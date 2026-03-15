สระแก้วก็วุ่น ชาวบ้าน-เกษตรกรแห่ขนแกลลอน นำรถยนต์ต่อคิวเติมน้ำมันจนแถวยาวล้นถนน

สระแก้ว- สระแก้วก็วุ่น! ชาวบ้าน-เกษตรกร แห่ขนแกลลอน-นำรถยนต์ รถจักรยานยนต์ ต่อคิวเติมน้ำมันจนแถวยาวล้นถนนใน อ.วังสมบูรณ์ หลังหลายพื้นที่ประสบปัญหาน้ำมันหมดปั๊ม
วันนี้ ( 15 มี.ค.) 2569 ผู้สื่อข่าวได้ลงพื้นที่สังเกตุการณ์บริเวณปั๊มน้ำมันพีที ในพื้นที่ อ.วังสมบูรณ์ จ.สระแก้ว หลังได้รับรายงานว่ามีประชาชนและเกษตรกรจำนวนมากต่างพากันนำรถยนต์ส่วนตัว รถกระบะบรรทุกถังแกลลอน รวมทั้งรถจักรยานยนต์ มารอต่อคิวรอเติมน้ำมันตั้งแต่ช่วงเช้า จนทำให้แถวรถยาวต่อเนื่องออกนอกปั๊มเป็นระยะทางหลายกิโลเมตร
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นผลมาจากสถานีบริการน้ำมันหลายแห่งใน จ.สระแก้ว ที่เริ่มปิดให้บริการจากภาวะน้ำมันขาดแคลน ซึ่งเป็นผลมาวิกฤตการสู้รบในตะวันออกกลาง
เกษตรกรรายหนึ่งเผยว่า ได้นำรถยนต์และถังแกลลอนมารอต่อคิวเติมน้ำมันหลังหลายพื้นที่ประสบปัญหาน้ำมันหมดปั๊ม จนต้องรีบสำรองน้ำมันไว้ใช้ในการเกษตร โดยเฉพาะการไถปรับหน้าดิน สูบน้ำและดูแลพืชสวนต่าง ๆ ที่ต้องใช้น้ำมันเป็นจำนวนมาก
และยังบอกอีกว่าที่ต้องมาเติมน้ำมันที่ปั๊มแห่งนี้ ก็เพราะทราบข่าวว่ามีการนำน้ำมันเข้ามาเติมในคลังและสามารถเปิดให้บริการได้ตามปกติ น้ำ และอุปกรณ์ต่าง ๆ ในสวน ซึ่งจำเป็นในช่วงนี้
ขณะที่ นางพะเยา กนกแก้ว อายุ 60 ปี เกษตรกรชาวสวนลำไยใน อ.วังน้ำเย็น บอกว่าตนเองได้เดินทางมารอเติมน้ำมันที่ปั๊มแห่งนี้นานกว่าหนึ่งชั่วโมงแล้วแต่ก็ยังไม่ได้เติม เนื่องจากมีรถจำนวนมากมารอต่อคิวตั้งแต่ช่วงเช้าจนทำให้ต้องรอคิวเป็นเวลานาน
" ปกติจะเติมน้ำมันจากปั๊มหลอดในหมู่บ้านที่อยู่ห่างจากตัวเมืองประมาณ 30–40 กิโลเมตร แต่ในช่วงนี้ราคาน้ำมันในปั๊มหลอดค่อนข้างสูงกว่าปั๊มใหญ่ จึงจำเป็นต้องเดินทางออกจากพื้นที่เข้ามาเติมน้ำมันในตัวอำเภอแทน แม้จะต้องเสียเวลาเดินทางมากขึ้นแต่ก็ยังพอลดผลกระทบได้"
โดยยอมรับว่า ช่วงนี้ลำบากมากเนื่องจากการทำสวนต้องใช้น้ำมันสูบน้ำรดต้นลำไย และถ้าไม่มีน้ำมันก็ทำงานไม่ได้แม้จะต้องเสียเวลาเดินทางไกลก็ยอม เพราะราคาน้ำมันในตัวเมืองถูกกว่า
