ตร.ทางหลวงอยุธยาเรียกตรวจสิบล้อพิรุธ คนขับยอมรับเสพยาบ้า แถมไร้ใบขับขี่ รถถูกระงับใช้ไม่ต่อภาษีกว่า 3 ปี

พระนครศรีอยุธยา - ตำรวจทางหลวงอยุธยาเรียกตรวจรถบรรทุกพ่วงบนถนนสายเอเชีย หลังพบสภาพรถผิดสังเกตและทะเบียนขาดภาษี คนขับแสดงอาการพิรุธก่อนรับสารภาพเสพยาบ้ามา ผลตรวจพบสารเมทแอมเฟตามีน พร้อมพบไม่มีใบขับขี่และรถถูกระงับใช้เพราะไม่ต่อภาษีกว่า 3 ปี
เวลา 18.00 น. วันนี้ (14 มี.ค.) เจ้าหน้าที่ตำรวจทางหลวง ส.ทล.1 กก.1 บก.ทล. (อยุธยา) นำโดย พ.ต.ท. ศุภกร ตังคะประเสริฐ สารวัตรใหญ่ ส.ทล.1 กก.1 บก.ทล. พร้อมด้วย พ.ต.ท. กิตติภพ ทองเพชร สารวัตร ส.ทล.1 กก.1 บก.ทล. และเจ้าหน้าที่ตำรวจทางหลวง ออกตรวจพื้นที่รับผิดชอบเพื่อป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิด
ขณะออกตรวจบริเวณหลักกิโลเมตรที่ 21–22 บน ถนนสายเอเชีย ขาเข้ากรุงเทพมหานคร ในพื้นที่ตำบลหันตรา อำเภอ พระนครศรีอยุธยา จังหวัด พระนครศรีอยุธยา พบรถบรรทุกพ่วงไม่ประจำทาง ยี่ห้อฮีโน่ สีฟ้า-ชมพู-เหลือง ทะเบียน 71-7619 พระนครศรีอยุธยา ขับผ่านมาในสภาพรถค่อนข้างทรุดโทรมผิดสังเกต เจ้าหน้าที่จึงตรวจสอบข้อมูลทะเบียนผ่านฐานข้อมูลของกรมการขนส่งทางบก
ผลการตรวจสอบพบว่ารถคันดังกล่าวมีวันสิ้นอายุภาษีตั้งแต่วันที่ 30 กันยายน 2564 และถูกระงับใช้รถ เจ้าหน้าที่จึงส่งสัญญาณไฟและใช้เครื่องขยายเสียงสั่งให้หยุดรถเพื่อตรวจสอบ
จากการตรวจสอบพบว่า ผู้ขับขี่คือ นายมิตชัย ศรีจันทร์ อายุ 54 ปี ชาวตำบลหนองนกเขียน อำเภอศรีธาตุ จังหวัด อุดรธานี เมื่อเจ้าหน้าที่ขอดูใบอนุญาตขับขี่รถขนส่ง ปรากฏว่าไม่สามารถแสดงใบอนุญาตได้ และจากการตรวจสอบในระบบไม่พบข้อมูลใบอนุญาตขับขี่รถขนส่งแต่อย่างใด
ระหว่างการตรวจสอบ นายมิตชัยมีท่าทีพิรุธ อาการรุกรี้รุกลน สายตาล่อกแล่กและนิ้วมือขยับตลอดเวลา เจ้าหน้าที่จึงสงสัยว่าอาจเกี่ยวข้องกับยาเสพติด จึงตรวจค้นเบื้องต้นแต่ไม่พบสิ่งผิดกฎหมาย ก่อนที่เจ้าตัวจะยอมรับว่าเสพยาบ้ามาตั้งแต่ช่วงเช้าก่อนถูกเรียกตรวจ
เจ้าหน้าที่จึงนำตัวไปตรวจหาสารเสพติดที่ โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา ผลการตรวจทางวิทยาศาสตร์พบสารเมทแอมเฟตามีนในร่างกาย โดยผู้ต้องหาให้การว่า ขับรถบรรทุกสินค้ายิปซั่มมาจากอำเภอท่าเรือ เพื่อนำไปส่งที่ท่าเรือในพื้นที่อำเภอบางปะอิน แต่ถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจเรียกตรวจเสียก่อน
ผู้ต้องหายังรับว่า ทราบว่ารถคันดังกล่าวผิดกฎหมายเพราะไม่ได้ต่อภาษี แต่จำเป็นต้องขับเพราะกลัวไม่ได้ค่าเที่ยว ส่วนยาเสพติดยอมรับว่าเสพมาตั้งแต่อายุประมาณ 20 ปี และเคยถูกจับกุมมาแล้วหลายครั้ง
เบื้องต้นเจ้าหน้าที่ตำรวจทางหลวงแจ้งข้อกล่าวหา ใช้รถทำการขนส่งโดยไม่ชำระภาษีประจำปีให้ครบถ้วน เป็นผู้ประจำรถโดยไม่ได้รับอนุญาตจากนายทะเบียน เป็นผู้ขับรถและเสพยาเสพติดให้โทษประเภทที่ 1 (เมทแอมเฟตามีน) โดยผิดกฎหมาย
ก่อนนำตัวผู้ต้องหาพร้อมของกลางส่งพนักงานสอบสวน สถานีตำรวจภูธรพระนครศรีอยุธยา เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป