ตร.โคราชเตรียมเรียกสอบ กลุ่มผู้ปกครองในคลิปรุมทำร้ายเด็ก 15 ปี กลาง รพ. ก่อนแจ้งข้อหา

ศูนย์ข่าวนครราชสีมา- คืบหน้ากรณีกลุ่มผู้ปกครองรุมทำร้ายเด็กชาย 15 กลาง รพ.มหาราชนครราชสีมา ผกก.สภ.เมืองโคราช เผย ตร.เตรียมเรียกผู้ปกครองปรากฏในคลิปมาสอบปากคำ เพื่อพิจารณาพฤติการณ์ก่อนแจ้งข้อกล่าวหา ย้ำให้ความเป็นธรรมทุกฝ่าย ส่วนกรณีเหตุทะเลาะวิวาทเด็กผู้หญิง 2 ราย ต้นเหตุของเรื่องได้เรียกสอบทั้งคู่แล้ว
ความคืบหน้าจากกรณีผู้ปกครองของ “น้องกัน” (นามสมมุติ) อายุ 15 ปี ออกมาร้องต่อสื่อมวลชนขอความเป็นธรรม หลังลูกชายถูกผู้ปกครองอีกกลุ่มหนึ่งประมาณ 3-4 คน รุมทำร้ายร่างกาย ภายในบริเวณโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา เมื่อคืนวันที่ 8 มีนาคม 2569 ที่ผ่านมา จนเกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์ในสังคมอย่างกว้างขวางนั้น
ล่าสุด วันนี้ ( 14 มีนาคม 2569 ) พ.ต.อ.ศิริชัย ศรีชัยปัญญา ผู้กำกับการ สภ.เมืองนครราชสีมา เปิดเผยว่า เจ้าหน้าที่ตำรวจได้รับแจ้งความร้องทุกข์จากผู้ปกครองของผู้เสียหายไว้แล้ว และขณะนี้ได้เริ่มรวบรวมพยานหลักฐาน รวมถึง ตรวจสอบคลิปวิดีโออย่างละเอียด โดยสัปดาห์หน้า เจ้าหน้าที่จะทยอยเรียกบุคคลที่ปรากฏอยู่ในคลิปเหตุการณ์ทั้งหมดเข้ามาสอบปากคำ เพื่อพิจารณาพฤติการณ์ของแต่ละบุคคลอย่างรอบด้าน ก่อนดำเนินการแจ้งข้อกล่าวหาตามขั้นตอนของกฎหมาย
ส่วนกรณีเหตุทะเลาะวิวาทของเด็กผู้หญิงสองรายที่เป็นต้นเหตุของเรื่อง ซึ่งมีคลิปการตบตีกันปรากฏในข่าวนั้น เบื้องต้นเจ้าหน้าที่ ได้เรียกตัวเด็กทั้งสองฝ่ายเข้ามาสอบปากคำแล้ว โดยมีทีมสหวิชาชีพเข้าร่วมกระบวนการสอบสวนเพิ่มเติม เพราะเป็นคดีที่เกี่ยวข้องกับเด็กและเยาวชน ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามขั้นตอนของกฎหมายและคำนึงถึงสิทธิของเด็กและเยาวชน
คดีดังกล่าวถือเป็นเรื่องละเอียดอ่อน เนื่องจากมีทั้งผู้ปกครองและเด็กเข้ามาเกี่ยวข้องหลายฝ่าย ดังนั้นเจ้าหน้าที่จะดำเนินการอย่างรอบคอบ และให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่าย โดยจะยึดข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานเป็นหลัก หากพบว่า บุคคลใดมีพฤติการณ์เข้าข่ายความผิด ก็จะดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป