรมเครื่องรีดเส้นพลาสติกเหลือใช้ ส่งสานตะกร้า-กระเป๋า สร้างรายได้เข้าชุมชน

ศูนย์ข่าวนครราชสีมา- ลุงโคราช ไอเดียเจ๋ง ประดิษฐ์นวัตกรรมเครื่องรีดเส้นพลาสติกเหลือใช้จากขวดพลาสติก ขวดน้ำอัดลม ส่งให้กลุ่มแม่บ้านและผู้สูงอายุสานตะกร้า กระเป๋าและสิ่งประดิษฐ์ต่างๆ จำหน่ายสร้างรายได้เสริมให้ครอบครัวและชุมชน คว้ารางวัลนวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์สำหรับผู้สูงอายุ มาแล้วทั้งระดับจังหวัด และระดับประเทศ
วันนี้ (15 มี.ค.69) ผู้สื่อข่าวพาไปดูการสาธิตเครื่องรีดขวดพลาสติก ที่บ้านเลขที่ 13 ม.16 บ้านแผ่นดินธรรม ต.ลาดบัวขาว อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา ซึ่งเป็นบ้านของนายกฤษฎากร ชาติศรี หรือ ลุงแอ๊ด อายุ 76 ปี โดยเครื่องรีดพลาสติกนี้ ถือเป็นนวัตกรรมใหม่ของชุมชน ที่เกิดจากภูมิปัญญาและประสบการณ์ทางวิชาชีพของ นายกฤษฎากร ที่นำขวดพลาสติก ไม่ว่าจะเป็นขวดน้ำเปล่าหรือน้ำอัดลม มาแปรรูปเพิ่มมูลค่าให้เป็นเส้นพลาสติกไว้ใช้งานให้หลากหลายมากขึ้น นอกเหนือจากการนำมาทำเป็นไม้กวาด กระถางใส่ต้นไม้ หรือ ประดิษฐ์เป็นดอกไม้
นายกฤษฏากร หรือ ลุงแอ๊ด เปิดเผยว่า ตนประดิษฐ์สิ่งของหลายอย่างจากวัสดุเหลือใช้อยู่แล้ว และมาเห็นกลุ่มแม่บ้านประดิษฐ์กระเป๋า สานตะกร้าจากวัสดุต่างๆ ที่หาได้ในท้องถิ่น ตนจึงปิ๊งไอเดีย นำเอาขวดพลาสติกเปล่าๆ มารีดเป็นแผ่นๆ ก่อนทำเป็นเส้นพลาสติก เพื่อส่งต่อให้กลุ่มแม่บ้านนำไปสานเป็นตะกร้า จำหน่ายเป็นรายได้เสริมแก่ครอบครัวและชุมชน และยังช่วยให้ผู้สูงอายุที่อยู่บ้านว่างๆ ได้ใช้มัดสิ่งของ หรือสานขึ้นรูปเป็นสิ่งประดิษฐ์ต่างๆ ไว้ใช้งานในครัวเรือนหรือจำหน่าย จะได้ออกแรงใช้กล้ามเนื้อประดิษฐ์สิ่งของและทำให้มีสมาธิ จดจ่อ ไม่หลงลืม ป้องกันป่วยเป็นอัลไซเมอร์ได้ด้วย
เครื่องรีดพลาสติกที่ประดิษฐ์ขึ้น ตนใช้วัสดุราคาถูกเหลือใช้ เช่น เศษเหล็ก ล้อรถจักรยานเก่า นำมาประกอบเป็นเครื่องตัดพลาสติกและเครื่องรีดเส้น โดยตอนแรกจะนำขวดพลาสติกมาผ่านเครื่องตัดที่ใช้เศษเหล็กเหลือใช้มาประกอบเป็นฐานรองและตัวตัดพลาสติกให้เป็นแผ่นบางๆ ออกมาก่อน แล้วม้วนใส่โรลเก็บไว้ เพื่อไม่ให้เส้นยับหรือพันกัน จากนั้น นำโรลที่มีแผ่นพลาสติกบางๆ ไปผ่านกระบวนการของเครื่องรีดเส้น ซึ่งในขั้นตอนนี้ แผ่นพลาสติกบางจะต้องผ่านเครื่องเป่าลมร้อนก่อน ซึ่งเครื่องเป่าลมร้อนนี้ก็เป็นวัสดุมือสองที่เสียใช้การไม่ได้แล้ว นำไปซ่อมแล้วเอากลับมาประยุกต์ใช้ใหม่ เพื่อใช้เป่าลมร้อนให้แผ่นพลาสติกอ่อนตัว
จากนั้น ตนจะนำส่วนปลายพลาสติกที่ผ่านลมร้อนแล้ว มาม้วนสอดเข้าไปในรูเหล็กแต่ละขนาดที่เจาะไว้ เพื่อให้ได้ขนาดเส้นพลาสติกตามที่ต้องการ จากนั้น ก็ดึงพลาสติกที่สอดรูออกมาช้าๆ เพื่อให้แผ่นพลาสติกได้ผ่านความร้อนละลายเกาะกัน ม้วนออกมาเป็นเส้นกลมๆ อย่างที่เห็น แล้วโยงเส้นพลาสติกไปใส่ไว้ในโรลเก็บไว้ จะได้นำมาใช้งานได้โดยสะดวก
สิ่งประดิษฐ์ของตน ทั้งเครื่องตัด และเครื่องรีดเส้นพลาสติก ได้รับรางวัลระดับจังหวัดและรางวัลระดับประเทศมาแล้ว เป็นนวัตกรรมที่เกิดจากภูมิปัญญาแปรรูปสิ่งของเหลือใช้ให้เกิดประโยชน์และสามารถใช้งานได้จริง กลุ่มแม่บ้านในชุมชนนำไปใช้เป็นวัสดุในหัตถกรรมจักสาน ทั้งสานตะกร้า สานกระเป๋า และใช้ประโยชน์ทั่วไปได้ด้วย นายกฤษฎากร กล่าว ในตอนท้าย