“สะตอสู้แล้ง”เร่งช่วยเกษตรกรสูบน้ำเข้าบ่อสู้วิกฤตขาดน้ำ วอนรัฐเร่งแก้ปัญหาพลังงานน้ำมัน

ตราด – “สะตอสู้แล้ง” ใช้น้ำมันวันละ 30,000 บาทหนุนเครื่องสูบน้ำกว่า10ตัวผันน้ำช่วยเกษตรกรชาวสวนใน ต.สะตอ อ.เขาสมิง จ.ตราด ตลอด 24 ชั่วโมง แก้วิกฤตขาดน้ำนานกว่า 1 เดือน พร้อมปรับแผนใช้ร่องน้ำระบายช่วยส่งน้ำ ประหยัดค่าน้ำมัน วอนรัฐเร่งแก้วิกฤตพลังงาน
วันนี้ (14 มี.ค.) นายปราโมทย์ จันทร์กระจ่าง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสะตอ อ.เขาสมิง จ.ตราด เผยถึงสถานการณ์ภัยแล้งที่เกิดขึ้นพื้นที่มานานกว่า 1 เดือนว่ากำลังสร้างความเดือนร้อนให้ชาวบ้านและเกษตรกรอย่างหนัก และสถานการณ์ขาดแคลนน้ำเริ่มเข้าขั้นวิกฤตจากการแย่งชิงน้ำ
โดยเฉพาะในพื้นที่ ม. 2, 3 และ 6 ซึ่งอยู่ในพื้นที่ปลายน้ำที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาถูกเกษตรกรบริเวณต้นน้ำ สูบน้ำเข้าสระของตนเอง จนทำให้ไม่เหลือน้ำเพียงพอที่จะไหลไปถึง
“ ในช่วง 1 เดือนที่ผ่านมา อบต.ได้ระดมเครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่กว่า 10 ตัว สูบน้ำช่วยเหลือชาวบ้านในหลายหมู่บ้านท่ามกลางปัญหา การแย่งน้ำและต้นทุนค่าน้ำมันที่พุ่งสูงขึ้น จนต้องเรียกประชุมชาวบ้านเพื่อวางข้อตกลงร่วมกัน โดยกำหนดให้พื้นที่ต้นน้ำหยุดสูบน้ำหลังเวลา 19.00 น.จนถึง 08.00 น. ของวันรุ่งขึ้น เพื่อปล่อยให้น้ำไหลลงสู่พื้นที่ปลายน้ำและเชื่อมต่อไปยัง ต.ประณีต ซึ่งวิธีนี้เริ่มดำเนินการมาแล้วประมาณ 1 สัปดาห์และเริ่มเห็นผลในบางส่วน”
ส่วนการจัดหาน้ำดิบ อบต.สะตอ ได้ใช้วิธีการทางธรรมชาติด้วยการลักน้ำจากสปริงเวย์เขื่อนคีรีธาร โดยใช้ท่อขนาด 6 นิ้ว จำนวน 13 ตัว ต่อระยะทางยาวกว่า 38 กิโลเมตร ซึ่งน้ำต้องใช้เวลาเดินทางถึง 20 ชั่วโมงกว่าจะถึง ต.สะตอ รวมทั้งการประยุกต์ใช้ท่อระบายน้ำของกรมทางหลวงเพื่อผันน้ำแทนการตั้งเครื่องสูบน้ำใหม่ ซึ่งสามารถประหยัดงบประมาณและลดจำนวนเครื่องสูบน้ำลงได้ถึง 4 ตัว
นาย อบต.สะตอ ยังบอกอีกว่าสิ่งที่น่ากังวลที่สุดในขณะนี้คือ เรื่องของต้นทุนน้ำมัน ที่ปัจจุบันต้องใช้น้ำมันดีเซลสำหรับเครื่องสูบน้ำวันละเกือบ 1,000 ลิตร คิดเป็นค่าใช้จ่ายประมาณ 30,000 บาทต่อวัน ขณะที่งบประมาณที่ อบต.มีอยู่เหลือให้ใช้ได้อีกไม่เกิน 10 วันเท่านั้น
“ หากงบหมดและน้ำมันราคาพุ่งสูงขึ้นถึงลิตรละ 36-37 บาท ตามที่เป็นข่าว สุดท้ายเกษตรกรอาจจะต้องตัวใครตัวมัน เพราะ อบต.ไม่สามารถแบกรับภาระต่อได้ไหว อย่างไรก็ตามขณะนี้ อบต.สะตอ อยู่ระหว่างการรออนุมัติงบประมาณยับยั้งภัยพิบัติจากทางจังหวัด จำนวนกว่า 600,000บาทที่คาดว่าจะได้รับการอนุมัติภายในสัปดาห์นี้ เพื่อใช้สำหรับต่อลมหายใจในการเดินเครื่องสูบน้ำให้ได้อีก 2 เดือน"
นายก อบต.สะตอ ยังฝากถึงรัฐบาลให้ช่วยบริหารจัดการราคาน้ำมัน เนื่องจากเป็นปัจจัยหลักในการรอดพ้นจากภัยแล้ง พร้อมเตือนพี่น้องเกษตรกรให้เร่งสูบน้ำเก็บสำรองในสระของตนเองให้เต็มในช่วงที่ อบต. ยังมีงบประมาณสนับสนุนอยู่ เพราะหากพ้นจากช่วงนี้ไปสถานการณ์ภัยแล้งอาจจะรุนแรงมากขึ้น