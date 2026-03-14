ออกหมายจับแล้ว! หนุ่มจีนอุ้มสาวเอ็นฯชาติเดียวกันขึ้นรถจากพัทยาพบเป็นศพที่ราชบุรี

ศูนย์ข่าวศรีราชา - ตร.หนองปรือ ขออนุมัติศาลจังหวัดพัทยา ออกหมายจับหนุ่มจีนวัย 29 ปี อุ้มสาวเอ็นฯชาติเดียวกันขึ้นรถเดินทางข้ามจังหวัด ก่อนพบเป็นศพเปลือยท่อนบนที่ราชบุรี
จากเหตุการณ์ น.ส.จี้ เจิ้งเจียว สาวจีนวัย 34 ปีได้ถูกเพื่อนร่วมชาติอุ้มร่างไร้สติขึ้นรถยนต์เก๋งยี่ห้อ BMW สีดำขับออกจากพลูวิลล่าแห่งหนึ่งในซอยชัยพฤกษ์ ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี เมื่อเวลาประมาณ 06.37 น. วันที่ 21 ก.พ. ที่ผ่านมาหลังเข้าไปรับงานเอ็นเทอร์เทรน จากนั้นเพื่อนและแฟนหนุ่มไม่สามารถติดต่อได้ กระทั่งสุดท้ายพบกลายเป็นศพขึ้นอืดอยู่ภายในคลองริมสวนมะม่วงและสวนมะพร้าว อ.บางแพ จ.ราชบุรี สภาพเปลือยกายท่อนบน นุ่งกางเกงขาสั้นสีขาวตัวเดียว
ขณะที่เจ้าหน้าที่ชุดสืบสวนจังหวัดชลบุรี ,ชุดสืบสวน สภ.หนองปรือ, เจ้าหน้าที่ตำรวจท่องเที่ยว รวมทั้งตำรวจตรวจคนเข้าเมืองชลบุรี ได้ลงพื้นที่รวบรวมหลักฐานจากกล้องวงจรปิด ภายในพลูวิลล่าดังกล่าวนั้น
ล่าสุดผู้สื่อข่าวได้รับการเปิดเผยจาก พ.ต.อ.ณัฐพล ผ่องสุขสกุล ผกก.สภ.หนองปรือ ว่าจากการสอบพยานแวดล้อมขณะนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจสามารถออกหมายจับ นายจ้าว เทียนฉิง ( Mr.Zhao Tianxinng ) อายุ 29 ปี ชาวจีน ในข้อกล่าวหา “หน่วงเหนี่ยวหรือกักขังผู้อื่น หรือกระทำตัวประการใดให้ผู้อื่นปราศจากเสรีภาพในร่างกาย เป็นเหตุให้ผู้ถูกหน่วงเหนี่ยวหรือกักขัง หรือต้องปราศจากเสรีภาพในร่างกายนั้นถึงแก่ความตาย
และลอบฝัง ซ่อนเร้น ย้าย หรือทำลายศพ เพื่อปิดบังการตายหรือเหตุแห่งความตาย” เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ซึ่งขณะนี้เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างการติดตามจับกุมผู้ก่อเหตุมาสอบสวน เพื่อดำเนินคดีตามกฏหมายต่อไป