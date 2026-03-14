สุดสลด! นักบิดเยอรมันขี่บิ๊กไบค์เที่ยวพะเยา แหกโค้งถนนสวรรค์ 3 ชั้น พุ่งชนหน้าผาดับคาที่

พะเยา - เกิดอุบัติเหตุสลด..นักบิดหนุ่มเยอรมันเช่าบิ๊กไบค์จากเชียงใหม่เที่ยวพะเยา รถแหกโค้งถนนสวรรค์ 3 ชั้น พุ่งชนหน้าผาเสียชีวิตคาที่
วันนี้(14 มี.ค.69) เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.เชียงม่วน จังหวัดพะเยา ได้รับแจ้งเหตุรถจักรยานยนต์บิ๊กไบค์แหกโค้งชนหน้าผา บริเวณถนนสาย พะเยา–เชียงม่วน จุดสวรรค์ 3 ชั้น พื้นที่อำเภอเชียงม่วน มีผู้เสียชีวิตในที่เกิดเหตุ จึงประสานแพทย์นิติเวชโรงพยาบาลเชียงม่วน พร้อมกู้ภัยมูลนิธิสยามรวมใจปู่อินทร์ จุดเชียงม่วน เข้าตรวจสอบ
ที่เกิดเหตุ พบรถจักรยานยนต์บิ๊กไบค์ ทะเบียน 1กภ 9101 เชียงใหม่ ล้มตะแคงอยู่บริเวณข้างภูเขา ใกล้กันพบร่างผู้ขับขี่เป็นชายชาวต่างชาติ นอนเสียชีวิตอยู่ข้างรถ เจ้าหน้าที่แพทย์นิติเวชเข้าตรวจสอบเบื้องต้น ไม่พบสัญญาณชีพ
จากการสอบถามทีมกู้ภัยในพื้นที่ทราบว่า ผู้เสียชีวิตเป็นนักท่องเที่ยวชาวเยอรมัน ได้เช่ารถจักรยานยนต์บิ๊กไบค์มาจากจังหวัดเชียงใหม่ และเดินทางท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดพะเยาพร้อมกลุ่มเพื่อนรวม 5 คัน ระหว่างเดินทางมาถึงบริเวณจุดเกิดเหตุซึ่งเป็นทางโค้ง คาดว่ารถจักรยานยนต์อาจเสียหลักหลุดโค้ง ก่อนพุ่งชนเชิงเขาอย่างแรง ทำให้ผู้ขับขี่เสียชีวิตในที่เกิดเหตุ
อย่างไรก็ตาม เจ้าหน้าที่ตำรวจจะทำการตรวจสอบสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุอย่างละเอียดอีกครั้ง พร้อมประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและสถานทูต เพื่อดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป