ตร.-ปปส.-ทหาร บุกจับยกแก๊งคาโกดังแม่ริม เชียงใหม่!ยึดยาบ้าล็อตมหึมาเกือบ 14 ล้านเม็ด

เชียงใหม่ – ชุดสืบสวนภาค 5 สนธิกำลังตำรวจแม่ริม ป.ป.ส.-ทหาร แกะรอยบุกจับคาโกดัง..แก๊งขนยานรกล็อตมหึมาเข้าพักรอเตรียมส่งอำพรางไปกับสินค้าการเกษตรลงภาคกลาง ยึดยาบ้าเกือบ 14,000,000 เม็ด พร้อมผู้ต้องหา 7 ราย เป็นคนสะเมิง 6-เชียงดาว 1
รายงานข่าวแจ้งว่า เจ้าหน้าที่ตำรวจสืบสวนกองบังคับการตำรวจภูธรภาค 5 ตำรวจกองบังคับการสืบสวนภูธรจังหวัดเชียงใหม่ ตำรวจ สภ. แม่ริม เชียงใหม่ พร้อมเจ้าหน้าที่ ป.ป.ส. ภาค 5-เจ้าหน้าที่ทหาร ได้ร่วมกันจับกุมผู้ต้องหา-ตรวจยึดยาบ้าเกือบ 14 ล้านเม็ด ที่ลักลอบทำการลำเลียงยาเสพติดจากชายแดนจังหวัดเชียงราย เข้าพักรอที่โกดังบ้านเช่า พื้นที่หมู่ 1 ต.สันโป่ง อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่
โดยจับกุมผู้ต้องหาได้ 7 รายประกอบด้วย 1. นายชาติชาย อายุ 33 ปี 2. นายเลาซาง อายุ 50 ปี 3. นายประพันธ์ อายุ 39 ปี 4. นายหัสดิน อายุ 21 ปี 5.นายเม้งอายุ 21 ปี, 6.นายชุมพล อายุ 31 ปี มีภูมิลำเนาอยู่ ต.บ่อแก้ว อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่ และ 7.นายตะวัน อายุ 40 ปี มีภูมิลำเนาอยู่ตำบลแม่นะ อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ พร้อมของกลางยาบ้าถุงละ 200 เม็ด มัดรวมกันมัดละ 10 ถุง ประมาณ 2,000 เม็ด รวม 6,995 มัด จำนวนยาบ้าประมาณทั้งสิ้น 13, 990,000 เม็ด และโทรศัพท์มือถือยี่ห้อต่างๆพร้อมซิม จำนวน 12 เครื่อง
ทั้งนี้ ก่อนจับกุมเจ้าหน้าที่ตำรวจ- ป.ป.ส.และทหาร ได้รับแจ้งจากสายลับว่าพบกลุ่มผู้ต้องหามีพฤติการณ์ลักลอบลำเลียงยาเสพติดจำนวนมากจากพื้นที่แนวชายแดนจังหวัดเชียงราย เข้าพักรอในโกดังบ้านเช่าหลังดังกล่าว เตรียมขนอำพรางไปกับสินค้าเกษตรส่งให้กับลูกค้าทางที่ภาคกลาง
เจ้าหน้าที่จึงได้สืบสวนติดตามพฤติการณ์ กระทั่งวันที่ 12 มีนาคม 2569 เจ้าที่ชุดจับกุมอาศัยอำนาจตามกฎหมายและแสดงตัวเข้าปิดล้อมตรวจค้นบ้านเช่า-โกดังเป้าหมาย ในพื้นที่หมู่ 1 ต.สันโป่ง อ.แม่ริม พบกลุ่มผู้ต้องหาทั้งหมดรวม 7 คน กำลังช่วยกันนำยาบ้าออกจากกระสอบและแบ่งบรรจุในกล่องกระดาษ รวมทั้งมียาบ้าส่วนหนึ่งวางกองอยู่บนพื้นห้อง
ชุดจับกุมจึงได้เข้าทำการควบตัวผู้ต้องหาทั้งหมด 7 คนเอาไว้ พร้อมตรวจสอบยาบ้าของกลางรวมทั้งสิ้น 6,995 มัด หรือรวมทั้งสิ้นประมาณ 13,990,000 เม็ด นั้นจึงได้ทำการบันทึกจับกุมบันทึกทำประวัติ ก่อนทำการควบคุมตัวผู้ต้องหาพร้อมของกลางทั้งหมด นำส่งพนักงานสอบสวนสภ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมาย ขยายผลต่อเครือข่ายผู้มีส่วนเกี่ยวข้องรวมถึงจะได้มีการตรวจสอบข้อมูลโทรศัพท์ บัญชีธนาคารข้อมูลสถานที่ผู้อยู่เบื้องหลังเพื่อทำการอายัดทรัพย์สิน
ทั้งนี้ พล.ต.ท.กฤตธาพล ยี่สาคร ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 5 พร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จะดำเนินการแถลงข่าวผลงานการจับกุมยาเสพติดล็อตใหญ่นี้อีกครั้ง.