เช่นเดียวกับ นายไก่ อายุ 47 ปี เกษตรกรชาวสวนใน ต.คลองไก่เถื่อน อ.คลองหาง ที่บอกว่าตนเองต้องขับรถระยะทางไกลประมาณ 30 กิโลเมตร เพื่อมาเติมน้ำมันใน อ.วังสมบูรณ์ เนื่องจากปั๊มในพื้นที่ใกล้บ้านหลายแห่งน้ำมันหมด และบางปั๊มไม่อนุญาตให้เติมใส่แกลลอน แต่ปั๊มในอ.วังสมบูรณ์ ยังอนุญาตให้เติมใส่แกลลอนได้
แต่ทางปั๊มได้กำหนดเงื่อนไขให้เฉพาะผู้ที่ถือบัตรสมาชิกสีเขียว ที่จะเติมใส่แกลลอนได้ไม่เกิน 100 ลิตรเท่านั้น ส่วนผู้ที่ถือบัตรสมาชิกสีแดงจะสามารถเติมได้สูงสุด 200 ลิตร ซึ่งตนเอวก็ยอมรับเงื่อนไขเพราะจำเป็นต้องใช้น้ำมันสำหรับเติมรถไถ และเครื่องจักรกลทางการเกษตร
อีกทั้งขณะนี้อยู่ในช่วงหลังการเก็บเกี่ยวผลผลิตทางการเกษตร และ เกษตรกรจำเป็นต้องเร่งไถปรับหน้าดินเพื่อเตรียมพื้นที่เพาะปลูกใหม่ในช่วงฤดูฝนที่ต้องใช้น้ำมันจำนวนมากในการทำงาน หากน้ำมันขาดแคลนก็จะส่งผลกระทบต่อการเตรียมพื้นที่เพาะปลูกของเกษตรกรอย่างมาก
ขณะที่บรรยากาศภายในปั๊มน้ำมันพีที อ.วังสมบูรณ์ ในวันนี้ค่อนข้างวุ่นวาย เนื่องจากมีประชาชนจำนวนมากนำถังแกลลอนบรรทุกมาเต็มคันรถ บางรายนำรถยนต์ส่วนตัวมารอต่อคิวจนทำให้การจราจรภายในปั๊มติดขัดเป็นช่วง ๆ
ส่วนพนักงานปั๊มน้ำมัน ต้องเร่งให้บริการลูกค้าอย่างเต็มที่เช่นเดียวกับแม่บ้านของปั๊มที่ปกติต้องทำหน้าที่ดูแลความสะอาดและล้างห้องน้ำแต่ในวันนี้ต้องออกมาช่วยกันจับหัวจ่ายน้ำมันเพื่อให้พนักงานสามารถให้บริการลูกค้าได้อย่างต่อเนื่อง เร่งระบายรถยนต์ที่รอต่อคิวนาน
โดยพนักงานปั๊มยืนยันว่า ทางปั๊มไม่มีการกักตุนน้ำมันเพื่อรอปรับราคาขึ้นแต่อย่างใด แต่เป็นเพราะช่วงที่ผ่านมาเกิดกระแสข่าวว่าน้ำมันอาจขาดแคลนทำให้ประชาชนแห่ออกมาเติมน้ำมันและกักตุนน้ำมันไปพร้อม ๆ กัน จนทำให้บางช่วงน้ำมันหมดปั๊มอย่างรวดเร็ว
และจากการสำรวจปั๊มน้ำมันหลายแห่งในพื้นที่ อ.วังน้ำเย็น จ.สระแก้ว พบว่าขณะนี้หลายปั๊มเริ่มนำป้ายติดประกาศบริเวณหน้าปั๊มว่า “น้ำมันหมด” แล้ว
ขณะที่บางปั๊มถึงขั้นนำแผงเหล็กมากั้นบริเวณทางเข้าเนื่องจากไม่มีน้ำมันเหลือให้บริการลูกค้าในช่วงเวลาดังกล่าว ส่งผลให้เกษตรกรจำนวนมากต้องขับรถออกไปหาเติมน้ำมันในอำเภอใกล้เคียงแทน...