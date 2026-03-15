พาไปดู!แหล่งผลิตเมล็ดพันธุ์ฟักทองคุณภาพสูงบ้านกุดน้ำใสนาหว้านครพนม ทำเงินเฉพาะหลังฤดูทำนาเกือบ5ล้านต่อปี

นครพนม-พาไปดูแหล่งผลิตเมล็ดพันธุ์ฟักทองคุณภาพสูงที่กลุ่มแปลงใหญ่ฟักทองบ้านกุดน้ำใส อ.นาหว้า ปลูกหลังเก็บเกี่ยวข้าวนาปีเสร็จ เฉลี่ยปลูกครอบครัวละ 5 ไร่ ทำเงินหมุนเวียนในหมู่บ้านปีละเกือบ 5ล้านบาท ขายทั้งผลสดและแยกเมล็ดพันธุ์ส่งขายให้บริษัทจำหน่ายเมล็ดพันธุ์เอกชนชื่อดัง
กลุ่มแปลงใหญ่ฟักทอง บ้านกุดน้ำใส ต.นางัว อ.นาหว้า จ.นครพนม ถือเป็นต้นแบบความสำเร็จของการเปลี่ยนพื้นที่นาหลังฤดูเก็บเกี่ยวนาปีให้เป็นไร่ฝักทอง ที่ทำรายได้เข้าชุมชนแห่งนี้แต่ละปีนับล้านบาท ล่าสุดทางเกษตรจังหวัดนครพนมได้ยกย่องให้แปลงใหญ่ฟักทองแห่งบ้านกุดน้ำใส เป็นแหล่งผลิตเมล็ดพันธุ์ฟักทองคุณภาพสูง สร้างรายได้หมุนเวียนในชุมชนรวมกว่า 4.5 ล้านบาทต่อปี มีช่องทางการจำหน่ายทั้งพ่อค้าคนกลางมารับซื้อถึงสวน, ขายในตลาดชุมชน และส่งเข้าโรงงานแปรรูปเมล็ดพันธุ์
นางวิไล อุตส่าห์ เกษตรจังหวัดนครพนม เปิดเผยภายหลังนำทีมเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนความรู้การผลิตเมล็ดพันธุ์ฟักทอง ณ กลุ่มแปลงใหญ่ฟักทองบ้านกุดน้ำใส ต.นางัวว่าว่า ชาวบ้านหรือเกษตรกรที่นี่นิยมปลูกพืชหลังทำนา หรือหลังจากฤดูเก็บเกี่ยวข้าวช่วงเดือนธันวาคมถึงเดือนเมษายนของทุกปี โดยมีการปลูกพืช หลากหลายชนิดมามากกว่า 10 ปี แล้ว โดยเริ่มต้นมีการปลูกฟักทอง ประมาณ 4-5 ครัวเรือน
และด้วยสภาพดินที่เหมาะสม ได้ผลผลิตดี มีคุณภาพ ขายได้ราคา จึงมีการเริ่มขยายพื้นที่ปลูก และจำนวนเกษตรกรรายอื่นๆหันมาปลูกเพิ่มมากขึ้นทุกๆ ปี โดยมีการปลูกทั้งเพื่อขายผลสด และ ขายเมล็ดพันธุ์ โดยพื้นที่ปลูกเฉลี่ย ประมาณ 5 ไร่/ครัวเรือน
โดยในปี 2568 สำนักงานเกษตรจังหวัดนครพนมร่วมกับสำนักงานเกษตรอำเภอนาหว้า ได้ส่งเสริมให้เกษตรกรจัดตั้งเป็นกลุ่มแปลงใหญ่ฟักทองตำบลนางัว เพื่อให้กลุ่มมีการบริหารจัดการที่ดี และมีความเข้มแข็งมากยิ่งขึ้น โดยมีนายจรฉัน บุนนท์ เป็นประธานกลุ่ม ปัจจุบันมี สมาชิก 34 ราย พื้นที่ปลูกฟังทองทั้งหมดประมาณ 102 ไร่ พื้นที่ปลูกเฉลี่ย ประมาณ 5 ไร่/ครัวเรือน สามารถสร้างรายได้แก่เกษตรกรในชุมชนได้รวมมากกว่า 4.5 ล้านบาท
เกษตรจังหวัดนครพนมบอกอีกว่า ฟักทองแปลงใหญ่บ้านกุดน้ำใสผ่านการตรวจรับรองมาตรฐาน GAP ทั้ง 34 ราย และมีการปลูกหลากหลายสายพันธุ์ มีรสชาติหวานแบบธรรมชาติ อร่อย มีการปลูกทั้งชนิด จำหน่ายผลสด ให้พ่อค้าคนกลาง และจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ ให้กับบริษัทเอกชนที่เข้ามาส่งเสริมการผลิตเมล็ดพันธุ์ ถือได้ว่าเป็นแหล่งผลิตเมล็ดพันธุ์ฟักทองที่ได้คุณภาพแห่งหนึ่งให้กับบริษัทเอกชน
กลุ่มแปลงใหญ่ฟักทองตำบลนางัวแห่งนี้ มีผลผลิตเฉลี่ย 4-6 ตัน/ไร่ ปริมาณ ผลผลิตรวม 600 ตัน/ปี ขายทั้งชนิดผลสด มีพ่อค้าคนกลางมารับซื้อหน้าสวน และขายในตลาดชุมชน ส่วนเมล็ดพันธุ์ฟักทองส่งขายให้บริษัทเอกชนที่มาส่งเสริม ราคาจำหน่าย ผลสด 8 – 15 บาท/กิโลกรัม( ขึ้นอยู่กับสายพันธุ์ และช่วงเวลาออกผลผลิต) เมล็ดพันธุ์ ราคา 600 – 1,000 บาท/กิโลกรัม( ขึ้นอยู่กับสายพันธุ์) ต้นทุนการผลิต 9,500 – 12,000 บาท/ไร่ รายได้ 40,000 – 50,000 บาท/ไร่