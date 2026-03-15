ศูนย์ข่าวศรีราชา- สงครามตะวันออกกลางเริ่มกระทบท่องเที่ยวพัทยา หลังต้นทุนน้ำมันพุ่งทำเที่ยวบินสะดุด สายการบินหลายแห่งเริ่มปรับเส้นทาง-ยกเลิกเที่ยวบินจากข้อจำกัดด้านน่านฟ้า ผู้ประกอบการเชื่อส่งผลต่อการตัดสินใจเดินทางแน่นอน
วันนี้ (15 มี.ค.) นายสรรเพ็ชร ศุภบวรเสถียร ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ The Zign Group เผยว่าวิกฤตสงครามในตะวันออกกลาง ได้เริ่มส่งผลกระทบต่อการท่องเที่ยวในพื้นที่เมืองพัทยาบ้างแล้ว แม้ในช่วงการสู้รบสัปดาห์แรกจะยังไม่ปรากฏภาพที่แน่ชัด เนื่องจากยังมีนักท่องเที่ยวบางส่วนที่เดินทางเข้าพื้นที่ต่อเนื่องจากฤดูกาลการท่องเที่ยว
แต่เมื่อเข้าสู่สัปดาห์ที่ 2 จึงเริ่มเห็นสัญญาณผลกระทบที่ชัดเจนมากขึ้น โดยเฉพาะเที่ยวบินบางเส้นทางที่เกิดความล่าช้า หรือมีการปรับเปลี่ยนตารางบิน เนื่องจากบางประเทศประกาศปิดน่านฟ้า
อีกทั้งการปรับราคาสูงขึ้นของพลังงานน้ำมันในตลาดโลก ได้ส่งผลโดยตรงต่อราคาตั๋วเครื่องบิน ซึ่งถือเป็นปัจจัยสำคัญต่อการตัดสินใจเดินทางของนักท่องเที่ยว โดยเฉพาะกลุ่มที่ไม่มีการจองตั๋วล่วงหน้า ทำให้บางส่วนเริ่มชะลอหรือเลื่อนแผนการเดินทางเพื่อรอดูสถานการณ์ในอนาคต
ขณะเดียวกัน ในบางตลาดท่องเที่ยวเริ่มมีสัญญาณการลดจำนวนเที่ยวบิน เช่น ตลาดนักท่องเที่ยวจากรัสเซียบางเมือง ซึ่งสายการบินเริ่มประเมินความคุ้มค่าในการเปิดเส้นทางบิน เนื่องจากจำนวนนักท่องเที่ยวลดลง ส่งผลให้มีการยกเลิกเที่ยวบินบางส่วน
ส่วนผู้ประกอบการโรงแรม ก็ต้องเผชิญกับต้นทุนการดำเนินงานที่เพิ่มสูงขึ้นทั้งค่าไฟฟ้า ค่าน้ำมัน และพลังงานที่ใช้ภายในโรงแรม ไม่ว่าจะเป็นระบบปรับอากาศ ระบบน้ำร้อน และระบบบริการต่าง ๆ ซึ่งล้วนเป็นต้นทุนคงที่ที่หลีกเลี่ยงได้ยาก
ส่งผลให้หลายธุรกิจเริ่มปรับโครงสร้างต้นทุน ลดค่าใช้จ่ายและมองหาแนวทางใช้พลังงานทดแทน เช่น การติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์ เพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายในระยะยาว
นายสรรเพ็ชร ยังเผยถึงแนวทางกระตุ้นการท่องเที่ยวที่สำคัญในภาวะวิกฤตเช่นนี้ว่าคือการปรับรูปแคมเปญให้มีความยืดหยุ่นมากขึ้น โดยเน้นการจัดโปรโมชั่นระยะสั้น และปรับตามสถานการณ์ เนื่องจากพฤติกรรมนักท่องเที่ยวในปัจจุบันมักตัดสินใจเดินทางในวันใกล้เดินทางมากขึ้น เพราะความไม่แน่นอนของสถานการณ์โลกและภาวะเศรษฐกิจ
" อย่างไรก็ตาม เมืองพัทยา ยังคงมีศักยภาพด้านการท่องเที่ยวและยังมีเทศกาลและกิจกรรมต่าง ๆ ตลอดทั้งปีที่จะสามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวได้ เช่ เทศกาลดนตรีและกิจกรรมท่องเที่ยวขนาดใหญ่ ที่อาจช่วยกระตุ้นบรรยากาศการท่องเที่ยวในช่วงที่สถานการณ์โลกยังมีความผันผวน"
ทั้งนี้ ผู้ประกอบการท่องเที่ยว ได้เสนอให้ภาครัฐเข้ามามีบทบาทในการจัดกิจกรรมสนับสนุนภาคธุรกิจให้มากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะมาตรการช่วยลดต้นทุนพลังงาน การส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทน รวมถึงการจัดกิจกรรมหรือแคมเปญกระตุ้นการท่องเที่ยวอย่างต่อเนื่อง
เพื่อช่วยพยุงภาคการท่องเที่ยวไทยในช่วงที่ต้นทุนการเดินทางทั่วโลกปรับตัวสูงขึ้นจากสถานการณ์ความขัดแย้งในต่างประเทศ.