ระทึกกลางเวหา! “หมอต๊ะ” เจ้าของคลินิกดัง ตลบหลังรวบโจรจีนคาเทอร์มินัล ฉกเงินสด 2 แสนบนเครื่องการบินไทย

อุดรธานี – เกิดเหตุระทึกบนเครื่องบินสายการบินไทย เที่ยวบินอุดรธานี–สุวรรณภูมิ เมื่อ “หมอต๊ะ” เจ้าของคลินิกดัง ไล่ตามรวบตัวชายชาวจีนต้องสงสัย หลังพบเงินสดกว่า 200,000 บาทที่เก็บไว้ในกระเป๋าบนช่องเก็บสัมภาระเหนือศีรษะหายไป ก่อนตามสกัดตัวได้ทันบริเวณหน้าเกตผู้โดยสาร ค้นตัวพบเงินปึกใหญ่ เจ้าหน้าที่ควบคุมตัวดำเนินคดี
เหตุการณ์ดังกล่าวกลายเป็นกระแสในโลกออนไลน์ หลังผู้ใช้บัญชี TikTok ชื่อ “มอร์ทเทฟเซจ หมอต๊ะ The V-Sage Clinic” ของ นพ.ทรงวุฒิ พรมโท หรือ “หมอต๊ะ” เจ้าของ เดอะ วี-สาจ คลินิก ออกมาเผยแพร่คลิปเล่าเหตุการณ์เตือนภัยผู้โดยสารสายการบิน
หมอต๊ะเล่าว่า ได้รวบรวมเงินสดซึ่งเป็นรายได้จากคลินิกสาขาอุดรธานีจำนวนกว่า 200,000 บาท ใส่กระเป๋าถือติดตัวเพื่อนำกลับไปฝากธนาคารที่กรุงเทพฯ โดยเดินทางด้วยสายการบินไทย เที่ยวบิน TG009 จากอุดรธานีไปยังสนามบินสุวรรณภูมิ และนั่งที่นั่งหมายเลข 43J
ระหว่างการเดินทางได้สังเกตเห็นชายชาวจีนรูปร่างท้วมซึ่งนั่งใกล้กัน มีท่าทีลุกลี้ลุกลนและลุกไปเข้าห้องน้ำบ่อยผิดปกติถึง 3–4 ครั้ง ตลอดเที่ยวบินสั้น ๆ อีกทั้งยังมีท่าทีรีบร้อนจะลงจากเครื่องอยู่ตลอดเวลา
กระทั่งเครื่องลงจอดที่สนามบินสุวรรณภูมิ หมอต๊ะจึงตรวจสอบกระเป๋าที่วางไว้บนช่องเก็บสัมภาระเหนือศีรษะ พบว่าเงินสดทั้งหมดหายไป เหลือเพียงถุงซิปล็อกเปล่าอยู่ภายใน
หมอต๊ะจึงรีบแจ้งพนักงานต้อนรับบนเครื่องและให้ประสานพนักงานภาคพื้นดิน ก่อนจะรีบวิ่งไล่ติดตามชายชาวจีนคนดังกล่าวไปจนทันบริเวณทางเดินอาคารผู้โดยสาร และเข้าสกัดตัวไว้ได้ พร้อมสอบถามเป็นภาษาอังกฤษว่าได้นำเงินไปหรือไม่
ช่วงแรกผู้ต้องสงสัยพยายามขัดขืนและจะเดินหนี ขณะที่พนักงานภาคพื้นดินไม่สามารถค้นตัวได้เนื่องจากไม่มีอำนาจตามกฎหมาย อย่างไรก็ตาม หลังถูกกดดันอย่างหนัก ชายคนดังกล่าวจึงยอมควักเงินสดปึกใหญ่ออกมาจากกระเป๋ากางเกง ซึ่งหมอต๊ะยืนยันได้ทันทีว่าเป็นเงินของตน เนื่องจากมี “ยางรัดแกงสีเหลือง” และ “สายรัดธนาคาร” ที่ใช้รัดเงินไว้
ต่อมา พนักงานต้อนรับบนเครื่องบินได้ลงมายืนยันพฤติกรรมต้องสงสัย ก่อนที่เจ้าหน้าที่ตำรวจและเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยสนามบินจะเข้าควบคุมตัวชายชาวจีนรายดังกล่าวไปสอบสวนที่สถานีตำรวจ
หมอต๊ะเปิดเผยว่า ได้รับเงินคืนครบถ้วน พร้อมฝากเตือนผู้โดยสารว่า แม้จะเดินทางด้วยสายการบินแบบ Full Service หรือเที่ยวบินภายในประเทศ ก็ไม่ควรประมาท ควรเก็บทรัพย์สินมีค่าไว้กับตัว เพราะมิจฉาชีพมักอาศัยช่วงที่ผู้โดยสารเผลอหรือนอนหลับลงมือก่อเหตุ
ที่มา. TikTok หมอต๊ะ The V-Sage Clinic