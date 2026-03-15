ชาวอ่างทองแห่เติมดีเซล รอคิวยาวล้นถนน

อ่างทอง - ชาวอ่างทองนำรถยนต์ แกลอน และถังน้ำมัน ออกมาต่อคิวเติมดีเซลที่ปั๊มบางจาก สี่แยกบ้านรอ หลังหลายปั๊มในอำเภอป่าโมกน้ำมันหมด เจ้าของปั๊มเผยเหลือเพียง 5,000 ลิตร คาดอีก 2 ชั่วโมงหมด
เวลา 15.00 น. วันนี้( 15 มี.ค.) ผู้สื่อข่าวรายงานบรรยากาศบริเวณ ปั๊มบางจาก สี่แยกบ้านรอ ในพื้นที่อำเภอเมือง จังหวัด อ่างทอง พบประชาชนจำนวนมากนำรถยนต์ แกลอนน้ำมัน และถังน้ำมันบรรทุกใส่รถกระบะ ออกมาต่อคิวเติมน้ำมันดีเซลกันอย่างคึกคัก โดยมีรถต่อแถวยาวเหยียดจนล้นออกมาบนถนน
บรรยากาศภายในสถานีบริการ พนักงานต้องเร่งให้บริการเติมน้ำมันแก่ประชาชนอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งวัน ท่ามกลางอากาศที่ร้อนจัด ขณะที่รถยนต์หลายคันต้องจอดรอคิวบนถนนเนื่องจากพื้นที่ภายในปั๊มไม่เพียงพอรองรับ
ด้านเจ้าของปั๊มเปิดเผยว่า ขณะนี้เวลาประมาณ 15.00 น. ปริมาณน้ำมันดีเซลคงเหลืออยู่ประมาณ 5,000 ลิตร คาดว่าสามารถให้บริการได้อีกประมาณ 2 ชั่วโมง ก่อนที่น้ำมันจะหมด และอาจต้องรอการขนส่งน้ำมันมาเติมในวันถัดไป
ขณะที่คนขับรถบรรทุกสิบล้อหลายรายที่มาต่อคิวเติมน้ำมัน เปิดเผยว่า ในพื้นที่ อำเภอป่าโมก มีหลายสถานีบริการที่น้ำมันหมดแล้ว จึงต้องขับรถมารอต่อคิวเติมน้ำมันที่ปั๊มบางจากสี่แยกบ้านรอแทน