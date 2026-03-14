เปิดแล้ว! “เทศกาลชิมปูชัก @ ชะอำ ครั้งที่ 11” ดันปูม้าชะอำสู่ซอฟต์พาวเวอร์อาหารไทย กระตุ้นท่องเที่ยวชายทะเล

เพชรบุรี – ผู้ว่าฯ เพชรบุรีเปิดงาน “เทศกาลชิมปูชัก @ ชะอำ ครั้งที่ 11” อย่างยิ่งใหญ่ ชูเอกลักษณ์ปูม้าสดจากสะพานปูชักเป็นซอฟต์พาวเวอร์อาหารทะเล ดึงนักท่องเที่ยวกระตุ้นเศรษฐกิจท้องถิ่น จัดยาว 8 วัน 14–21 มีนาคมนี้ ที่จุดชมวิวชายหาดชะอำ
เมื่อเวลา 20.30 น. วันนี้ ( 14 มี.ค.) ร้อยตำรวจโท ภพชนก ชลานุเคราะห์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดงาน “เทศกาลชิมปูชัก @ ชะอำ ประจำปี 2569 (ครั้งที่ 11)” อย่างเป็นทางการ โดยมี นายนุกูล พรสมบูรณ์ศิริ นายกเทศมนตรีเมืองชะอำ กล่าวรายงาน พร้อมด้วย ภคพัส ส่งวัฒนายุทธ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี หัวหน้าส่วนราชการ ภาคเอกชน ประชาชน และนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติร่วมงานจำนวนมาก ที่บริเวณจุดชมวิวชายหาด ใน ชะอำ จังหวัด เพชรบุรี
ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี กล่าวว่า งานเทศกาลชิมปูชักเป็นกิจกรรมสำคัญที่จัดต่อเนื่องเป็นปีที่ 11 เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวของ ชะอำ และจังหวัดเพชรบุรี โดยนำเอกลักษณ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นอย่าง “สะพานปูชัก” ซึ่งเป็นวิธีการรักษาความสดของปูม้าด้วยการนำปูใส่ถุงตาข่ายห้อยไว้กับราวสะพาน มาเป็นจุดขายสำคัญ ทำให้ผู้บริโภคได้ลิ้มรสปูม้าที่สด เนื้อแน่น และหวานอร่อยที่สุด โดยเฉพาะในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ถึงมีนาคมของทุกปี
นอกจากนี้ การจัดงานยังช่วยสร้างรายได้ให้กับชาวประมงพื้นบ้านและผู้ประกอบการในพื้นที่ รวมถึงส่งเสริมภาพลักษณ์อาหารทะเลของชะอำให้เป็นซอฟต์พาวเวอร์ด้านอาหารของประเทศไทย
สำหรับงาน “เทศกาลชิมปูชัก @ ชะอำ ครั้งที่ 11” จัดขึ้นระหว่างวันที่ 14–21 มีนาคม 2569 ณ บริเวณจุดชมวิวชายหาดชะอำ ภายในงานนักท่องเที่ยวจะได้พบกับร้านอาหารทะเลและเมนูปูม้าหลากหลายเมนู ที่รังสรรค์โดยเชฟจากโรงแรมระดับ 3–5 ดาว รวมถึงร้านอาหารชื่อดังของเมืองชะอำ ในราคาย่อมเยา พร้อมดื่มด่ำกับบรรยากาศริมทะเล และการแสดงดนตรีสดทุกค่ำคืน
ทั้งนี้ จังหวัดเพชรบุรีและเทศบาลเมืองชะอำ ขอเชิญชวนนักท่องเที่ยวร่วมสัมผัสความอร่อยของปูม้าสด ๆ และพักผ่อนรับลมทะเล ในงาน “เทศกาลชิมปูชัก @ ชะอำ ครั้งที่ 11” ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 21 มีนาคม 2569 ณ บริเวณจุดชมวิวชายหาดชะอำ