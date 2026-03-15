สงครามถล่มอิหร่านยังไม่จบ ปั๊มน้ำมันอ.บ้านดุง เริ่มแขวนป้าย “ดีเซลหมด”

อุดรธานี-สงครามอเมริกาถล่มอิหร่านยังตรึงเครียด กระทบราคาน้ำมันโลกพุ่ง ล่าสุดพบปั๊มน้ำมันในเขต อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี หลายปั๊ม เริ่มแขวนป้ายแจ้งน้ำมันดีเซล และแก๊สโซฮอล์ 95 หมดชั่วคราว
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า จากสถานการณ์ความตึงเครียดและการสู้รบในตะวันออกกลาง ส่งผลให้หลายฝ่ายกังวลถึงผลกระทบด้านพลังงาน โดยเฉพาะน้ำมันดิบที่ต้องนำเข้าจากพื้นที่ตะวันออกกลาง แนวโน้มราคาน้ำมันอาจปรับตัวสูงขึ้น รวมถึงความเสี่ยงต่อการขนส่งน้ำมันในตลาดโลก
ขณะเดียวกัน ด้านการให้บริการของปั๊มน้ำมันในพื้นที่อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี พบว่าปั๊มน้ำมันคาลเทกซ์ ซึ่งเป็นปั๊มจำหน่ายน้ำมันค้าปลีกในพื้นที่อ.บ้านดุง ได้ขึ้นป้ายแจ้งลูกค้าบริเวณหน้าปั๊ม ระบุข้อความว่า “ดีเซลหมด – เบนซิน 95 หมด” ทำให้ผู้ใช้รถจำนวนหนึ่งต้องหันไปเลือกเติมน้ำมันชนิดอื่นแทน
จากการสอบถามพนักงานประจำลานจ่ายน้ำมัน เปิดเผยว่าน้ำมันดีเซลและเบนซิน 95 ของปั๊มแห่งนี้หมดไปตั้งแต่เมื่อวานที่ผ่านมา คาดว่าจะมีรถขนส่งน้ำมันเข้ามาเติมอีกครั้งในช่วงบ่ายของวันพรุ่งนี้ ขณะนี้ภายในปั๊มยังคงเหลือน้ำมันจำหน่ายเพียงนำมันเบนซินแก๊สโซฮอล์ 91 ให้บริการแก่ประชาชนเท่านั้น
ระหว่างที่ผู้สื่อข่าวลงพื้นที่สังเกตการณ์ ยังพบว่ามีรถยนต์บางคันที่ระดับน้ำมันใกล้หมด หรือไฟเตือนน้ำมันบนหน้าปัดเริ่มกะพริบ ต่างพากันแวะเข้ามาเติมน้ำมันที่ปั๊มดังกล่าวเช่นกัน แม้จะเหลือเพียงน้ำมันชนิดเดียว ทำให้ผู้ใช้รถบางส่วนต้องจำใจเติมน้ำมันคนละประเภท หรือเดินทางไปใช้บริการปั๊มน้ำมันแห่งอื่นในพื้นที่ใกล้เคียง
ขณะเดียวกันบรรยากาศที่ปั๊มน้ำมัน PTT ในอำเภอบ้านดุง พบว่าสถานการณ์ไม่ต่างกัน โดยน้ำมันเบนซินแก๊สโซฮอล์ 95 และน้ำมันดีเซลทุกชนิดหมดแล้ว เหลือจำหน่ายเพียงเบนซินแก๊สโซฮอล์ 91 เท่านั้น โดยข้อมูลล่าสุดเมื่อเวลา 12.51 น. ระบุว่าน้ำมันที่เหลืออยู่ในถังมีเพียงประมาณ 50 ลิตรเท่านั้น
จากการสอบถามพนักงานหน้าลานเติมน้ำมัน แจ้งว่าน้ำมันภายในปั๊มหมดไปเมื่อไม่กี่ชั่วโมงที่ผ่านมา และคาดว่าจะมีรถขนส่งน้ำมันเข้ามาเติมอีกครั้งในวันพรุ่งนี้ ส่งผลให้ในระหว่างนี้พนักงานต้องเดินแจ้งลูกค้าทุกคันที่ขับรถเข้ามาเติมว่า น้ำมันดีเซลหมด ขอให้กลับมาใช้บริการใหม่ในวันพรุ่งนี้ สร้างความผิดหวังให้กับผู้ใช้รถบางส่วนที่จำเป็นต้องใช้น้ำมันเดินทาง
ทั้งนี้ผู้ใช้รถจำนวนไม่น้อย ยังคงติดตามสถานการณ์ราคาน้ำมันและการจัดส่งอย่างใกล้ชิด เนื่องจากเกรงว่าสถานการณ์ความไม่สงบในตะวันออกกลางอาจส่งผลกระทบต่อราคาพลังงานและการจัดหาน้ำมันในระยะต่อไป