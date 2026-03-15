ทหารพรานไล่กวดระทึก!กระบะขนยาบ้า 20 กระสอบ บึ่งลงดอยแม่จันฝ่าจุดตรวจฯ ก่อนเสียหลักติดคาไร่สับปะรด

เชียงราย – ทหารพราน ร้อย.ทพ.3106 ฉก.ทพ.31 กองกำลังผาเมือง ไล่กวดระทึก..กระบะทะเบียนเชียงราย บึ่งลงเขาฝ่าจุดตรวจพยายามหนีเข้าไร่สับปะรดบนเนินเขาแม่จันตอนเที่ยงคืนเศษ สุดท้ายพบรถเสียหลัก-ติดหล่ม ค้นเจอยาขนยาบ้ามา 20 กระสอบ เบ็ดเสร็จไม่ต่ำกว่า 3,000,000 เม็ด แต่คนขับเผ่นไร้ร่องรอย
พ.อ.จักรพงษ์ สอดสี ผบ.ทพ.31 กองกำลังผาเมือง มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ทหารพราน ร้อย.ทพ.3106 ฉก.ทพ.31 กองกำลังผาเมือง จัดกำลังพลออกทำการตั้งจุดตรวจจุดสกัดกั้นไม่ประจำที่ เพื่อป้องกันและสกัดกั้นบนถนนพื้นที่หมู่บ้านป่าเมี่ยง หมู่ 9 ต.ป่าตึง อ.แม่จัน อย่างต่อเนื่อง หลังจากได้รับแจ้งจาก ชป.ข่าว ฉก.ทพ.31 ว่าขบวนการค้ายาเสพติดจะลักลอบลำเลียงยาเสพติดจากชายแดนไทย-เมียนมา ด้าน อ.แม่ฟ้าหลวง-อ.แม่จัน จ.เชียงราย เข้าสู่ประเทศไทยทางถนนผ่านพื้นที่ดังกล่าว
กระทั่งเวลาประมาณ 00.50 น.วันนี้(15 มี.ค.69) เจ้าหน้าที่ทหารพรานได้ตรวจพบรถยนต์กระบะต้องสงสัย เป็นรถยี่ห้อฟอร์ด 4 ประตู สีบรอนซ์เงิน ป้ายทะเบียน จ.เชียงราย ขับลงจากเขามาด้วยความเร็วสูง จึงได้ให้สัญญานเพื่อให้หยุดตรวจ แต่ปรากฎว่าเมื่อรถคันดังกล่าวขับใกล้ถึงจุดตรวจจุดสกัดกลับเร่งเครื่องขับฝ่าไปอย่างรวดเร็ว ทำให้เจ้าหน้าที่ต้องนำรถออกไล่ติดตามไปอย่างกระชั้นชิด
เมื่อเจ้าหน้าที่ได้ติดตามรถยนต์กระบะเป้าหมายขับหลบหลบหนีไปทางถนนและเลี้ยวเข้าสู่พื้นที่ทางการเกษตรเขตหมู่บ้านรุ่งเจริญ หมู่ 11 ต.ศรีค้ำ อ.แม่จัน ก็พบว่ารถคันดังกล่าวได้เสียหลักล้อหลังติดคาอยู่หล่มดินหลังพยายามจะขับขึ้นไร่สับปะรดที่เป็นเนินเขาจนทำให้ขับขี่ต่อไปไม่ได้
ตรวจสอบไม่พบคนในรถ คาดว่าได้อาศัยความมืดวิ่งหลบหนีไปแล้ว จึงเข้าตรวจค้นกระบะหลังรถพบบรรทุกกระสอบฟางสีฟ้า ห่อหุ้มด้วยถุงพลาสติกสีดำ มาด้วยจำนวน 14 กระสอบ และภายในรถตรงเบาะนั่งหลังคนขับอีก 6 กระสอบ รวมทั้งสิ้น 20 กระสอบ ภายในบรรจุยาเสพติดให้โทษประเภท 1 (ยาบ้า) กระสอบละประมาณ 150,000 เม็ด รวมของกลางยาบ้าทั้งสิ้นประมาณ 3,000,000 เม็ด เจ้าหน้าที่จึงได้ตรวจยึดเอาไว้และประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องขยายผลตามกฎหมายต่อไป
ล่าสุดขณะนี้ พ.อ.สุพรรณ ร้อยพุทธ ผบ.ฉก.ทัพเจ้าตาก ได้มอบหมายให้ พ.อ.ธวัฒน์ อินกอง รอง ผบ.ฉก.ทัพเจ้าตาก กองกำลังผาเมือง เข้าไปตรวจสอบของกลางและร่วมกับ ฉก.ทพ.31 และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแถลงถึงเหตุการณ์สกัดกั้นยาเสพติดดังกล่าวต่อไป.