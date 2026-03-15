สวยตะลึง!"ชวนชม"ไม้มงคลสวนดังเชียงใหม่ออกดอกชมพูสดละลานตา ทั้งต้นใหญ่ยักษ์2.5เมตร-รากสีทองหายาก

เชียงใหม่ - ตะลึง! “ต้นชวนชม”สวนชื่อดังเชียงใหม่ ออกดอกชมพูสวยสดเต็มพื้นที่ เพาะเลี้ยงและสะสมไว้รวมหลายพันต้น ตั้งแต่ขนาดเล็กไปจนถึงใหญ่ยักษ์ในกระถาง 2.5 เมตร แต่ละต้นสวยระดับแชมป์ แถมมีรากสีทองหายากจำนวนมาก ล้วนเป็นที่ต้องการของนักสะสมและคนรักต้นไม้ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ด้วยความเชื่อว่าเป็นไม้มงคลนำความโชคดี ลาภยศ บารมี และความร่ำรวยมาให้ผู้ครอบครอง
รายงานจากจังหวัดเชียงใหม่แจ้งว่า ในช่วงนี้ต้นชวนชมนับพันต้นที่ "สวนลานนาฮัท" หมู่ที่2 บ้านโรงวัว ตำบลแม่ก๊า อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ กำลังออกดอกสีชมพูสวยสดงดงามเบ่งบานสะพรั่งไปทั่วทั้งสวน สอดรับต่อเนื่องมาตั้งแต่ช่วงเทศกาลวันแห่งความรัก "วาเลนไทน์" และเทศกาลตรุษจีน ในเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านพ้นไป โดยนอกจากดอกสีชมพูสื่อถึงความรักแล้ว ขณะเดียวกันต้นชวนชมยังถือเป็นไม้มงคลที่จะนำความโชคดีและความร่ำรวยมาให้ตามความเชื่อของจีนอีกด้วย ซึ่งผู้ที่มีโอกาสเข้าไปเยี่ยมเยือนสวนแห่งนี้ในช่วงนี้ต่างตื่นตาตื่นใจและประทับใจเป็นอย่างมากกับภาพที่พบเห็น
โดยนายเกรียงไกร ไชยพิเศษ เจ้าของ “สวนลานนาฮัท” ที่นอกจากการเป็นเกษตรกรแล้ว ยังรับราชการสังกัดกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เปิดเผยว่า ชื่นชอบ “ชวนชม” และเริ่มเพาะขยายพันธุ์มานานกว่า 20 ปีแล้ว พร้อมทั้งทำการปรับเปลี่ยนสวนลำไยของครอบครัวเนื้อที่ประมาณ 5 ไร่ ให้เป็นสวนชวนชมโดยเฉพาะเพื่อสะสมและเพาะขยายพันธุ์ จนทุกวันนี้ถือได้ว่าเป็นสวนชวนชมระดับแนวหน้าที่มีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับของคนในวงการ และรวบรวมต้นชวนชมสวยงามคุณภาพระดับแชมป์เอาไว้จำนวนมาก สำหรับจำหน่ายและเปิดให้ผู้ที่ชื่นชอบหรือสนใจได้เข้าเยี่ยมชม พร้อมศึกษาเรียนรู้ตลอดจนแลกเปลี่ยนมุมมองต่างๆ กัน
ส่วนต้นชวนชมของ “สวนลานนา ฮัท” นั้น นายเกรียงไกร ระบุว่า ทุกวันนี้ทางสวนมีต้นชวนชมที่เพาะเลี้ยงและสะสมเอาไว้ทุกขนาดตั้งแต่เล็กไปจนใหญ่รวมแล้วหลายพันต้น มูลค่าตั้งแต่หลักร้อยไปจนถึงหลายแสนบาท แต่ละต้นล้วนมีรูปทรงสวยงามและรูปแบบหลากหลาย โดยเฉพาะต้นขนาดใหญ่ที่อายุกว่า 10 ปี ปลูกเลี้ยงอยู่ในกระถางขนาดใหญ่เส้นผ่านศูนย์กลางตั้งแต่ 1 เมตรขึ้นไปนั้น มีอยู่ประมาณ 200-300 ต้น ซึ่งมีต้นที่อายุมากที่สุดเกือบ 20 ปี ปลูกเลี้ยงในกระถางขนาดใหญ่ 2.5 เมตร มีอยู่หลายสิบต้น ขณะเดียวกันยังมีต้นชวนชมรากสีทองที่หาได้ยากสะสมเอาไว้อีกเป็นร้อยต้น รวมทั้งต้นขนาดใหญ่อายุกว่า 15 ปี ที่ปลูกอยู่ในกระถางขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1.5 เมตรด้วย
ทั้งนี้นายเกรียงไกร เปิดเผยด้วยว่า “สวนลานนาฮัท”มีการพัฒนาสายพันธุ์ชวนชมเป็นของตัวเองด้วย ชื่อว่า สายพันธุ์ “นางฟ้าลานนา” ที่มีจุดเด่นอยู่ตรงที่การเจริญเติบโตได้ดีและทนทาน, กิ่งก้านใหญ่, ระบบรากสวยงาม และมีทรงพุ่มออกดอกเยอะเต็มต้น รวมทั้งมีเอกลักษณ์โดดเด่นตรงการพัฒนาและดูแลให้ทรงต้นเป็นรูปแท่ง ซึ่งเป็นที่ชื่นชอบของบรรดานักสะสมทั้งคนไทยและต่างชาติ ขณะที่ความต้องการของตลาดนั้น พบว่าต้นชวนชมยังคงเป็นที่ต้องการของตลาดอยู่เสมอ โดยเฉพาะตลาดต่างประเทศอย่างจีนที่ความนิยมเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ เพราะเชื่อกันว่าเป็นต้นไม้มงคลที่ครอบครองไว้แล้วจะนำความโชคดี ลาภยศ บารมี และความร่ำรวยมาให้ ซึ่ง ในส่วนของ“สวนลานนาฮัท”จะมีกลุ่มลูกค้าประจำที่ให้ความเชื่อถือและสั่งซื้อกันอยู่อย่างต่อเนื่อง
สำหรับผู้ที่สนใจเริ่มต้นเรียนรู้เกี่ยวกับการเพาะเลี้ยงและสะสมต้นชวนชมนั้น นายเกรียงไกร เปิดเผยว่า ทาง “สวนลานนาฮัท” ยินดีให้คำแนะนำ และให้เข้าเยี่ยมชมสวนได้ ทั้งนี้สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมทางเบอร์โทร. 08-5616-9885 และเพจเฟซบุ๊ก “Maineua LannaHut - สวนชวนชมเชียงใหม่”.