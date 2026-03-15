เผยนาทีกระบะตู้ทึบซิ่งระห่ำหนีเฉี่ยวชน ก่อนพุ่งข้ามเลนอัดเก๋งยับดับ 1 เจ็บระนาว

นครสวรรค์ – เผยนาทีอุบัติเหตุหมู่สุดสลด..กระบะตู้ทึบซิ่งระห่ำหนีเฉี่ยวชนป้าย-รถคันอื่นจากกลางเมืองนครสวรรค์ ขับปาดไปมาเป็นระยะทางกว่า 15 กิโลฯ เข้าเขตโกรกพระ ก่อนเสียหลักพุ่งข้ามเลนอัดเก๋งอีกฝั่งถนนพังยับเยิน ดับ 1 เจ็บกันระนาว
ร.ต.อ.สุชาติ กุลวงษ์ ร้อยเวรสอบสวน สภ.โกรกพระ รับแจ้งจากศูนย์สั่งการแพทย์ฉุกเฉินนครสวรรค์ 1669 ว่าเกิดอุบัติเหตุรุนแรง รถกระบะชนรถยนต์รวม 3 คัน บริเวณบ้านหมู่ 5 หน้าปั๊มน้ำมันครูสด ถนนโกรกพระ–นครสวรรค์ ต.บางมะฝ่อ อ.โกรกพระ จ.นครสวรรค์ คืนที่ผ่านมา(14 มี.ค.69) จึงไปตรวจสอบพร้อมกู้ภัยร่วมใจโกรกพระ และหน่วยกู้ชีพโรงพยาบาลโกรกพระ
ที่เกิดเหตุพบรถกระบะตู้ทึบ ยี่ห้อซูซูกิ สีขาว ทะเบียน ผข 2720 นครสวรรค์ พลิกคว่ำอยู่กลางถนน สภาพด้านหน้าพังยับ ข้างกันพบรถเก๋งไฟฟ้า ยี่ห้อ Geely สีดำ ป้ายแดง ก-8386 พระนครศรีอยุธยา และรถเก๋งฮอนด้า สีขาว ทะเบียน กม 1528 นครสวรรค์ ถูกชนได้รับความเสียหายอย่างหนัก
เหตุการณ์ดังกล่าวทำให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บสาหัส 2 ราย และมีผู้เสียชีวิต 1 ราย คือ นางณิชมาศ ชาติสุทธิ์ อายุ 49 ปี ได้รับบาดเจ็บหลายแห่ง ขาหัก แขนขวาหัก และมีแผลฟกช้ำทั่วร่างกาย ก่อนเสียชีวิตในเวลาต่อมาที่โรงพยาบาลโกรกพระ ส่วนคนขับรถกระบะตู้ทึบทราบชื่อภายหลังคือ นายภูริทัด วงษ์บุญมีเดช อายุ 46 ปี ได้รับบาดเจ็บ ถูกนำส่งรักษาที่โรงพยาบาลพร้อมผู้บาดเจ็บรายอื่น
สอบสวนเบื้องต้น เจ้าหน้าที่ตำรวจได้รับข้อมูลจากพยานในพื้นที่ซึ่งให้การสอดคล้องกันว่า ก่อนเกิดเหตุ นายภูริทัดได้ขับรถกระบะเฉี่ยวชนแล้วหลบหนีจากพื้นที่อำเภอเมืองนครสวรรค์ ขับรถหวาดเสียว ปาดไปมาต่อเนื่องเป็นระยะทางกว่า 15 กิโลเมตร กระทั่งมาถึงพื้นที่อำเภอโกรกพระ รถได้พุ่งข้ามเลนไปชนประสานงากับรถเก๋งที่ขับสวนทางมา 2 คัน ส่งผลให้มีผู้บาดเจ็บและเสียชีวิต สร้างความสูญเสียอย่างรุนแรง ทำให้เจ้าหน้าที่ตำรวจต้องอายัดตัวนายภูริทัดไว้ดำเนินคดีในทันที พร้อมสั่งตรวจสอบหาสารเสพติดและปัจจัยอื่นที่อาจเกี่ยวข้อง เพื่อหาสาเหตุที่แท้จริงตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไป
