หมดทั้งอำเภอ!ชาวแม่สอด-ใกล้เคียง แห่รอคิวเติมน้ำมันตั้งแต่ตี 5 พม่าเช่ารถไทยเวียนกักตุน ไม่ถึง 3 ชม.หมดทุกปั๊ม

ตาก – ชาวแม่สอดและใกล้เคียง แห่ขับรถต่อคิวเติมน้ำมันกันตั้งแต่ตี 5 แถวยาวมากกว่า 2 กิโลเมตรล้นถนนถึงสองช่องจราจร แต่ละปั๊มจำกัดเติมได้คันละ 500-1,000 บาท ไม่ถึง 3 ชั่วโมง เกลี้ยงทุกปั๊ม แถมพบพม่าหัวใสเช่ารถไทยเวียนเติมกักตุน จนท.ต้องส่งกำลังจัดระเบียบเข้ม
วันนี้(15 มี.ค.69) ตั้งแต่ตี 5 เศษที่ผ่านมา ปั๊มน้ำมันในพื้นที่ 5 อำเภอชายแดนจังหวัดตาก โดยเฉพาะแม่สอด ซึ่งติดกับประเทศเมียนมา เต็มไปด้วยรถบรรทุกขนาดใหญ่ รถการเกษตร รถยนต์ส่วนบุคคล รวมถึงรถจักรยานยนต์ ทั้งของชาวอำเภอแม่สอดและอำเภอข้างเคียง ที่มาจอดต่อคิวกันเป็นแถวยาวเหมือนโบกี้รถไฟ อย่างปั๊มย่านแยกวงเวียนสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ริมถนนสายแม่สอด-ตาก มีรถต่อคิวจนปิดถนนถึง 2 เลนจราจร ยาวเกือบ 2 กิโลเมตร
กระทั่งเวลา 06.00 น. ทุกปั๊มถึงเปิดให้รถคันแรกเข้าเติมน้ำมันซึ่งมีอยู่จำกัดนั้น ซึ่งวันนี้บางปั๊มให้เติมได้เพียงคันละ 500 บาทบางปั๊มให้เติมคันละไม่เกิน 1,000 บาท แต่ยังคงงดเติมแกลลอนเนื่องจากน้ำมันมีไม่เพียงพอ จนเวลาผ่านไปเพียงไม่ถึง 3 ชั่วโมง น้ำมันทุกปั๊มก็หมดคลัง ต้องติดป้ายว่าน้ำมันหมดและยังไม่สามารถบอกได้ว่าช่วงบ่ายวันนี้จะมีน้ำมันล็อตใหม่ส่งมา หรือไม่
ซึ่งก็ทำให้ผู้ใช้บริการที่มาต่อคิวนานหลายชั่วโมงต่างผิดหวังไปตามๆกัน หลังน้ำมันหมดอย่างรวดเร็วและรถยนต์บางคันต้องจอดอยู่หน้าปั๊มน้ำมัน เนื่องจากน้ำมันเหลือน้อยไม่สามารถจะขับขี่ต่อไปได้ กลัวน้ำมันหมดกลางทาง
ด้านนายกันต์พงษ์ พิพัฒมนตรีกุล นายอำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ได้นำกำลังกองร้อยอาสารักษาดินแดนอำเภอแม่สอดที่ 3 ร่วมกับตำรวจจราจร สภ.แม่สอด และเทศบาลนครแม่สอด ร่วมนำกำลังเจ้าหน้าที่มาช่วยอำนวยความสะดวกทางด้านการจราจรและจัดระเบียบการเติมน้ำมันของประชาชน
หลังมีรายงานข่าวว่า หลังจากที่ทุกปั๊มน้ำมันในพื้นที่อำเภอแม่สอด ต่างติดป้ายไม่เติมน้ำมันให้รถฝั่งเมียนมาที่แห่ข้ามชายแดนมาเติมน้ำมันไปกักตุน ล่าสุดมีการตรวจพบว่าพบชาวเมียนมาหลายคนหัวใส ลงทุนเช่ารถป้ายทะเบียนไทยมาเติมน้ำมันเพื่อไปถ่ายลำใส่รถชาวเมียนมา ทางฝ่ายปกครองอำเภอแม่สอดจึงจัดกำลังเจ้าหน้าที่คุมเข้มเพื่อสกัดกลุ่มต่างด้าวดังกล่าว
ขณะที่ชาวแม่สอดรายหนึ่งกล่าวว่า บ้านตนอยู่บนดอย ขับรถลงมาต่อแถวยาวหลายกิโลเมตรตั้งแต่เวลาตี 5 เพื่อรอเติมน้ำมันได้ 500 บาท ซึ่งก็ต้องพยายามใช้รถยนต์เท่าที่จำเป็นและมีผลกระทบต่อการใช้ชีวิตประจำวันของตนเองเป็นอย่างมาก
ล่าสุดขณะนี้ ปั๊มทุกแห่งในพื้นที่ชายแดนอำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ปิดป้ายน้ำมันหมดและต้องลุ้นว่าช่วงเย็นวันนี้จะมีรถน้ำมันเข้ามาหรือไม่