ขณะเดียวกัน ในโลกออนไลน์ได้มีผู้ใช้เฟซบุ๊กรายหนึ่งเผยแพร่คลิปวิดีโอความยาวเกือบ 2 นาที บันทึกภาพขณะขี่รถจักรยานยนต์ไล่ติดตามรถกระบะตู้ทึบคันดังกล่าว บนถนนสายโกสีย์ เขตตลาดเทศบาลนครนครสวรรค์ ซึ่งปรากฏภาพรถกระบะขับปาดไปมา ท่ามกลางการจราจรคับคั่ง ก่อนจะเฉี่ยวชนรถยนต์และรถจักรยานยนต์แล้วเร่งเครื่องหลบหนี กระทั่งมาประสบอุบัติเหตุรุนแรงดังกล่าว
ทั้งนี้ ผู้โพสต์ คือ นายสรณ์ ปั่นโป้อ อายุ 28 ปี เปิดเผยว่า ขณะอยู่บริเวณตลาดริมน้ำได้ยินชาวบ้านตะโกนขอความช่วยเหลือว่า มีรถกระบะเฉี่ยวชนป้ายร้านอาหารแล้วหลบหนี ตนจึงชวนพี่ที่ร้านซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์ออกติดตามทันที พร้อมบีบแตรเตือนผู้ใช้รถใช้ถนนให้หลบและระวังอันตรายตลอดเส้นทาง และโทรศัพท์แจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจไปพร้อมกัน โดยขี่ไล่ตามวนไปตามถนนในตัวเมืองจนถึงบริเวณหน้าวัดนครสวรรค์ ก่อนจะไปประสบอุบัติเหตุชนกับรถจักยานยนต์อีกคัน จนทำให้ตนได้รับบาดเจ็บและไม่สามารถไล่ติดตามต่อได้
ต่อมา ผู้สื่อข่าวได้เดินทางไปยังวัดโกรกพระเหนือ ซึ่งเป็นสถานที่จัดงานศพของนางณิชมาศ ที่เสียชีวิตจากอุบัติเหตุครั้งนี้ พบว่า บรรยากาศเป็นไปอย่างโศกเศร้า โดยเฉพาะนายกฤษณะ ชาติสุทธิ์ อายุ 46 ปี สามีของนางณิชมาศ กำลังอยู่ในอาการเสียใจอย่างหนักที่ต้องเสียคู่ชีวิตไปอย่างไม่มีวันกลับ
แต่นายกฤษณะ ก็ได้เปิดใจคุยกับผู้สื่อข่าวว่า วันเกิดเหตุตนกำลังขับรถพาภรรยาไปออกกำลังกายที่อุทยาสวรรค์ อ.เมืองนครสวรรค์ ซึ่งก็เพิ่งขับรถออกจากบ้านพักมาได้ไม่นาน ก็ถูกรถกระบะตู้ทึบที่ขับสวนทางมาอีกฝั่งด้วยความเร็ว พุ่งข้ามเลนเข้ามาชนรถตนอย่างแรง จนทำให้ตนบาดเจ็บและภรรยาเสียชีวิต
พร้อมกันนั้นนายกฤษณะ ทิ้งท้ายด้วยว่า แม้ตำรวจจะยังสอบปากคำคนขับรถกระบะตู้ทึบไม่ได้ในตอนนี้ แต่ตนเชื่อเหลือเกินว่า คนขับน่าจะต้องเมาอะไรบางอย่างมาอย่างแน่นอน เพราะจากการสอบถามตำรวจ เขาให้ข้อมูลว่า ได้พยายามเข้าไปพูดคุยกับฝ่ายคู่กรณีแล้ว แต่ก็สื่อสารกันไม่ค่อยรู้เรื่อง ซึ่งตนยืนยันจะดำเนินคดีให้ถึงที่สุด